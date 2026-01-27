Tips for Long Lasting Perfume : सकाळी लावलेला परफ्युम दिवसभर कसा टिकवून ठेवायचा? वाचा 'या' सोप्या टिप्स

Lifestyle Tips: कॉलेजला जाताना, ऑफिसला जाताना, बाहेर फिरायला जाताना किंवा कुठेही बाहेर जाताना घामाचा व येऊ नये म्हणून आणि आपल्या आसपासही चांगला सुगंध यावा म्हणून आपण हमखास परफ्युम वापरत असतो. पण सकाळी लावलेला परफ्युमचा सुगंध दुपारपर्यंत खूप हलकासा राहतो. हा अनुभव सगळ्यांनाच आला असेल. अगदी महाग ब्रँडचे सुद्धा परफ्युम जर व्यवस्थित नाही लावले तर ते सुद्धा काही वेळाने उडून जातात. पण त्यासाठी जास्त परफ्युम नाही तर त्याऐवजी जर योग्य पद्धत वापरून परफ्युम लावले तर ते दिवभर टिकून राहतात. चला तर ही अतिशय सोपी आणि परिणामकारक ट्रिक..परफ्युम जास्त काळ टिकण्यासाठी टिप्सहायड्रेशन आहे सर्वात महत्त्वाचंपरफ्युम दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी त्वचा हायड्रेटेड असणं खूप महत्त्वाचं आहे. कारण कोरडी त्वचा सुगंधाच्या तंतूंना पटकन शोषून घेतात आणि त्यामुळे परफ्युम लवकर उडतो. तर, चांगली ओलसर त्वचा परफ्युमला हळूहळू सुटू देते आणि सुगंध जास्त काळ टिकतो.म्हणून परफ्युम लावण्यापूर्वी मोइश्चरायझर किंवा सुगंधविरहित बाम वापरा. काही ब्रँड्स तर त्यांच्या परफ्युमसोबत जुळणारी बॉडी लोशनही देतात, ज्यामुळे सुगंध अधिक काळ टिकतो. अधिक फायदा हवा असेल, तर सोबत नैसर्गिक तेल जसे कि बदाम तेल किंवा जोजोबा तेल वापरलं तरी परफ्युम टिकण्याची क्षमता वाढते..५० व्या वर्षीही तरुण दिसण्यासाठी नवा फंडा? ‘फेशियल ड्राय ब्रशिंग’मागचं खरं सत्य काय? जॉलाइन सुधारण्यासाठी....परफ्युम कुठे आणि कसे लावायचेत्वचेला पूर्णपणे तयार केल्यावर परफ्युम लावण्याची जागा आणि पद्धत सुद्धा महत्त्वाची असते. पुढे या जागा आणि पद्धती दिल्या आहेत:पल्स पॉईंट्स : मनगट, कोपऱ्याचा आतला भाग, कानामागे, मानेचा मागचा भाग आणि गुडघ्याच्या मागे. ही ठिकाणे उष्णतेमुळे सुगंध चांगला पसरवतात.मनगट घासू नका: मनगट घासल्यास सुगंधाचे रेणू तुटतात आणि परफ्युमचा मूळ सुगंध बदलतो.समान प्रमाणात लावण्यासाठी: त्वचेपासून सुमारे 15–20 सेमी अंतरावरून शिंपडावे.कपड्यांवर परफ्युम: जाडीदार किंवा नाजूक न सोडणारी कापड नाहीत तर कपड्यांवर लावल्यास सुगंध अधिक काळ टिकतो..टिकाऊ सुगंध असलेले परफ्युमपरफ्यूम्स मध्ये सुगंधाचे वेगवेगळे प्रकार असतात. त्यातील काही सुगंध हे जास्त टिकाऊ असतात आणि त्यांचा वासही छान असतो.ओरिएंटल किंवा लाकडी नोट्स: वॅनिला, अंबर, पॅचुली किंवा मस्क असलेले सुगंध टिकतात.ईओडी परफ्युम (EDP) अधिक टिकतो: ईओडी टॉयलेट (EDT) पेक्षा हे जास्त concentrated असते.उच्च दर्जाचे साहित्य: निच किंवा प्रीमियम ब्रँड्सचे घटक वेळेत टिकाव धरतात..Viral: व्हायरल ठरणारी जपानी हेअर वॉशिंग मेथड नेमकी काय? केसांच्या आरोग्यासाठी कितपत फायदेशीर जाणून घ्या.सोपी पण प्रभावी युक्तीहे करण्यासाठी जास्त खर्च किंवा बदल करण्याची गरज नाही. फक्त परफ्युम लावण्यापूर्वी वर दिलेल्या सोप्या टिप्स फॉलो करा आणि दिवसभर सुगंधाचा आनंद घ्या. ही टिप मिनिमलिस्ट ब्यूटी रूटीनमध्ये सहज समाविष्ट होते, त्वचेला आणि परफ्युमला दोघांनाही सन्मान देते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.