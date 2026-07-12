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कामासाठी तासन्तास बसता अन् पाठदुखीसुद्धा होते? मग तज्ज्ञांनी ऑर्थोपेडिक सांगितलेला 'हा' नियम नक्की फॉलो करा

ऑफिसमध्ये तासन्तास बसून काम करताना पाठदुखी टाळायची असेल, तर ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांनी सांगितलेला 3:1 नियम आणि महत्त्वाच्या टिप्स जाणून घ्या.
How Often Should You Stand Up at Work in Between Work? Orthopaedic Surgeon Explains the 3:1 Rule

How Often Should You Stand Up at Work in Between Work? Orthopaedic Surgeon Explains the 3:1 Rule

sakal

Anushka Tapshalkar
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लॅपटॉपसमोर तासन्तास बसून काम करणं आज अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनलं आहे. पण हीच सवय मानदुखी, पाठदुखी आणि कंबरदुखीचं मोठं कारण ठरू शकते. त्यामुळे शरीराला निरोगी ठेवण्यासाठी दिवसभरात किती वेळ बसावं आणि किती वेळानं उठून हालचाल करावी, याबाबत ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांनी महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे.

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