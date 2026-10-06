लाइफस्टाइल

Japanese Hair Care: जपानी महिलांच्या सिल्की-शायनी केसांचे रहस्य काय? १ रुपयाही खर्च न करता ट्राय करा 'या' ६ सोप्या ट्रिक्स...

Hair Care: ना शॅम्पू ना हेअर स्पाचा खर्च; जपानी महिलांच्या 'या' ६ सोप्या सवयींचा वापर करून मिळवा नैसर्गिक मऊ, काळे अन् चमकदार केस..रूटीनमधील बदलांनी सुधारेल केसांचे आरोग्य...
Japanese Hair Care Secrets 6 Zero-Cost Habits for Silky Hair

Japanese Hair Care Secrets: 6 Zero-Cost Habits for Silky Hair

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Japanese Hair Care Secrets: प्रत्येक स्त्रीला आपले केस मऊ, चमकदार आणि निरोगी असावेत असे वाटत असते. यासाठी अनेकदा महागडे शॅम्पू, हेअर सिरम, मास्क आणि पार्लरमधील हेअर स्पा वर हजारो रुपये खर्च केले जातात. पण, केस सुंदर दिसण्यासाठी फक्त महागडे प्रॉडक्ट्स वापरणे पुरेसे नसते. जपानी महिलांच्या (Japanese Hair Care Routine) अतिशय मऊ आणि चमकदार केसांकडे पाहिले, तर त्यांच्या सुंदर केसांचे रहस्य कोणत्याही महागड्या उपचारात नसून, त्यांच्या दैनंदिन साध्या सवयींमध्ये दडलेले आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
hair
hair growth
Hair Care
Japanese
hair color
Hair falls
hair fall
Japanese culture and nature
hair care secrets
lifestyle changes for healthy hair
Marathi News Esakal
www.esakal.com