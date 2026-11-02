Life Abroad: भारतात घर घेणे अवघड असलेल्यांना विदेशात व्हिला अन् महागड्या गाड्या कशा घेता येतात?

New Delhi: भारतात मध्यमवर्गीय कुटुंबाला स्वतःचे घर घेण्यासाठी अनेक वर्षे कर्जाचे हप्ते भरावे लागतात; मात्र परदेशात स्थायिक झाल्यानंतर काही भारतीयांना मोठी घरे, आलिशान गाड्या आणि आरामदायी जीवनशैली कशी परवडते? सोशल मीडियावरील एका पोस्टमुळे हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे..Diabetes टाळायचा असेल तर Lifestyle बदलणं गरजेचं? .भारतात आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या काही व्यक्ती अमेरिका आणि कॅनडासारख्या देशांत गेल्यानंतर काही वर्षांतच समृद्ध जीवन जगताना दिसतात, याकडे या पोस्टमधून लक्ष वेधण्यात आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sharad Pawar Health Update: शरद पवार पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल; सुप्रिया सुळेंनी दिली हेल्थ अपडेट.प्रणव भारद्वाज यांनी ‘एक्स’वर ही तुलना केली आहे. भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घरखरेदीसाठी मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. अनेकदा मासिक उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा गृहकर्जाच्या हप्त्यांमध्ये खर्च होतो. त्यानंतरही गर्दीच्या शहरी भागात मर्यादित जागेचे घर मिळते, असे त्यांनी म्हटले आहे केले..बदललेल्या जीवनशैलीची चर्चाभारतात आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या काही परिचितांनी परदेशात स्थायिक झाल्यानंतर मोठी घरे, टोयोटा कॅमरीसारख्या गाड्या आणि अधिक आरामदायी जीवनशैली मिळवल्याचे भारद्वाज यांनी म्हटले आहे. भारतातील शहरांमधील प्रदूषण आणि अपुऱ्या नागरी सुविधांचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे. या तुलनेमुळे परदेशात स्थलांतर केल्याने आर्थिक स्थैर्य मिळवणे अधिक सोपे होते का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे..प्रतिक्रियांचा पाऊसया पोस्टवर अनेकांनी स्वतःचे अनुभव मांडले. एका व्यक्तीने ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झालेल्या आपल्या नातेवाइकाचे उदाहरण दिले. भारतात औषध विक्री क्षेत्रात व्यवस्थापक म्हणून काम करणाऱ्या या व्यक्तीने ऑस्ट्रेलियात सुरुवातीला पिझ्झा डिलिव्हरीचे काम केले. त्यानंतर नोकरीत प्रगती करत पाच वर्षांत मेलबर्नमध्ये स्विमिंग पूल असलेले घर खरेदी केल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, अनेकांना ही तुलना खटकली..अमेरिका आणि इतर पाश्चात्त्य देशांतही घरखरेदीसाठी गृहकर्ज घ्यावे लागते आणि त्याचे हप्ते भरावे लागतात, असे काही युजर्सनी निदर्शनास आणून दिले. गाड्या किंवा स्मार्टफोन तुलनेने परवडणाऱ्या किमतीत मिळणे म्हणजे मोठे घर सहज खरेदी करता येते, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, असे मतही काही युजर्सनी मांडल..भारत आणि परदेशातील घरांच्या किमती, उत्पन्न, राहणीमान आणि आर्थिक संधी यांची तुलना करताना प्रत्येकाचे उत्पन्न, खर्च आणि परिस्थिती वेगळी असते. त्यामुळे परदेशात स्थलांतर केल्याने प्रत्येकालाच आर्थिक समृद्धी मिळते, ही बाब खरी नाही, अशा प्रतिक्रियाही काही जणांनी व्यक्त केल्या. त्याचबरोबर भारतात घर विकत घेताना अनेकांची दमछाक होते, त्यामुळे परदेशातील परिस्थितीशी इथल्या स्थितीची तुलना केली जाते, असेही काही युजर्सचे म्हणणे होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.