लाइफस्टाइल

Clean Silver Jewelry Tips: सतत चांदीचे दागिने काळे पडतात? घरच्या घरी 'हा' उपाय करा आणि 5 मिनिटांत परत मिळवा चमक!

Silver Jewelry Turn Black Over Time: मुली आणि विवाहित महिला दररोज वेगवेगळ्या प्रकारची चांदीची दागिने घालतात. दररोज वापरामुळे धूळ, घाम आणि नमी यामुळे दागिने काळे पडतात. पण सतत ज्वेलरी शॉपवर जाण्याची गरज नाही. फक्त ५ मिनिटांत घराच्या सोप्या उपायांनी तुम्ही चांदीची दागिने पुन्हा चमकदार करू शकता. चला जाणून घेऊया कसे
DIY silver Cleaner Tips

DIY silver Cleaner Tips

esakal

Monika Shinde
Updated on

How to Clean Silver in 5 Minutes: भारतीय परंपरेत दागिन्यांचे महत्व फक्त सजवटीपुरते मर्यादित नाही, तर ते भावनांशी आणि नात्यांशीही जोडलेले असतात. विशेषतः चांदीचे पैंजण, जोडवी आणि बिचवे, विवाहित महिलांची ओळख आणि सौभाग्याचे प्रतीक मानले जातात.

Loading content, please wait...
Tips
Silver
easy home tips
silver jewelry
best tips
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.