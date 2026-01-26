लाइफस्टाइल

Indian Flag: प्रजासत्ताक दिनानंतर राष्ट्रध्वजाची सन्मानपूर्वक विल्हेवाट कशी लावावी? वाचा कायदा काय सांगतो

National Flag Rules: प्रजासत्ताक दिनानंतर राष्ट्रध्वजाची विल्हेवाट कशी लावावी, याबाबत कायदा नेमकं काय सांगतो हे या लेखातून जाणून घ्या.
Republic Day 2026

What is the Right and Legal Way to Dispose The National Flag of India

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

How should the National Flag be disposed: आजच आपण भारताचा ७७वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. आजच्या दिवशी भारत एक प्रजासत्ताक देश झाला म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. तसेच आजच्या दिवशी तिरंग्याला वंदनही केलं जातं. भारताचा राष्ट्रध्वज हा देशाच्या स्वाभिमानाचं आणि एकतेचं प्रतीक आहे. त्यामुळे त्याचा वापर, जतन आणि विल्हेवाट ही नेहमीच सन्मानाने आणि प्रतिष्ठेने केली पाहिजे.

Loading content, please wait...
Republic Day
Independence Day
Indian Flag
design indian national flag
National Flag

Related Stories

No stories found.