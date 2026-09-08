International Literacy Day 2026: ८ सप्टेंबरला का साजरा केला जातो आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस? जाणून घ्या इतिहास, यंदाची थीम अन् महत्त्व!

Literacy for People, Planet, and Prosperity: दरवर्षी ८ सप्टेंबर रोजी जगभरात 'आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस' (International Literacy Day) साजरा केला जातो. केवळ वाचायला आणि लिहायला शिकवणे हा या दिवसाचा उद्देश नसून शिक्षण, संधी, स्वावलंबन आणि सामाजिक सहभागाचा पाया साक्षरता आहे, याची जाणीव करून देणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. २०२६ हे वर्ष या दिवसासाठी अत्यंत खास ठरत आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिनाच्या घोषणेला यंदा ६० वर्षे पूर्ण होत आहेत..८ सप्टेंबरलाच का साजरा होतो हा दिवस?ऐतिहासिक तेहरान परिषद: १९६५ मध्ये इराणची राजधानी तेहरान येथे जगभरातील शिक्षण मंत्र्यांची एक विशेष परिषद भरली होती. यामध्ये निरक्षरता निर्मूलन आणि साक्षरता प्रसारावर व्यापक चर्चा झाली.युनेस्कोची घोषणा: या परिषदेच्या धर्तीवर युनेस्कोने (UNESCO) १९६६ मध्ये भरलेल्या १४ व्या जनरल कॉन्फरन्सदरम्यान दरवर्षी ८ सप्टेंबर हा दिवस 'आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस' म्हणून घोषित केला.पहिले आयोजन: जगातील पहिला आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ८ सप्टेंबर १९६७ रोजी साजरा करण्यात आला. तेव्हापासून दरवर्षी हा दिवस सामाजिक जागृतीसाठी साजरा केला जातो..Parenting Style: नॉर्वे-स्वीडनमध्ये मुलांना एकटं का सोडलं जातं? जाणून घ्या स्कैंडिनेवियन देशांमधील पेरेंटिंगचे '७' अनोखे नियम!.वर्ष २०२६ मधील खास थीमयंदाची थीम: युनेस्कोने २०२६ साठी “Literacy for people, the planet and prosperity” (लोकांसाठी, पृथ्वीसाठी आणि समृद्धीसाठी साक्षरता) ही विशेष थीम ठरवली आहे.मेक्सिकोमध्ये जागतिक परिषद: साक्षरता दिनाच्या ६० व्या वर्षानिमित्त युनेस्को आणि मेक्सिको सरकारतर्फे ८ आणि ९ सप्टेंबरला मेक्सिकोतील चियापास येथे भव्य जागतिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.साक्षरता पुरस्कार: या जागतिक कार्यक्रमादरम्यान साक्षरता क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या जगभरातील संस्था आणि उपक्रमांना 'युनेस्को आंतरराष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारा'ने सन्मानित केले जाईल..डिजिटल युगातील साक्षरतेची बदलती व्याख्याकेवळ लिहणे-वाचणे नाही: आधुनिक जगात साक्षर असणे म्हणजे फक्त नाव लिहिता येणे किंवा वाचता येणे नव्हे; तर योग्य निर्णय घेणे, माहितीचे आकलन करणे आणि रोजगाराच्या संधी शोधणे होय.डिजिटल साक्षरतेचे महत्त्व: डिजिटल युगात योग्य आणि खोट्या माहितीमधील फरक ओळखणे, ऑनलाईन सेवांचा सुरक्षित वापर करणे आणि डिजिटल माध्यमांचा योग्य वापर करणे हीदेखील आधुनिक साक्षरतेची मुख्य व्याख्या बनली आहे..Parenting Style: अति-काळजी ठरतीये मुलांसाठी घातक; जाणून घ्या काय आहे 'लेझी पेरेंटिंग' संकल्पना... .जागतिक आव्हाने आणि भारताच्या दृष्टीने महत्त्व७३.९ कोटी लोक निरक्षर: युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार, जगात अजूनही किमान ७३.९ कोटी तरुण आणि प्रौढ पायाभूत साक्षरतेपासून वंचित आहेत. तसेच १० पैकी ४ मुले वाचनाच्या किमान क्षमतेपर्यंत पोहोचू शकलेली नाहीत.भारतासाठी महत्त्व: भारतासारख्या अथांग आणि विविधतेने नटलेल्या देशात साक्षरता ही नागरिकांना हक्क, सरकारी योजना आणि वित्तीय सुरक्षिततेची ओळख करून देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.