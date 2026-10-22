मुलांना 'नीट बोल' म्हणून टोकताय? 'या' दबावामुळे वाढते तोतरेपणाची भीती; शाळेत १०० पैकी ५ मुलांमध्ये दिसतात 'ही' लक्षणे...

Stuttering Awareness Day: "नीट बोल", "अडखळू नकोस", "काय बोलतोयस ते नीट सांग" – लहान मुले भाषा शिकताना सहजपणे उच्चारलेले हे शब्द त्यांच्या मानसिकतेवर गंभीर परिणाम करू शकतात. मुलांच्या अडखळण्यावर सतत टोकणे, त्यांची चेष्टा करणे किंवा ओरडणे यामुळे त्यांच्यातील आत्मविश्वास पूर्णपणे डळमळीत होतो. "आपण पुन्हा अडखळू का?" या भीतीनेच त्यांचे बोलणे जास्त अडखळते. त्यामुळे तोतरेपणा (Stuttering/Stammering) हा फक्त बोलण्यातील शारीरिक दोष नसून तो आत्मविश्वासाशी जोडलेला एक महत्त्वाचा विषय आहे.दरवर्षी २२ ऑक्टोबरला जगभरात 'आंतरराष्ट्रीय तोतरेपणा जनजागृती दिन' (International Stuttering Awareness Day) साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त तोतरेपणाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलणे आणि योग्य उपचारांबाबत जागरूकता निर्माण करणे हा मुख्य उद्देश आहे..शाळेतील ५ टक्के मुलांमध्ये तोतरेपणाची लक्षणेआकडेवारीनुसार, प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या सुमारे ५ टक्के मुलांमध्ये तोतरेपणा किंवा बोलताना अडखळण्याची लक्षणे दिसून येतात. बोलताना शब्दांची किंवा अक्षरांची पुनरावृत्ती होणे, एखादा आवाज किंवा शब्द लांबवणे किंवा बोलताना मध्येच मोठा अडथळा येणे याला तोतरेपणा म्हटले जाते. लहान मुलांमध्ये भाषा शिकण्याच्या टप्प्यावर अडखळणे सामान्य असू शकते; पण त्याचा कालावधी आणि संवादावरील परिणामांचे तज्ज्ञांकडून योग्य मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे..Parenting style: पालकांनो सावधान! तुमच्या 'या' एका चुकीमुळे मूल जाऊ शकतं नैराश्यात; १५ वर्षांच्या अभ्यासातून खुलासा... .तोतरेपणामागील वैद्यकीय व मानसिक कारणेसमन्वयाचा अभाव: बोलताना श्वास, आवाज आणि उच्चार यांच्यात योग्य समन्वय असणे आवश्यक असते. या प्रक्रियेत अडथळा आल्यास अडखळणे सुरू होते.मानसिक दडपण आणि भीती: लोकांसमोर बोलण्याची भीती, भूतकाळातील वाईट अनुभव किंवा झालेली टिंगल-टवाळी यामुळे मानसिक ताण वाढतो. काही जणांना अनोळखी व्यक्तींशी बोलताना, तर काहींना ओळखीच्या लोकांसमोरही ताणामुळे हा त्रास होतो..स्पीच थेरपी ठरते वरदानतोतरेपणावर मात करण्यासाठी 'स्पीच थेरपी' (Speech Therapy) अत्यंत प्रभावी ठरत आहे. मुंबईच्या नायर रुग्णालयात गेल्या ६० वर्षांपासून स्पीच थेरपी विभाग कार्यरत असून हे आग्नेय आशियातील पहिले आणि आद्य केंद्र मानले जाते. येथे दररोज ओपीडीमध्ये सुमारे ५० ते ६० रुग्णांवर उपचार आणि सराव केला जातो.केवळ तोतरेपणाच नव्हे, तर खालील समस्यांवरही या थेरपीद्वारे उपचार केले जातात:१. लकवा (Paralysis) आल्यामुळे बोलण्यात अडचण निर्माण झालेले रुग्ण.२. जन्मजात ओठ किंवा टाळू फाटलेले (Cleft Lip/Palate) असल्याने उच्चार स्पष्ट नसलेले रुग्ण.३. इतर शारीरिक किंवा मानसिक कारणांमुळे संवाद साधण्यास त्रास होणाऱ्या व्यक्ती..पालक आणि प्रशासकीय जागरूकतेची गरजडॉक्टरांच्या मते, स्पीच थेरपीबद्दल पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेक रुग्ण खूप उशिरा उपचारासाठी येतात. थेरपीमध्ये बोलण्याची विशिष्ट तंत्रे (Techniques) शिकवली जातात आणि नियमित सत्रांतून सराव करून घेतला जातो. कुटुंबात कोणी अडखळत बोलत असल्यास, सततच्या सरावाने आणि योग्य थेरपीने व्यक्ती अगदी सहज आणि न अडखळता बोलू शकते.सध्या महाराष्ट्रात नायर रुग्णालय, अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान (मुंबई) आणि भारती विद्यापीठ (पुणे) अशी मोजकीच स्पीच थेरपी प्रशिक्षण केंद्रे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शासकीय स्तरावर अशा केंद्रांची संख्या वाढवणे आणि पालकांनी वेळेवर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अत्यंत आवश्यक आहे..Parenting Style: नॉर्वे-स्वीडनमध्ये मुलांना एकटं का सोडलं जातं? जाणून घ्या स्कैंडिनेवियन देशांमधील पेरेंटिंगचे '७' अनोखे नियम!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.