DMart Offers : डिमार्टमध्ये खरेदीपूर्वी पाहा 'ही' भन्नाट ट्रिक; वस्तु मिळवा डिस्काउंटपेक्षा जास्त स्वस्त, बिलावर १५ ते २०% पर्यंत बचत

Dmart Best Grocery Shopping Tips : डीमार्ट (DMart) हे प्रत्येक मिडल क्लास फॅमिलीचे आवडते खरेदीचे ठिकाण बनले आहे, कारण येथे दर्जेदार वस्तू खूपच स्वस्त दरात मिळतात. तुमच्या मासिक किराणा खर्चात १५ ते २० टक्के इतकी अतिरिक्त बचत करायची असेल तर फक्त दुकानात जाऊन खरेदी करणे पुरेसे नाही. त्यासाठी थोडी स्मार्ट शॉपिंग करावी लागते. योग्य नियोजन केल्यास तुमच्या फायनल बिलावर खूप डिस्काउंट मिळवू शकता.१. खरेदीपूर्वी यादी आणि बजेट तयार कराघरात जाऊन संपलेल्या वस्तूंची नीट यादी बनवा आणि शक्य असल्यास महिन्याचे बजेट ठरवा. डीमार्टमध्ये गेल्यावर 'बाय 1 गेट 1', 'फ्लॅट 1 % ऑफ' अशा आकर्षक ऑफर्स पाहून मन बावरे होऊ शकते. फक्त यादीतील वस्तू घेतल्या तर अनावश्यक खरेदी टाळता येते आणि बचत होते.२. 'डीमार्ट होम ब्रँड'ला प्राधान्य द्याप्रसिद्ध महागड्या ब्रँडच्या पुढे किंवा शेजारीच डीमार्टचे स्वतःचे प्रेमिया, डीमार्ट होम असे हाऊस ब्रँड्स दिसतात. या वस्तूंची क्वालिटी जबरदस्त असते आणि किंमत मात्र खूपच कमी असते. डाळी-तांदूळ, मसाले, तेल, साबण, वॉशिंग पावडर, साफसफाईचे साहित्य अशा रोजच्या गरजा या हाऊस ब्रँडमधून घेतल्या तर बिलात लगेच फरक जाणवतो.३. युनिट प्राईस तपासा, मोठे पॅक निवडाफक्त टॅगवरील किंमत पाहू नका, प्रति युनिट किंमत (unit price) नक्की तपासा. अनेकदा लहान पॅकपेक्षा फॅमिली पॅक किंवा जंबो पॅकवर जास्त डिस्काउंट मिळतो. दरमहा लागणारी तेल, साखर, डाळ, डिटर्जंट अशा वस्तू मोठ्या प्रमाणात घ्या. पण नाशवंत वस्तू (उदा. दूध पावडर, स्नॅक्स) घेताना एक्सपायरी डेट नक्की बघा, नाहीतर पैसे पाण्यात जाणार हे नक्की...४. योग्य वेळी खरेदी करागर्दी टाळण्यासाठी सोमवार ते गुरुवार सकाळी लवकर जा. शांत वातावरणात ऑफर्स नीट तपासता येतात आणि घाईत चुक होत नाही. शेवटी पेमेंट करताना कॅशबॅक ऑफर असलेले बँक कार्ड किंवा डिजिटल वॉलेट (PhonePe, G Pay) वापरले तर आणखी थोडी बचत होते.