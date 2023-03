By

मुंबई : शारीरिक संबंधांबद्दल अस्वस्थतेचे एक कारण संभोगादरम्यान होणाऱ्या वेदना असू शकतात. एका नवीन संशोधनात असे समोर आले आहे की दहापैकी एका महिलेला संभोग करताना वेदना होतात.

रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन्स अँड गायनॅकोलॉजिस्टचे एडी मॉरिस म्हणतात, "तुमच्या जीवनात लक्षणीय सुधारणा करण्याची हीच वेळ आहे." (how to reduce tension of physical relation )

त्यांनी सांगितले की भीती हे वेदनेमागचे कारण असू शकते. १६-२४ वयोगटातील ज्या मुलींना पहिल्यांदाच याचा अनुभव येणार आहे आणि त्याबद्दल काळजी वाटत आहे, त्यांनी या सर्व गोष्टींची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. हेही वाचा - देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...

संवाद महत्त्वाचा

दोघांच्याही जोडीदारांच्या अपेक्षा, आवडी-निवडीविषयी भिन्न असल्यास सेक्स करणे वेदनादायक ठरू शकते. एडी मॉरिस सांगतात की, तुमच्या जोडीदाराशी भावनिक संपर्क साधणे महत्त्वाचे आहे कारण तुम्ही विविध गोष्टींबद्दल बोलू शकता. "त्याबद्दल मोकळेपणाने बोलणे, थोडा वेळ काढणे आणि जवळीकीचा आनंद घेणे उपयुक्त ठरू शकते."

निरोधाबाबत चर्चा

लैंगिक संबंधातून पसरणारे आजार किंवा गरोदर राहिल्याबद्दल काळजी केल्याने तुम्हाला पहिल्यांदाच लैंगिक संबंध ठेवण्याची चिंता वाटू शकते आणि या गोष्टींची चिंता फक्त मुलीच करत नाही.

एडी तुमच्या दोघांसाठी काय सर्वोत्कृष्ट आहे याबद्दल बोलण्याचा सल्ला देखील देतात. दोघांनीही कंडोम वापरावे.

चिंता टाळा

जर वेदनादायक नातेसंबंध फक्त एकदा किंवा दोनदा घडले तर काळजी करू नका, विशेषत: अनुभव चांगला होत असल्यास.

वैद्यकीय सल्ला घ्या

जर वेदना कायम राहिल्यास, वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्वाचे आहे जेणेकरून तुम्हाला खात्री होईल की वेदना कारणीभूत नाही.