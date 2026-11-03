Diwali Pet Care: फटाक्यांच्या आवाजाने कुत्रे-मांजर घाबरतात? अशी घ्या काळजी; पशुवैद्यांनी सांगितल्या ५ टिप्स

HOW TO REDUCE FIREWORK ANXIETY IN PETS: दिवाळीचा सण म्हटलं की घरात जागोजागी लावलेले दिवे, रांगोळी, रोषणाई, फराळाचे पदार्थ आणि फटाक्यांची आतषबाजी आलीच. पण, फटाक्यांच्या मोठ्या आवाजाचा त्रास फक्त लहान मुलांना आणि वयोवृद्धांनाच होत नाही, तर घरातल्या पाळीव प्राण्यांना आणि आजूबाजूच्या इतर प्राण्यांनाही होतो. विशेषतः कुत्रे आणि मांजरं फटाक्यांच्या आवाजाने घाबरतात. काही प्राणी भीतीने घरातल्या कोपऱ्यात लपून बसतात, तर काही अस्वस्थ होऊन इकडे-तिकडे पळू लागतात..माणसांपेक्षा प्राण्यांना जास्त त्रासबहुतांश प्राणी कुत्र्यांची ऐकण्याची क्षमता माणसांपेक्षा अधिक तीव्र असते. त्यामुळे फटाक्यांचे मोठे आवाज त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरू शकतात. अशा वेळी त्यांना सुरक्षित आणि शांत ठेवणं ही प्रत्येक पेट पॅरेंटची जबाबदारी आहे.पाळीव प्राण्यांमधील आवाजाची भीती दिवाळीच्या काळात अधिक जाणवू शकते. याबाबत पशुवैद्य डॉ. दीपक सरस्वत यांनी काही महत्त्वाच्या टिप्स सांगितल्या आहेत. दिवाळीच्या रात्री फटाक्यांच्या आवाजामुळे तुमचा लाडका कुत्रा किंवा मांजर घाबरू नये, यासाठी या ५ गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा..Diwali Firecrackers History: दिवाळीत फटाके फोडण्याची सुरुवात कशी झाली? राजघराण्यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत कसा पोहोचला हा ट्रेंड? जाणून घ्या रंजक इतिहास.घरात शांत आणि सुरक्षित जागा तयार कराफटाक्यांचा आवाज सुरू होण्यापूर्वीच घरात पाळीव प्राण्यांसाठी एक शांत जागा तयार करा. ही जागा खिडक्या आणि मुख्य दरवाजापासून शक्यतो दूर असावी. तिथे त्यांचं आवडतं बेड, चादर, खेळणी ठेवा. यामुळे त्यांना ओळखीच्या वातावरणात सुरक्षित वाटेल. तसेच, खिडक्या बंद ठेवा आणि पडदे लावा. त्यामुळे फटाक्यांचा आवाज आणि बाहेरील प्रकाशाचा त्रास काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल..घरात मंद संगीत किंवा टीव्ही सुरू ठेवाफटाक्यांच्या मोठ्या आवाजामुळे पाळीव प्राणी अधिक घाबरू शकतात. अशा वेळी घरात हलकं संगीत किंवा टीव्ही सुरू ठेवा. त्यामुळे बाहेरील फटाक्यांचे आवाज काही प्रमाणात कमी जाणवू शकतात. मात्र, संगीताचा आवाज खूप मोठा ठेवू नका. शांत आणि आरामदायी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करा.पाळीव प्राण्यांना एकटं सोडू नकादिवाळीच्या काळात शक्यतो कुत्रे आणि मांजरांना घरात एकटं सोडू नका. फटाक्यांचे आवाज सुरू असताना त्यांच्या जवळ राहा. त्यांना आवडत असल्यास प्रेमाने जवळ घ्या, कुरवाळा किंवा हलक्या हाताने मसाज करा. मात्र, प्रत्येक प्राण्याची प्रतिक्रिया वेगळी असते. त्यामुळे त्यांना कशामुळे आराम मिळतो, हे लक्षात घेऊनच वागा. जबरदस्तीने जवळ घेण्याऐवजी त्यांना त्यांच्या सोयीनुसार शांत होऊ द्या..Diwali Home Cleaning Tips: दिवाळीपूर्वी घराची स्वच्छता कशी करावी? कमी वेळात घर स्वच्छ आणि नीटनेटकं ठेवण्यासाठी जाणून घ्या सोप्या टिप्स!.फटाके सुरू होण्यापूर्वीच फिरायला घेऊन जादिवाळीच्या संध्याकाळी फटाक्यांचे आवाज वाढण्यापूर्वीच कुत्र्यांना फिरायला घेऊन जा. शक्यतो सकाळी किंवा शांत वेळेत त्यांना बाहेर फिरवा. बाहेर जाताना त्यांना नेहमी पट्टा (Leash) लावा आणि गर्दीच्या ठिकाणी जाणं टाळा. फटाके सुरू असताना त्यांना बाहेर नेऊ नका. तसेच, घराचे दरवाजे आणि गेट व्यवस्थित बंद ठेवा. भीतीमुळे पाळीव प्राणी अचानक पळून जाण्याची शक्यता असते..गरज भासल्यास पशुवैद्यांचा सल्ला घ्याकाही पाळीव प्राणी फटाक्यांच्या आवाजाने खूप अस्वस्थ होतात. अशा वेळी पशुवैद्यांच्या सल्ल्याने त्यांच्यासाठी अँक्झायटी व्हेस्ट (Anxiety Vest) किंवा फेरोमोन डिफ्यूझर (Pheromone Diffuser) वापरता येऊ शकतात. या उत्पादनांमुळे काही प्राण्यांना शांत वाटण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, कोणतेही नवीन उत्पादन किंवा औषध वापरण्यापूर्वी पशुवैद्यांचा सल्ला घ्या. यासोबतच त्यांच्यासाठी पिण्याचे स्वच्छ पाणी नेहमी उपलब्ध ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.