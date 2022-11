Smelly Shoes : बुटांची दुर्गंधी येते? ट्राय करा या ट्रिक्स

माणसाच्या रोजच्या पेहरावात बुट हा महत्त्वाचा भाग आहे. बुट घातलेल्या व्यक्तीचा लूक उठून दिसतो पण अनेकदा हेच बुट तुमच्यासाठी किंवा इतरांसाठी त्रासदायक ठरतात. अनेकदा दिवसभर बूट घालत असल्याने पायांना घाम घेतो आणि बुटांपासून स्मेल येतो.

अनेकजण या बूटांच्या दूर्गंधीपासून त्रासून जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला काही ट्रिक्स सांगणार आहोत ज्यामुळे आपल्याला सहज दुर्गंधीपासून सुटका मिळेल. चला तर जाणून घेऊया. (how to get rid of smelly shoes try these tips)

बूटांपासून दुर्गंधी येत असेल तर बूट किंवा इनसोल नियमित थंड पाण्याने धुवा.

अनेकदा बुटांना दुर्गंधी ही पायाला आलेल्या घामामुळे येते. जर तुमचे पाय कोरडे असेल तर तिथे कोणत्याही प्रकारचा बॅक्‍टेरिया निर्माण होत नाही. अशात आपल्या पायला डियोड्रेंट लावा.

असे मोजे वापरा जे घाम शोषून घेतात. त्यामुळे बुटांमध्ये दुर्गंधी पसरणार नाही.

वॉशेबल इनसोल ट्राय करा. जे कॉटन टेरी कपड्यापासून बनतात. याचा सोल रबर लेटेक्‍सचा असतो. याला तीन ते सहा वेळा घालायच्या आधी धूवा.

हेही वाचा: Stress Free Life : आयुष्यभर राहायचे असेल आनंदी तर ही कामे करा