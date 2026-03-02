Pet Friendly Rangapanchami 2026: यंदाची रंगपंचमी फक्त आपल्यासाठीच नाही, तर 'त्यांच्या'साठीही खास करा; अशी साजरी करा पेट-फ्रेंडली रंगपंचमी

Cruelty Free Rangapanchami Celebrations: भारतामध्ये होळीच्या दुसऱ्या दिवशी धूलिवंदन आणि त्यानंतर पाचव्या दिवशी रंगपंचमी हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. रंग, संगीत आणि आनंद यामध्ये आपण रमून जातो. पण या सगळ्या गडबडीत अनेकदा आपल्या आजूबाजूला असलेल्या पाळीव तसेच भटक्या प्राण्यांकडे दुर्लक्ष होते.रासायनिक रंग आणि मोठा आवाज प्राण्यांसाठी खूप त्रासदायक ठरू शकतो. माणसांपेक्षाही जास्त धोका प्राण्यांना या रंगांपासून असतो. त्यामुळे रंगपंचमी साजरी करताना त्यांची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे..यंदा रंगपंचमी साजरी करताना प्राण्यांसाठी सुरक्षित रंग वापरा, अनावश्यक मोठा आवाज टाळा आणि कोणत्याही प्राण्यावर रंग टाकू नका. असा छोटासा बदल करून हा सण पेट-फ्रेंडली आणि अॅनिमल-फ्रेंडली नक्कीच बनवता येईल.पाळीव प्राणी आवाज आणि रंगांबाबत खूप संवेदनशील असतात. त्यामुळे घराच्या खिडक्या बंद ठेवणं, मोठ्या आवाजात गाणी न लावता हलक्या आवाजात संगीत ठेवणं असे सोपे उपाय करता येतील. हा सण सर्वांसाठी आनंददायी व्हावा, यासाठी पुढील काही सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा..Rangpanchami 2026: रंगपंचमीच्या दिवशी त्वचा खराब होण्याचं टेन्शन येतंय? मग आजच करा 'हे' स्किनकेअर रुटीन फॉलो.प्राण्यांसाठी सुरक्षित रंग वापराकेमिकलयुक्त रंग प्राण्यांच्या त्वचेला आणि आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात. त्यामुळे शक्यतो हर्बल किंवा नैसर्गिक रंगांचाच वापर करा.डोळे आणि त्वचेची काळजी घ्यारंग खेळताना पाळीव प्राण्यांच्या डोळ्यात रंग जाऊ नये यासाठी त्यांना गॉगल्स लावू शकता. तसेच त्यांच्या त्वचेचं संरक्षण करण्यासाठी पाळीव प्राण्यांसाठी खास बनवलेले सनस्क्रीन वापरता येईल..स्वच्छतेकडे लक्ष द्यारंग खेळून झाल्यानंतर पाळीव प्राण्यांना त्यांच्या वापरासाठी असलेल्या शॅम्पूने अंघोळ घाला. यामुळे त्वचेवर राहिलेला रंग निघून जाईल आणि त्रास होणार नाही.मोठ्या आवाजापासून दूर ठेवारंगपंचमीला मोठ्या आवाजात गाणी लावली जातात, पण अशा आवाजांमुळे प्राणी घाबरतात. त्यामुळे खिडक्या बंद ठेवा किंवा सौम्य आवाजातच संगीत ठेवा..Holi Do's And Don'ts: होळीच्या दिवशी काय केले पाहिजे आणि काय नाही? 'या' तीन गोष्टी टाळण्याचा प्रेमानंद महाराज देतात सल्ला.पाळीव प्राण्यांना घरातच ठेवासगळ्या प्राण्यांना रंग खेळायला आवडत नाही. जर तुमचा पाळीव प्राणी घाबरट असेल, तर त्याला घरातच ठेवा आणि शांत, सुरक्षित वातावरण द्या.जबाबदारीने सण साजरा करारंगपंचमी हा प्रेम, आनंद आणि आपुलकीचा सण आहे. त्यामुळे हा सण साजरा करताना पाळीव आणि भटक्या प्राण्यांची काळजी घ्या. थोडीशी जाणीव ठेवली तर हा सण सगळ्यांसाठीच सुरक्षित आणि आनंददायी ठरू शकतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.