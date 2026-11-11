Herbal Dhoop: घर दरवळेल सुगंधाने! तुळशीच्या मंजिरीपासून घरच्या घरी बनवा सुवासिक अन् केमिकलमुक्त धूपबत्ती; पाहा सोपी पद्धत...

DIY Herbal Dhoopbatti : संस्कृतीत तुळशीच्या रोपाला अत्यंत पवित्र आणि पूजनीय स्थान आहे. जवळपास प्रत्येक घराच्या अंगणात किंवा गॅलरीत तुळशीचे रोप आढळते, ज्याची दररोज नियमित पूजा केली जाते. काळानुसार या रोपावर छोट्या मंजिरी (बिया) येतात. अनेकदा मंजिरी वाळल्यानंतर किंवा रोपाची छाटणी करताना त्या फेकून दिल्या जातात, तर काही घरांमध्ये त्यांचा पूजेत वापर केला जातो.पण, तुम्हाला माहित आहे का की या वाळलेल्या तुळशीच्या मंजिरीपासून तुम्ही घरातच अत्यंत सुगंधित आणि केमिकलमुक्त धूपबत्ती बनवू शकता? तुळशीच्या मंजिरीमध्ये नैसर्गिक औषधी गुणधर्म आणि प्रसन्न करणारा सुगंध असतो. चला तर मग जाणून घेऊया तुळशीच्या मंजिरीपासून घरीच सोप्या पद्धतीने धूपबत्ती कशी तयार करावी..साहित्यवाळलेली तुळशीची मंजिरी२ ते ३ चमचे लवंग५ ते ६ तमालपत्र (तेजपत्ता)१० ते १२ कापूर१/४ चमचा हळदसुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या१ ते २ चमचे हवन सामग्री (ऐच्छिक)१ चमचा गंगाजळ२ चमचे गुलाबजल१/२ चमचा शुद्ध तूप१/२ चमचा मध१/४ चमचा चंदन पावडर.Skin Care: ड्रेसिंग टेबलवर वर्षांनुवर्षे पडलेला परफ्युम सुरक्षित आहे का? त्वचेसाठी ठरू शकतो घातक; 'हे' बदल दिसताच वापरणे करा बंद! .धूपबत्ती तयार करण्याची पद्धतमंजिरी गोळा करून सुकवणेसगळ्यात आधी तुळशीच्या रोपावरून मंजिरी व्यवस्थित गोळा करा. या मंजिरी २ ते ३ दिवस पंख्याच्या हवेखाली किंवा कडक उन्हात पूर्णपणे सुकवून घ्या. मंजिरीतील ओलसरपणा पूर्णपणे निघून जाणे गरजेचे आहे.सुगंधी पावडर तयार करणेमंजिरी सुकल्यानंतर एका भांड्यात वाळलेली मंजिरी, लवंग, तमालपत्र, कापूर, हळद आणि गुलाबाच्या वाळलेल्या पाकळ्या एकत्र करा. यामध्ये आवडीनुसार हवन सामग्री देखील घालू शकता. हे सर्व मिश्रण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून त्याची एकदम मऊ पावडर तयार करून घ्या..घटक एकत्र करून मिश्रण मळणेतयार पावडरमध्ये गंगाजळ, गुलाबजल, तूप, मध आणि चंदन पावडर मिक्स करा. आता हे सर्व साहित्य एकत्र करून कणकेसारखे मळून घ्या. हे मिश्रण मळताना ते जास्त ओले किंवा खूप कोरडे राहणार नाही, याची दक्षता घ्या.धूपबत्तीचा आकार देणे आणि सुकवणेमळलेल्या मिश्रणातून थोडे-थोडे भाग घेऊन हातानेच त्याला धूपबत्तीचा (शंकूच्या किंवा लांबट) पारंपरिक आकार द्या. सर्व धूपबत्त्या तयार झाल्यावर एका ताटात ठेवून २ ते ३ दिवस उन्हात सुकवा. जर ऊन नसेल, तर पंख्याच्या हवेत काही दिवस वाळू द्या. धूपबत्ती पूर्णपणे सुकल्याने पूजेच्या वेळी ती व्यवस्थित पेटते आणि सतत जळत राहते..घरी तयार केलेल्या या धूपबत्तीचे फायदेबाजारात मिळणाऱ्या रासायनिक धूपबत्त्यांमुळे अनेकदा घशात त्रास किंवा डोळ्यांची जळजळ होते. तुळशीची मंजिरी, कापूर, तमालपत्र आणि मधापासून तयार केलेली ही धूपबत्ती पूर्णपणे नैसर्गिक असते. यामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होऊन वातावरण पवित्र, सुगंधित आणि जंतूमुक्त राहण्यास मदत होते..थंडीच्या दिवसांत ओठ फुटतात, कोरडे पडतात? पारिजातकाच्या फुलांपासून बनवा नॅचरल लिप बाम; ओठ राहतील मऊ! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.