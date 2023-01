By

मुंबई : अनेक जोडप्यांना प्रश्न पडतो की मासिक पाळी सुरू असताना लैंगिक संबंध प्रस्थापित करावेत की नाही. या प्रश्नाचे उत्तर 'हो' असेच आहे. फक्त यावेळी काही गोष्टींची जास्त काळजी तुम्हाला घ्यावी लागेल.

पाळीच्या काळात महिला सेक्ससाठी नकार देतात; मात्र तसे केलेच पाहिजे असे नाही. जर महिलेची सेक्स करण्याची इच्छा असेल आणि तिची हरकत नसेल तर पाळीच्या काळातही सेक्स शक्य आहे. (Sex in Periods) हेही वाचा - या महामार्गामुळं खरंच येईल 'समृद्धी' ?

हेही वाचा: Long Distance Relationship : तुम्ही देशात, जोडीदार परदेशात; शरीरसुख कसे मिळवाल ?

१. तुमच्या जोडीदाराशी बोला

लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यापूर्वी दोन्ही जोडीदारांनी एकमेकांशी संवाद साधावा. दोघांचीही तयारी आहे का हे जाणून घ्यावे.

२. पीरियड सेक्स करण्यापूर्वी पाळीशी संबंधित वस्तू काढून टाका

तुम्ही मासिक पाळीचा कप किंवा टॅम्पॉन घातला असेल तर तो काढून टाका. जर तुम्ही मासिक पाळीत डिस्क घातली असेल, तर ती तशीच राहू द्या. पण संभोग करण्यापूर्वी ती रिकामी करा. तसे न केल्यास ते त्रासदायक किंवा संसर्गजन्य ठरू शकते.

३. एक टॉवेल घ्या

गडद रंगाचा टॉवेल वापरणे तुमच्यासाठी योग्य ठरेल. जेणेकरून अंथरुणावर डाग राहणार नाहीत. ( how to maintain physical relation in periods )

हेही वाचा: Period Leave : महिलांना मासिक पाळीसाठी भरपगारी रजा मिळणार ? याचिका दाखल

४. गर्भनिरोधक वापरा

मासिक पाळीच्या दरम्यान गर्भधारणेची शक्यता तांत्रिकदृष्ट्या कमी असते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की हे अशक्य आहे किंवा आपण गर्भनिरोधक वापरू नये.

जोपर्यंत तुमची गर्भवती होण्याची इच्छा नसेल तोपर्यंत नेहमी गर्भनिरोधक वापरा आणि लक्षात ठेवा की मासिक पाळीचा कप किंवा डिस्क गर्भधारणा रोखू शकत नाही.

शुक्राणू बराच काळ जगू शकतात. मासिक पाळी समागमानंतर काही दिवसांनी गर्भधारणा होणे शक्य आहे.

५. पीरियड सेक्स दरम्यान एसटीआयपासून संरक्षण करा

STI म्हणजे लैंगिक संक्रमित संसर्ग. मासिक पाळीच्या रक्ताद्वारे एचआयव्हीसारख्या विषाणूचा प्रसार होणे सोपे असू शकते. इतर कोणत्याही वेळेप्रमाणेच पीरियड सेक्स दरम्यान संरक्षण महत्त्वाचे आहे.

सूचना - या लेखातील माहिती सामान्य ज्ञानासाठी आहे. या माहितीचा वापर आणि अंमलबजावणी करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.