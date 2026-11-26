मुलं भाजी पाहताच नाक मुरडतात, फळं खाण्याऐवजी चॉकलेट मागतात किंवा ताटातलं जेवण अर्धवट सोडतात? मुलांच्या खाण्याच्या सवयींबाबत जवळपास प्रत्येक पालकाला ही चिंता असते. मात्र, मुलांनी काय आणि किती खावं यासाठी सतत आग्रह किंवा जबरदस्ती करण्यापेक्षा लहानपणापासून त्यांना योग्य पद्धतीने पदार्थांची ओळख करून देणं अधिक महत्त्वाचं आहे. नवीन पदार्थ कसे द्यायचे, मुलाने जेवण पूर्ण न केल्यास काय करायचं आणि हेल्दी खाण्याची सवय कशी लावायची, जाणून घेऊया..सुरुवातीची वर्षे का महत्त्वाची?गर्भावस्थेपासून ते मुलाच्या दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंतचा काळ मुलाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात आईच्या आहारातून, स्तनपानातून आणि नंतर घन पदार्थांची ओळख करून देताना मुलाला वेगवेगळ्या चवींचा अनुभव मिळतो. त्यामुळे लहानपणापासून विविध पौष्टिक पदार्थांची ओळख करून देणे फायदेशीर ठरू शकते..नवीन पदार्थ कसे द्यावेत?मुलाला एखादा नवीन पदार्थ लगेच आवडेलच असे नाही. त्यामुळे सुरुवातीला कमी प्रमाणात पदार्थ द्या आणि वेगवेगळ्या दिवशी पुन्हा देऊन पाहा. विशेषतः भाज्या किंवा नवीन चवींच्या पदार्थांसाठी संयम ठेवणे गरजेचे आहे. मुलाने पदार्थ खाण्यास नकार दिल्यास त्याच्यावर जबरदस्ती करू नका..ताटातील सर्व अन्न संपवायला सांगावे का?मुलाने ताटातील प्रत्येक पदार्थ पूर्ण खायलाच हवा, असा आग्रह करू नका. मुलाला भूक लागली आहे किंवा पोट भरले आहे, याचे संकेत समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्याच्या वयानुसार योग्य प्रमाणात अन्न वाढा आणि त्याला किती खायचे हे ठरवू द्या. रडत असल्यास प्रत्येक वेळी शांत करण्यासाठी अन्न देणेही टाळा..पालकांनी काय करावे?मुले पालकांचे अनुकरण करतात. त्यामुळे घरातील मोठ्यांनीही भाज्या, फळे, डाळी, कडधान्ये आणि इतर पौष्टिक पदार्थ खाण्याची सवय ठेवावी. कुटुंबाने एकत्र जेवणे, नवीन पदार्थ खाल्ल्याबद्दल मुलाचे कौतुक करणे आणि जेवताना मोबाईल किंवा टीव्हीसारखे व्यत्यय कमी ठेवणे उपयुक्त ठरते.सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, मुलांना खाण्यासाठी जबरदस्ती करू नका. प्रेमाने, संयमाने आणि स्वतः चांगल्या खाण्याच्या सवयी लावून दिल्यास मुलांनाही हळूहळू पौष्टिक पदार्थ खाण्याची सवय लागते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.