Indian Flag: प्रजासत्ताक दिनानंतर राष्ट्रध्वजाची सन्मानपूर्वक विल्हेवाट कशी लावावी? वाचा कायदा काय सांगतो

How should the National Flag be disposed: आजच आपण भारताचा ७७वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. आजच्या दिवशी भारत एक प्रजासत्ताक देश झाला म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. तसेच आजच्या दिवशी तिरंग्याला वंदनही केलं जातं. भारताचा राष्ट्रध्वज हा देशाच्या स्वाभिमानाचं आणि एकतेचं प्रतीक आहे. त्यामुळे त्याचा वापर, जतन आणि विल्हेवाट ही नेहमीच सन्मानाने आणि प्रतिष्ठेने केली पाहिजे. .स्वातंत्र्य दिन किंवा प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी अनेकजण झेंडा विकत घेतात आणि आपल्या घरांवर, ऑफिसवर, किंवा सार्वजनिक ठिकाणी तिरंगा फडकवतात. मात्र, त्यानंतर ध्वज खाली उतरवताना, जपून ठेवताना किंवा खराब झाला असेल, फाटला असेल तर त्याची विल्हेवाट कशी लावायमची याबद्दल बहुतेक जणांना माहितच नसतं. राष्ट्रीय ध्वज संहिता, 2002 मध्ये ध्वजाशी संबंधित सगळे नियम स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत. हे नियम पाळून, त्यानुसार आपण राष्ट्रध्वजाचा अपमान न करता त्याची योग्य विल्हेवाट लावणं बंधनकारक आहे..Republic Day 2026: ७७वा की ७८वा? यंदा आपण कितवा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार?.राष्ट्रध्वज कसा दुमडायचा?ध्वज खाली उतरवल्यानंतर तो नीट आणि योग्य पद्धतीने दुमडून ठेवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आधी तिरंगा आडवा (सपाट) पसरवा. त्यानंतर केशरी आणि हिरव्या पट्ट्या आतल्या बाजूने दुमडा, जेणेकरून पांढऱ्या पट्ट्याखाली केशरी आणि हिरव्या रंगाचा थोडेसे दिसतील. या प्रक्रियेत अशोकचक्र स्पष्टपणे दिसणं आवश्यक आहे. दुमडताना अशोकचक्र स्पष्ट दिसत आहे का, याची खात्री करावी. त्यानंतर पांढरा पट्टा दोन्ही बाजूंनी मध्यभागी दुमडा. अशा प्रकारे दुमडलेला ध्वज हातात किंवा कुशीत सन्मानाने आणि काळजीपूर्वक धरा. आणि सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. .प्रजासत्ताक दिनानंतर राष्ट्रीय ध्वजाची विल्हेवाट कशी लावावी?राष्ट्रीय ध्वज संहिता, 2002 नुसार, खराब किंवा जीर्ण झालेल्या ध्वजाची सन्मानपूर्वक आणि खाजगीरित्या विल्हेवाट लावली पाहिजे. तिरंग्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दोन मान्य पद्धती आहेत त्या म्हणजे पुरणे किंवा दहन करणे. या दोन्ही प्रक्रियेत ध्वजाचा अपमान होणार नाही, याची विशेष काळजी घेणं आवश्यक असतं. १. पुरणे (दफन करणे):फाटलेला ध्वज व्यवस्थित दुमडून लाकडी पेटीत ठेवावा आणि नंतर जमिनीत पुरावा. या प्रक्रियेदरम्यान काही वेळ शांतता पाळणे योग्य मानले जाते..Republic Day 2026 : 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन का साजरा केला जातो?.२. दहन करणे:ध्वज जाळण्यासाठी सुरक्षित आणि योग्य ठिकाण निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सुरुवातीला ध्वज व्यवस्थित दुमडावा. आग लावल्यानंतर दुमडलेला ध्वज ज्वालांच्या मध्यभागी ठेवावा. ध्वज न दुमडता किंवा थेट जाळणे कायद्याने निषिद्ध आहे.राष्ट्रीय ध्वजाशी संबंधित प्रत्येक कृतीत देशाभिमान, आदर आणि शिस्त राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.