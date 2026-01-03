Hair Coloring In Winter: हिवाळ्यात हेअर कलर करणे योग्य आहे का? लाखो महिला करतात ही मोठी चूक, तुम्ही करू नका

winter hair color mistakes: आपल्यापैकी बरेच जण, पुरुष असो वा महिला, आपला लूक बदलण्यासाठी केसांना कलर करतात. पण हिवाळ्यात केस रंगवण्याचा विचार करणाऱ्यांना अनेकदा प्रश्न पडतो, की हिवाळ्यात केस रंगवणे सुरक्षित आहे का? की त्यामुळे ते आणखी ड्राय होतील? जर तुमचे हे प्रश्न असतील तर काळजी करू नका. कारण आज जाणूनव घेऊया हिवाळ्यात केस रंगवल्यास काय होते आणि कोणती काळजी घ्यावी. .फायदे कोणते?आपल्या सर्वांना माहित आहे की उन्हात आपले केस जास्त खराब होतात. हिवाळ्या सूर्यप्रकाश कमी असतो, त्यामुळे केस रंगविण्यासाठी हा चांगला काळ असतो. उन्हाळ्यात, सूर्याच्या तीव्र अतिनील किरणांमुळे रंग लवकर फिकट होऊ शकतो, तर हिवाळा तुमच्या केसांचा रंग जास्त काळ टिकतो . म्हणून, केस रंगविण्यासाठी हिवाळा काळ उत्तम असतो. .कोणती काळजी घ्यावी?जर तुम्ही हिवाळ्यात मेकओव्हर करण्याचा विचार करत असाल तर या टिप्स खूप उपयुक्त ठरतील. पहिले पाऊल म्हणजे अमोनिया-मुक्त रंग वापरावे. अमोनिया नसलेला रंग वापरण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे तुमच्या केसांना कमी नुकसान होते आणि त्यांची नैसर्गिक चमक टिकून राहते..Visphotak Yoga 2026: फेब्रुवारीत राहू-मंगळ युतीमुळे तयार होतोय 'स्फोटक योग', 'या' राशींच्या आयुष्यात येऊ शकतात मोठ्या अडचणी, वेळीच व्हा सावध.रंगवण्यापूर्वी तेल लावणेकेस रंगवल्यानंतर तुमचे केस कोरडे वाटू शकतात. रंगवण्यापूर्वी एक किंवा दोन दिवस आधी केसांना तेल लावा. यामुळे तुमचे केस मॉइश्चरायझ राहतील आणि रंगवलेल्या रसायनांमुळे होणारे नुकसान कमी होईल..कंडिशनिंग गरजेचेतुमचे केस रंगवल्यानंतर, सलून शॅम्पू आणि कंडिशनरची शिफारस करेल. ते वापरा आणि इतर कोणतेही उत्पादन टाळा. तुम्ही तुमच्या स्टायलिस्टचा सल्ला घेऊन चांगल्या हेअर मास्कचा वापर करु शकता. यामुळे केसांची चमक कायम राहते. .Stress Relief Sleep: रात्री झोप येत नाही? फक्त 5 मिनिटे करा 'ही' गोष्ट, सकाळपर्यंत गाढ झोप लागेलच!.गरम पाण्याचा वापर अनेक महिला केस रंगवल्यानंतर गरम पाण्याने केस धुतात. पण असे करणे चुकीचे असते. लक्षात ठेवा जास्त गरम पाणी तुमच्या केसांचा रंग खूप लवकर काढून टाकू शकते आणि ते कोरडे होऊ शकतात. तुम्ही कोमट पाण्याचा वापर करु शकता ..व्यावसायिक सल्ला घ्याकधीकधी, केस रंगवल्यानंतर, आपल्या टाळूला खूप खाज येते. अशावेळी, तुमच्या हेअर स्टायलिस्टशी बोला आणि तुमची समस्या सांगा. ते तुम्हाला योग्य सल्ला देतील..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.