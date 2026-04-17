Summer Roof Cooling Tips: बाहेर कमी घरातच उन्हाचे चटके बसतायत? मग छताची उष्णता कमी करण्यासाठी फॉलो करा 'हे' स्मार्ट जुगाड

How to Reduce Roof Heat Naturally: उन्हाळा सुरू झाला की सगळीकडेच उकाडा वाढतो. खासकरून बंगला आणि बिल्डिंगमधल्य सर्वात वरच्या म्हणजेच गच्चीच्या खालच्या फ्लॅट्समध्ये सर्वात जास्त गरम होतं. बाहेरून घरात आलं की बाहेरपेक्षा उन्हाळा जास्त घरातच जाणवतो. छत इतक्या प्रमाणात तापतं की घरातही चटके बसतात आणि मे महिना सुरु झाला की ही समस्या अजूनच वाढते. अशा वेळी AC हाच एकमेव पर्याय वाटतो, पण हा पर्याय सगळ्यांसाठीच शक्य असेल असं नाही. पण थोड्या सोप्या आणि स्वस्त उपायांनीही तुम्ही घरातील उकाडा कमी करू शकता. पुढे अशाच काही सोप्या टिप्स दिल्या ज्या वापरून तुम्ही घराचं छत थंड ठेवू शकता..'या' सोप्या टिप्स ठेवतील तुमचं घर थंड 1. टेरेस गार्डन तयार कराछतावर झाडं ठेवली, तर उष्णता आपोआप कमी होते. माती आणि झाडं उन्हाची झळ कमी करतात आणि पाणी घातल्यावर बाष्पीभवनामुळे छत थंड राहायलाही मदत होते. 2. योग्य वेळी पाणी शिंपडा छतावर पाणी टाकण्याची पारंपरिक पद्धत आजही खूप उपयोगी ठरते. पण हे पाणी संध्याकाळी किंवा सूर्यास्तानंतरच टाकलं तर फायदा होतो. दुपारच्या वेळी पाणी टाकलं तर उकाडा वाढू शकतो, त्यामुळे वेळेचं भान ठेवूनच छतावर पाणी टाका. 3. ग्रीन नेटचा वापर कराछतावर ग्रीन नेट लावल्यास थेट सूर्यकिरण अडवले जातात. यामुळे छत कमी तापतं आणि घरातही कमी उष्णता जाणवते.4. ओल्या गोण्या पसरवाजाड गोण्या पाण्यात भिजवून छतावर टाकल्यास त्या हळूहळू वाफ होऊन उष्णता कमी करतात. हा खूप स्वस्त आणि सोपा उपाय आहे.5. पांढरा किंवा रिफ्लेक्टिव्ह पेंट वापराछतावर पांढरा किंवा कूल रूफ पेंट लावल्यास सूर्यकिरण परत परावर्तित होतात आणि छत कमी तापतं.6. थर्माकोल शीट्स किंवा टाइल्स लावाछतावर थर्माकोल किंवा खास कूल टाइल्स लावल्याने उष्णता आत येणं कमी होतं.7. शेड किंवा शेड नेट बसवाजर शक्य असेल, तर छतावर तात्पुरती शेड (शेड नेट/टिन शेड) लावू शकता, ज्यामुळे थेट उन्हापासून बचाव होतो.8. छतावर पाण्याची टाकी किंवा मातीचे घट ठेवणेपाण्यामुळे छतावर थोडा गारवा तयार होतो, ज्याचा फायदा घरातील तापमान कमी करण्यासाठी होतो.हे उपाय वापरून तुम्ही अगदी कमी खर्चात घरातला उकाडा बऱ्यापैकी कमी करू शकता.