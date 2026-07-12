कामासाठी तासन्तास बसता अन् पाठदुखीसुद्धा होते? मग तज्ज्ञांनी ऑर्थोपेडिक सांगितलेला 'हा' नियम नक्की फॉलो करा

लॅपटॉपसमोर तासन्तास बसून काम करणं आज अनेकांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनलं आहे. पण हीच सवय मानदुखी, पाठदुखी आणि कंबरदुखीचं मोठं कारण ठरू शकते. त्यामुळे शरीराला निरोगी ठेवण्यासाठी दिवसभरात किती वेळ बसावं आणि किती वेळानं उठून हालचाल करावी, याबाबत ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांनी महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे..ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. नवीन पी. रेड्डी यांच्या मते, शरीराला सर्वाधिक त्रास फक्त जास्त वेळ बसल्यामुळे होत नाही, तर एकाच स्थितीत सतत बसून राहिल्यामुळे होतो..दिवसभर किती वेळ बसणं धोकादायक?तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येकासाठी एकच ठराविक वेळ लागू होत नाही. मात्र, संशोधनानुसार दररोज 6 ते 8 तासांपेक्षा जास्त वेळ बसून राहिल्यास पाठ, मान, सांधे आणि स्नायूंशी संबंधित समस्या वाढू शकतात.याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सलग बसून राहणं टाळणं. कमी वेळ बसलात तरी जर मध्ये उठलात नाही, तर शरीरावर ताण वाढू शकतो..बसणं आणि उभं राहणं याचं योग्य प्रमाण काय?डॉ. रेड्डी यांच्या मते, 3:1 हा नियम पाळणं फायदेशीर ठरू शकतं.30 ते 45 मिनिटे बसल्यानंतर10 ते 15 मिनिटे उभं राहा, थोडं चाला किंवा शरीराची स्थिती बदला.यासाठी काम थांबवण्याची गरज नाही. फोनवर बोलताना उभं राहू शकता, सहकाऱ्यांकडे चालत जाऊ शकता किंवा डेस्कजवळ हलके स्ट्रेचिंग करू शकता..किती वेळाने उठावं?तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की प्रत्येक 30 ते 45 मिनिटांनी खुर्चीवरून उठा आणि 1 ते 2 मिनिटे चालणं किंवा हलका व्यायाम करा.यामध्ये तुम्ही:मान हलक्या हालचालींनी फिरवू शकता.खांदे पुढे-मागे फिरवू शकता.शरीर ताणून स्ट्रेचिंग करू शकता.ऑफिसमध्ये थोडं चालू शकता.यामुळे मणक्यावर आणि स्नायूंवरचा ताण कमी होण्यास मदत होते..ऑफिसमध्ये बसताना या गोष्टी लक्षात ठेवासंगणकाची स्क्रीन डोळ्यांच्या सरळ रेषेत ठेवा.दोन्ही पाय जमिनीवर सपाट ठेवा.वाकून किंवा कुबड काढून बसू नका.खुर्चीत पाठीला योग्य आधार मिळेल याची काळजी घ्या..तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्लाआपलं शरीर सतत बसून राहण्यासाठी नाही, तर हालचाली करण्यासाठी बनलेलं आहे. त्यामुळे दिवसभर एकाच जागी बसण्याऐवजी वेळोवेळी उठणं, चालणं आणि शरीराची स्थिती बदलणं हे पाठदुखी आणि मानदुखीपासून बचाव करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.