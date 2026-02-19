Clean Silver Jewelry Tips: सतत चांदीचे दागिने काळे पडतात? घरच्या घरी 'हा' उपाय करा आणि 5 मिनिटांत परत मिळवा चमक!

How to Clean Silver in 5 Minutes: भारतीय परंपरेत दागिन्यांचे महत्व फक्त सजवटीपुरते मर्यादित नाही, तर ते भावनांशी आणि नात्यांशीही जोडलेले असतात. विशेषतः चांदीचे पैंजण, जोडवी आणि बिचवे, विवाहित महिलांची ओळख आणि सौभाग्याचे प्रतीक मानले जातात..दररोज वापरामुळे त्यावर धूळ, ओलावा, घाम आणि साबण यांचा परिणाम होतो, ज्यामुळे त्यांची चमक हळूहळू कमी होऊ लागते. कालांतराने चांदीवर काळपटपणा दिसतो आणि त्याची चमक जातो. .Shivaji Maharaj Jayanti 2026: ‘या’ किल्ल्यावर आजही दिसतात शिवाजी महाराजांच्या पावलांचे ठसे; वाचा संपूर्ण इतिहास.अशा वेळी अनेक जण ज्वेलरी शॉपवर जाऊन स्वच्छ करून घेतात. पण प्रत्येक वेळी असे करणे आवश्यक नाही.काही सोप्या घरगुती उपायांनी तुम्ही घरबसल्या तुमची चांदी स्वच्छ करून पुन्हा चमकदार बनवू शकता, आणि ती दीर्घकाळ सुंदर राखू शकता.व्हिनेगरगरम पाण्यात थोडे मीठ आणि व्हिनेगर मिसळा. चांदीचे पैंजण, जोडवी आणि बिचवे 15–20 मिनिटांसाठी या द्रावणात ठेवा. नंतर मऊ ब्रशने हलके रगडून स्वच्छ धुऊन घ्या. यामुळे दागिन्यांची जुनी आणि हरवलेली चमक परत येते..PM Internship Scheme: PM इंटर्नशिप योजनेत मोठे बदल? विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार; जाणून घ्या नवे नियम.राखचुलीच्या किंवा अगरबत्तीच्या राखेत थोडे पाणी घालून घाट पेस्ट तयार करा. हि पेस्ट दागिन्यांवर लावून कॉटन किंवा मऊ कापडाने हलक्या हाताने स्वच्छ करा. राखेतील नैसर्गिक गुण चांदी स्वच्छ आणि चमकदार बनवण्यास मदत करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.