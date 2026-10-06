Japanese Hair Care: जपानी महिलांच्या सिल्की-शायनी केसांचे रहस्य काय? १ रुपयाही खर्च न करता ट्राय करा 'या' ६ सोप्या ट्रिक्स...

Japanese Hair Care Secrets: प्रत्येक स्त्रीला आपले केस मऊ, चमकदार आणि निरोगी असावेत असे वाटत असते. यासाठी अनेकदा महागडे शॅम्पू, हेअर सिरम, मास्क आणि पार्लरमधील हेअर स्पा वर हजारो रुपये खर्च केले जातात. पण, केस सुंदर दिसण्यासाठी फक्त महागडे प्रॉडक्ट्स वापरणे पुरेसे नसते. जपानी महिलांच्या (Japanese Hair Care Routine) अतिशय मऊ आणि चमकदार केसांकडे पाहिले, तर त्यांच्या सुंदर केसांचे रहस्य कोणत्याही महागड्या उपचारात नसून, त्यांच्या दैनंदिन साध्या सवयींमध्ये दडलेले आहे..जपानी हेअर केअर पद्धतीमध्ये केसांना अतिरिक्त प्रॉडक्ट्स लावून त्रास देण्याऐवजी, त्यांची नैसर्गिक निगा राखण्यावर आणि नुकसान टाळण्यावर भर दिला जातो. केस धुण्यापासून ते टॉवेलने सुकवण्यापर्यंत आणि रात्री झोपताना केसांची काळजी घेण्यापर्यंतच्या अत्यंत छोट्या सवयींमुळे त्यांच्या केसांचा दर्जा उत्तम राहतो. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या सवयी घरच्या घरी अंगीकारण्यासाठी १ रुपयाही खर्च करावा लागत नाही. चला तर मग, जाणून घेऊया जपानी महिलांच्या केसांच्या सौंदर्याचे ६ सोपे नियम-.Hair Care Tips: ताक फक्त पिण्यासाठी नाही! केसातला कोंडा कमी करण्यासाठी असाही करता येतो वापर.केसांऐवजी स्कॅल्पच्या (Scalp) स्वच्छतेवर भरनिरोगी आणि मजबूत केसांची पायाभरणी ही डोक्याच्या त्वचेपासून (स्कॅल्प) होते. स्कॅल्पवर तेल, घाम आणि धुळीचे कण साचल्यास केसांची मुळे कमकुवत होतात.काय करावे?: शॅम्पू करताना संपूर्ण केसांऐवजी स्कॅल्पच्या स्वच्छतेवर लक्ष द्या. केस पूर्ण ओले करून हाताच्या बोटांच्या पेरांनी (Finger Pads) हलक्या हाताने मसाज करत शॅम्पू लावा.काय टाळावे?: नखांनी स्कॅल्प कधीही रगडू किंवा खाजवू नका, यामुळे मुळांना दुखापत होऊ शकते..अतिउष्ण पाण्याने केस धुणे टाळाअतिशय गरम पाण्याने केस धुतल्यास केसांमधील नैसर्गिक तेल निघून जाते आणि केस कोरडे (Dry) व रुक्ष होतात.योग्य पद्धत: केस धुण्यासाठी नेहमी कोमट किंवा साध्या पाण्याचा वापर करा. पहिल्यांदा केस व्यवस्थित ओले करा, नंतर शॅम्पू लावून हलक्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. केस किती वेळा धुता यापेक्षा ते कसे धुता, यावर केसांचे आरोग्य अवलंबून असते..टॉवेलने केस जोरजोरात रगडू नकाकेस धुतल्यानंतर ते लगेच सुकवण्यासाठी अनेकजण टॉवेलने जोरजोरात रगडून पुसतात. ओले केस अत्यंत नाजूक असतात, त्यामुळे ते सहज तुटू शकतात.जपानी पद्धत: जपानी महिला केस धुतल्यानंतर टॉवेल केसांभोवती हलक्या हाताने लपेटून ठेवतात, जेणेकरून जास्तीचे पाणी टॉवेलमध्ये शोषले जाईल. केस सुकण्यास थोडा वेळ लागला तरी चालेल, पण टॉवेलने जोर लावून रगडणे पूर्णपणे टाळा..रात्री झोपण्यापूर्वी ५ मिनिटे स्कॅल्प मसाजजपानी लोक रात्री झोपण्यापूर्वी ५ मिनिटे डोक्याच्या त्वचेला हलका मसाज करतात. यामुळे रक्ताभिसरण (Blood Circulation) सुधारते आणि मेंदूलाही आराम मिळतो.मसाज कसा करावा?: कपाळाच्या वरच्या भागापासून ते मान आणि डोक्याच्या मागील भागापर्यंत बोटांच्या पेरांनी गोलाकार (Circular Motion) हालचाली करत हलका दाब द्या. मसाज करताना केस ओढणे किंवा नखे वापरणे टाळा.केसांना रोज हाय-हीट स्टायलिंग देणे टाळाहेअर स्ट्रेटनर, कर्लर आणि हेअर ड्रायरचा वारंवार किंवा जास्त तापमानावर (High Heat) वापर केल्याने केसांतील ओलावा संपतो आणि ते फ्रिझी होतात.काय काळजी घ्यावी?: रोजच्या रोज हीट स्टायलिंग साधनांचा वापर टाळा. अगदी गरज असेल तेव्हाच कमी तापमानावर वापर करा. केस सतत कोरडे वाटत असल्यास नवीन प्रॉडक्ट खरेदी करण्याऐवजी केसांना जास्त उष्णता तर मिळत नाही ना, याचा विचार करा..झोपताना केसांना मोकळा श्वास घेऊ द्यारात्री झोपताना केस खूप घट्ट बांधून ठेवल्यास मुळांवर ताण येतो आणि केस गळती वाढते.योग्य सवय: विशेषतः लांब केस असणाऱ्यांनी रात्री झोपताना केस सैलसर बांधावेत किंवा वेणी घालावी. याशिवाय, उशीचे कव्हर नियमितपणे स्वच्छ ठेवावे, कारण रात्रभर केस आणि त्वचा उशीच्या थेट संपर्कात असतात..Summer Hair Care: घामामुळे केस चिकट होतात? खाज, कोंडा आणि केसगळती थांबवण्यासाठी हा खास ‘हेअर केअर प्लॅन’ एकदा ट्राय कराच .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.