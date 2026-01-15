Indian Army Day 2026: शौर्य, शिस्त अन् बलिदानाचा दिवस; 15 जानेवारीलाच का साजरा केला जातो ‘भारतीय सैन्य दिन?

Indian Army Day importance explained: दिवस- रात्र आपल्या जीवाची पर्वा न करता, सण-वार सगळेच दिवस सारखे मानत आपलं कर्तव्य बजावते ती भारतीय सेना. या सेनेत काम करत असलेल्या शूरवीरांना अभिवादन करत दरवर्षी 15 जानेवारी रोजी संपूर्ण देशात भारतीय सैन्य दिन साजरा केला जातो.हा दिवस केवळ एक औपचारिक सोहळा नसून, देशाच्या संरक्षणासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य अर्पण करणाऱ्या शूर जवानांच्या शौर्य, त्याग आणि बलिदानाला सलाम करण्याचा दिवस आहे. भारतीय नागरिकांमध्ये देशभक्तीची भावना अधिक दृढ करण्यासाठीही या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे..भारतीय सैन्य दिनप्रत्येक वर्षी 15 जानेवारीला भारतीय सैन्य दिन साजरा केला जातो. 1949 मध्ये भारतीय सैन्याचे नेतृत्व ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडून भारतीय अधिकाऱ्यांकडे याच दिवशी हस्तांतरित करण्यात आलं होत. त्यामुळे हा दिवस भारताच्या लष्करी स्वातंत्र्याचे प्रतीक म्हणून ओळखला जातो.या दिवशी देशाच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या, संकटांच्यावेळी आपल्या प्राणांची पर्वा न करता लढणाऱ्या जवानांच्या शौर्याला मानवंदना दिली जाते. तसेच, सामान्य नागरिकांमध्ये राष्ट्रप्रेम आणि सैन्याबद्दल आदर निर्माण करणं हा दिवसाचा उद्देश आहे..भारतीय सैन्य दिन का साजरा केला जातो? 15 जानेवारी 1949 रोजी फिल्ड मार्शल कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा (के. एम. करियप्पा) यांनी भारतीय सैन्याचे पहिले भारतीय कमांडर-इन-चीफ म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्यांनी ब्रिटिश अधिकाऱ्यांची जागा घेतल्याने पहिल्यांदाच भारतीय सैन्याचं नेतृत्व एका भारतीय अधिकाऱ्याकडे आलं आणि भारताला पूर्ण लष्करी स्वातंत्र्य मिळालं.फाळणीनंतर आणि भारत–पाक युद्धानंतरच्या कठीण काळात करियप्पा यांच्या नेतृत्वामुळे सैन्याला शिस्त, एकता आणि देशसेवेची मजबूत दिशा मिळाली, आणि भारतीय सैन्याने स्वतंत्र भारतीय ओळख निर्माण केली..त्यांच्या उल्लेखनीय सेवेसाठी त्यांना ‘लीजन ऑफ मेरिट’ हा सन्मानही प्रदान करण्यात आला. पुढे त्यांना ‘फिल्ड मार्शल’ हा सर्वोच्च लष्करी दर्जा मिळाला. त्यांच्या नेतृत्वामुळे भारतीय सैन्याला स्वतंत्र ओळख आणि आत्मविश्वास मिळाला.प्रारंभी भारतीय सैन्य दिन 1 एप्रिल 1895 रोजी साजरा केला जात होतो. पण, नंतर ब्रिटिश सत्तेपासून पूर्णपणे मुक्त होऊन भारतीय नेतृत्वाखाली सैन्य कार्यरत झाल्याच्या स्मरणार्थ 15 जानेवारी 1948 हा दिवस अधिकृतपणे भारतीय सैन्य दिन म्हणून घोषित करण्यात आला..भारतीय सैन्य दिन 2026 ची संकल्पना (Theme)“Year of Networking and Data Centricity” ही 78व्या भारतीय सैन्य दिनाची संकल्पना आहे. या वर्षीच्या कार्यक्रमात आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल नेटवर्किंग आणि माहितीवर आधारित युद्धतंत्र यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.दिल्लीतील करियप्पा परेड मैदानावर आयोजित कार्यक्रमात अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री, लष्करी कवायती, भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि विविध प्रात्यक्षिके सादर केली जाणार आहेत..कसा साजरा करतात भारतीय सैन्य दिन?भारतीय सैन्य दिनानिमित्त शहीद जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली जाते. या दिवशी आयोजित विविध उपक्रमांमधून नागरिक आणि सैन्य यांच्यामधील नातं अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो.तसेच भारतीय सैन्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांमध्ये शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहिली जाते आणि अत्याधुनिक लष्करी सामर्थ्याची प्रात्यक्षिकं दाखवली जातात. या सोहळ्यांमधून भारतीय सैन्याची परंपरा, वारसा आणि आधुनिकतेकडे होत असलेली वाटचाल एकाच वेळी अधोरेखित होते..जगातील सामर्थ्यशाली सैन्यांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय सैन्याचे योगदान अमूल्य आहे. देशाची सुरक्षितता, सार्वभौमत्व आणि शांतता टिकवण्यासाठी त्यांनी दिलेला त्याग आणि निष्ठा अधोरेखित करण्यासाठी भारतीय सैन्य दिन साजरा केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.