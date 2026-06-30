पावसाळ्यात महागड्या लाकडी फर्निचरला बुरशीपासून वाचवा ! करा 'हे' घरगुती सोपे उपाय...

Anti-Fungus Tricks: उन्हाळ्यानंतर पावसाळा सुरू झाला की वातावरणात सुखद गारवा येतो. पण या सुंदर हवामानासोबतच घरात एक मोठी समस्या डोकं वर काढते, ती म्हणजे 'बुरशी'. जर तुमच्या घरात महागडं लाकडी (Wooden) फर्निचर असेल, तर पावसाळ्यात त्याची विशेष काळजी घेणे गरजेचे असते. सोफ्याच्या कोपऱ्यात पांढरी बुरशी जमणे, कपाटातून कुबट वास येणे किंवा ड्रॉवर जाम होणे या पावसाळ्यातील सामान्य समस्या आहेत. वेळेवर लक्ष न दिल्यास तुमचे महागडे फर्निचर खराब होऊ शकते..फॉलो करा या सोप्या टिप्स१. भिंतीपासून अंतर ठेवा (Distance from Wall)पावसाळ्यात घराच्या भिंती सर्वात जास्त ओलावा शोषून घेतात. जर तुमचे कपाट, बेड किंवा सोफा भिंतीला अगदी खेटून ठेवला असेल, तर भिंतीची ओल लाकडात उतरते. तुमचे महागडे फर्निचर भिंतीपासून किमान ६ ते ७ इंच पुढे सरकवून ठेवा. यामुळे फर्निचरच्या पाठीमागे हवा खेळती राहील आणि ओलावा निर्माण होणार नाही..Monsoon Care: पावसाळ्यात लहान मुलांच्या ताटात चुकूनही वाढू नका 'हे' पदार्थ; एका चुकीमुळे वाढेल टेन्शन !.२. कापूर आणि डांबर गोळ्यांचा वापर (Camphor & Naphthalene Balls)कपाटाच्या आत कपड्यांना आणि लाकडाला बुरशीपासून वाचवणे हे अवघड वाटते. यासाठी तुमच्या घरातील देवघर आणि स्वयंपाकघरातील गोष्टी कामी येतील. कपाटाच्या कोपऱ्यात डांबर गोळ्या (Naphthalene balls) किंवा कापूर ठेवा. कापूर ओलावा शोषून घेतो आणि त्याच्या सुवासामुळे बुरशी पसरवणारे कीटक दूर राहतात..३. सिलिका जेल पाऊच (Silica Gel)नवीन बूट, पाण्याच्या बाटल्या किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करताना त्यात 'Silica Gel' लिहिलेले लहान कागदी पाऊच येतात, ते कधीही फेकून देऊ नका. सिलिका जेल हवेतील जास्तीचा ओलावा शोषून घेण्यात प्रभावी असते. हे पाऊच कपाट, ड्रॉवर किंवा कॅबिनेटच्या आत ठेवा. यामुळे बुरशी लागण्याचा धोका कमी होतो..४. व्हेंटिलेशन आणि सूर्यप्रकाश (Ventilation & Sunlight)पावसाळ्यात सतत कोंदट वातावरण राहिल्याने फर्निचर खराब होते. त्यामुळे जेव्हा कधी कडक ऊन पडेल, तेव्हा त्या संधीचा फायदा घ्या. ऊन पडताच घराच्या खिडक्या उघड्या करा, जेणेकरून ताजी हवा आणि प्रकाश आत येईल. शक्य असल्यास लहान फर्निचर थोडा वेळ हलक्या उन्हात ठेवा. घरात हवा खेळती राहिल्यास सीलन (ओलावा) टिकत नाही..Monsoon Hair Care: पावसाळ्यात केसांची काळजी घेताना 'या' चुका टाळा; नाही तर केस आणि टाळूचं होऊ शकतं मोठं नुकसान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.