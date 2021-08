Kitchen Tips : इलेक्ट्रीक रोटी मेकरची घ्या 'ही' काळजी

By

सध्याच्या काळात प्रत्येक काम कमी वेळात आणि योग्य पद्धतीने करण्यावर गृहिणींचा भर असतो. त्यामुळे आजकाल कोणाच्याही स्वयंपाक घरात पाहिलं की इलेक्ट्रीक उपकरणांवर अधिक भर दिल्याचं पाहायला मिळतं. अगदी राइस कुकरपासून ते रोटी मेकरपर्यंत अनेक अशा गृहपयोगी वस्तू आहेत, ज्यामुळे स्त्रियांचं काम अगदी कमी वेळात सहज होतं. मात्र, या वस्तूंची काळजीदेखील तितकीच घ्यावी लागते. म्हणूनच, इलेक्ट्रीक रोटी मेकरचा वापर व त्याची काळजी कशी घ्यावी ते पाहुयात. (how to clean and maintain electric roti maker)

अशा पद्धतीने घ्या रोटी मेकरची काळजी

१. इलेक्ट्रीक रोटी मेकर वापरुन झाल्यानंतर मेन स्वीच ताबडतोब बंद करावा. अनेक पोळ्या झाल्यावर केवळ मशीनचं बटण बंद करतात. मात्र, मेन स्वीच बंद करणंही तितकंच गरजेचं आहे. कारण, व्होल्टेज कमी-जास्त झाल्यास शॉर्टसर्किट होण्याची शक्यता असते.

२. रोटी मेकर कधीही स्वच्छ कापडाच्या मदतीने पुसून घ्यावा. अनेकदा या मेकरवरचे डाग लगेच निघत नाहीत. अशावेळी तो घासण्याऐवजी कोमट पाण्याने तो पूसन घ्यावा.

३. कोमट पाण्यात १ चमचा बेकिंग सोडा मिक्स करा व त्या पाण्याने मशीन स्वच्छ करुन घ्या.

४. रोटी मेकरवर केवळ पोळ्याच कराव्यात. अनेकजण त्यावर पिझ्झा, डोसा असे वेगवेगळे पदार्थ करण्याचा प्रयत्न करतात.

५. मशीन सुरु असताना त्यावर पाण्याचा अंश पडणार नाही याची काळजी घ्या.

६. रोटी मेकर कायम चांगल्या क्वालिटी व ब्रँडचाच घ्यावा.