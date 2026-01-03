लाइफस्टाइल

Hair Coloring In Winter: हिवाळ्यात हेअर कलर करणे योग्य आहे का? लाखो महिला करतात ही मोठी चूक, तुम्ही करू नका

is it safe to color hair in winter season dry weather: जर तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की या हिवाळ्यात नवीन केसांचा रंग वापरायचा की नाही? तो तुमच्या केसांसाठी चांगला असेल का? हिवाळ्यात केस रंगवल्यावर काय होते हे सर्व सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
Puja Bonkile
winter hair color mistakes: आपल्यापैकी बरेच जण, पुरुष असो वा महिला, आपला लूक बदलण्यासाठी केसांना कलर करतात. पण हिवाळ्यात केस रंगवण्याचा विचार करणाऱ्यांना अनेकदा प्रश्न पडतो, की हिवाळ्यात केस रंगवणे सुरक्षित आहे का? की त्यामुळे ते आणखी ड्राय होतील? जर तुमचे हे प्रश्न असतील तर काळजी करू नका. कारण आज जाणूनव घेऊया हिवाळ्यात केस रंगवल्यास काय होते आणि कोणती काळजी घ्यावी.

