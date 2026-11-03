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Diwali Pet Care: फटाक्यांच्या आवाजाने कुत्रे-मांजर घाबरतात? अशी घ्या काळजी; पशुवैद्यांनी सांगितल्या ५ टिप्स

HOW TO KEEP DOGS CALM DURING DIWALI FIREWORKS: दिवाळीत फटाक्यांच्या मोठ्या आवाजाने कुत्रे आणि मांजर घाबरतात; तेव्हा पाळीव प्राण्यांना शांत आणि सुरक्षित ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांनी सांगितलेल्या महत्त्वाच्या टिप्स जाणून घ्या.
Diwali Pet Care Tips

Diwali Pet Care Tips

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

HOW TO REDUCE FIREWORK ANXIETY IN PETS: दिवाळीचा सण म्हटलं की घरात जागोजागी लावलेले दिवे, रांगोळी, रोषणाई, फराळाचे पदार्थ आणि फटाक्यांची आतषबाजी आलीच. पण, फटाक्यांच्या मोठ्या आवाजाचा त्रास फक्त लहान मुलांना आणि वयोवृद्धांनाच होत नाही, तर घरातल्या पाळीव प्राण्यांना आणि आजूबाजूच्या इतर प्राण्यांनाही होतो. विशेषतः कुत्रे आणि मांजरं फटाक्यांच्या आवाजाने घाबरतात. काही प्राणी भीतीने घरातल्या कोपऱ्यात लपून बसतात, तर काही अस्वस्थ होऊन इकडे-तिकडे पळू लागतात.

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