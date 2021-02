अशी करा स्कार्फची विविध पोशाखांसह स्टाईल! तुम्हीही दिसाल कूल अन् स्टायलिस्ट

प्रत्येकाला गुलाबी हिवाळ्याचा सीझन आवडतो, कारण हिवाळ्यात, वेगवेगळे कपडे परिधान करण्यासाठी बरेच पर्याय असतात. अनेकांना हिवाळ्यात लांब कोट, जाड जॅकेट्स, उबदार शर्ट आणि पँट घालायला आवडतात. लांब बूट, स्टॉल्स आणि स्कार्फ वापरायला आवडते. आज आपण स्टॉल्सबद्दल बोलू. स्कार्फ वापरण्याचे बरेच मार्ग आहेत. जर आपण अद्याप त्यांच्याबद्दल अनभिज्ञ असाल तर ऑफिस, कॉलेज आणि प्रासंगिक ठिकाणी स्कार्फच्या साहाय्याने स्वत: चे स्टाईलिंग कसे करू शकता. हिवाळा संपल्यानंतरही स्टॉल्स स्टाईल करू शकता. १. स्टोल्स आणि साड्यांचा कॉम्बो

स्टोल आपण साडीने बांधूनही घालू शकतो. स्टोल आणि साडीची कॉम्बो आपल्याला एक उत्कृष्ट आणि मोहक लुक देईल. आपण पार्टी किंवा विशेष फंक्शनसाठी हे लुक वापरुन पहा. आपण कोणत्याही प्रकारच्या साडीसह स्टोल घालू शकता. स्टोल अलगदपणे खांद्यावर ठेवा, आपल्या पदराच्या दुसऱ्या बाजूला स्टोल ठेवा. केसांच्या शैलीविषयी बोलताना आपण आपले केस बांधले पाहिजे तर तो लुक चांगला येईल २. पार्टी किंवा फंक्शन लूक

आपण ड्रेससह स्टोल देखील घालू शकता. हा लूक पार्टीसाठी किंवा खास फंक्शनसाठी देखील योग्य आहे. या लूकसाठी आपल्याला जास्त कष्ट करण्याची अजिबात गरज नाही. जर आपला ड्रेस काळ्या रंगात असेल तर आपण त्यासह पोलका डॉटचा स्टोल जोडू शकता. केशरचनामध्ये, आपण वर पोनी बनवून आपला लूक पूर्ण करू शकता. जर आपल्याला ड्रेसवर ब्लेझर घालणे आवडत असेल तर आपण आपल्या ड्रेसनुसार ब्लेझर घालू शकता. ३.ऑफिस लूक

जर आपल्याला ऑफिसमध्ये एक व्लूलन स्टोल कॅरी करायचा असेल तर हे सल्ले आपल्यासाठी काम करतील. आपण स्टोल काळी पँट आणि निळ्या शर्टसह मॅच करू शकता. हे लक्षात ठेवा . ऑफिसमध्ये, जर तुम्हाला जास्त काम असेल तर पोशाख टाळला तरी चालेल. ऑफिसमध्ये जितके साधे आणि कॅज्युअल कपडे घालाल तितके चांगले.. 4. लाँग व्हूलन स्टोल

जर आपल्याकडे लांब व्हूलन स्टोल असेल तर आपण त्यास जीन्स आणि टॉपसह मॅच करू शकता. आपल्याकडे काळा आणि तपकिरी रंगाचे स्टॉल्स असल्यास आपण त्यांना राखाडी जीन्स, पांढरा टॉप आणि हलका तपकिरी ट्रेंच कोट मॅच करू शकता. यासह, आपण मध्यम उंच बूट घालून आपला लूक पूर्ण करू शकता. हिवाळ्यातील सुट्टीसाठी हा लूक योग्य आहे. ५. फ़्लोरल प्रिंट स्टोल

आपण सूटसह फुलांचा प्रिंट स्टोल देखील घालू शकता. आपण लांब शर्ट आणि लेगिंग्ज, जीन्स किंवा लांब स्कर्टसह फुलांचा स्टोल वापरू शकता. ६. शाल विरूध्द स्टोल

तुम्ही अगदी स्टाईलिश पद्धतीने शाल देखील घेऊ शकता. जर आपण स्टाईलिश पद्धतीने कॅरी केले तर बोरींग शाल देखील फॅशनेबल बनू शकतात. यासाठी आपण शाल ड्रेप करुन घालू शकता. आपण हिल्सचे बूट आणि मानेच्या कव्हर स्वेटरसह शाल घालू शकता. किंवा बेल्टने बांधून आपण ते घालू शकता. ७. स्कीवर स्कार्फ

या स्कार्फची ​​खास गोष्ट अशी आहे की आपण ती उन्हाळा आणि हिवाळा या दोन्ही ठिकाणी कॅरी करू शकता. स्केवर स्कार्फ ब्राईट रंग आणि डिझाईन्समध्ये येतात. आपण पार्टी आणि कॉलेजमध्ये कॅज्युअल स्कार्फची फॅशन करू शकता. यासह आपण हाय वेस्ट जीन्स, स्ट्रिप पॅटर्नेड टॉपसह मध्यम हाय हायल्स सँडलसह आपला लुक पूर्ण करू शकता. (डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा)

