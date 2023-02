By

How to make Eyebrow Black and Thick : चेहऱ्याला उठावदार बनवणाऱ्या भुवयांचा आकार, जाडी, दाटपणा याचा तुमच्या लूकवर फार परिणाम होतो. म्हणूनच महिला भुवयांचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय ट्राय करत असतात. काही महिलांच्या भूवया पातळ आणि अखुड असतात. त्या दाट करण्यासाठी महिला बरेच महागडे ब्युटी प्रॉडक्ट्स वापरतात. पण तरीही फारसा फरक पडत नाही. पण काही अगदी सोपे, स्वस्त आणि साधे उपाय आहेत जे तुम्हाला परिणाम नक्कीच दाखवू शकतात.

ऑलिव्ह ऑइल - आयब्रोची ग्रोथ वाढवण्यासाठी ऑलिव्ह ऑइलची मदत घेऊ शकतात. रोज रात्री झोपण्या आधी भुवयांवर हे तेल लावा. ५-१० मिनीट हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे १५ दिवसातच फरक दिसेल.

एलोवेरा जेल - भुवयांचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी एलोवेरा जेलचा वापरही उत्तम ठरतो. बोटांवर हे जेल घेऊन त्याने भुवयांवर हलकासा मसाज करा. दिवसातून २ वेळा रोज हे केल्याने आयब्रो काळ्या आणि दाट होतील.

कच्च दूध - काळ्या आणि चमकदार भुवयांसाठी कच्च दूध फार मदतशीर ठरतं. कॉटनच्या मदतीने दूध आयब्रोवर लावा. दिवसातून एकदा हा उपाय केल्याने भुवया काळ्या आणि शायनी बनतील.

खोबऱ्याचं तेल - खोबऱ्याचं तेल भुवयांसाठी बेस्ट ब्युटी ट्रिटमेंट ठरते. हातावर खोबऱ्याचं तेल घेऊन ते भुवयांवर लावा. दिवसातून दोन वेळा हा उपाय केला तर आयब्रो जाड आणि काळ्या होतात.

कांद्याचा रस - भुवयांचा ग्रोथ रेट वाढण्यासाठी तुम्ही कांद्याच्या रसाचा वापर करू शकतात. रोज हा रस लावला तर आयब्रो काळ्या आणि दाट होतात.