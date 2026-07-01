July 2026 Calendar: आषाढी एकादशी, जगन्नाथ यात्रा ते गुरु पौर्णिमा; जाणून घ्या जुलै महिन्यातल्या सण-उत्सवांची यादी

Hindu Festivals in July Month: यंदाचा जुलै महिना हा धार्मिक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या महिन्यात संपूर्ण वारकरी संप्रदायाच्या भक्ति-भावाचा महिना म्हणजेच आषाढ महिन्याची सुरुवात होत असून अनेक पवित्र व्रत, उपवास आणि सण साजरे केले जाणार आहेत. या महिन्यात भगवान विष्णू, भगवान शंकर, श्रीगणपती आणि भगवान जगन्नाथ यांच्या उपासनेसाठी हा काळ विशेष मानला जातोय. तसेच आषाढी एकादशी, जगन्नाथ रथयात्रा आणि गुरुपौर्णिमा यांसारखे प्रमुख उत्सवही याच महिन्यात येत आहेत. एवढंच नाही, तर सर्वात पवित्र मराठी महिना श्रावणही याच महिन्यात सुरु होत आहे. त्यामुळे जुलै 2026 मधील महत्त्वाच्या धार्मिक तारखा जाणून घेणे उपयुक्त ठरणार आहे..3 जुलै – संकष्टी चतुर्थीया दिवशी श्रीगणेशाची भक्तिभावाने पूजा केली जाते. संकटांपासून मुक्ती आणि मनोकामना पूर्ण होण्यासाठी अनेक भाविक उपवास करतात.10 जुलै – योगिनी एकादशीही एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानली जाते. या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा आणि उपवास केल्याने पापांचे क्षालन होते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे..11 जुलै – भागवत एकादशीभगवान विष्णूची आराधना, नामस्मरण आणि धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करण्यासाठी हा दिवस शुभ मानला जातो.12 जुलै – रवी प्रदोष व्रत आणि मासिक शिवरात्रीभगवान शिवाच्या भक्तांसाठी हा दिवस विशेष महत्त्वाचा असतो. प्रदोषकाळात शिवपूजा आणि अभिषेक करण्याची परंपरा आहे..13 जुलै – सोमवती अमावस्यासोमवारी येणारी अमावस्या अत्यंत पवित्र मानली जाते. या दिवशी स्नान, दान आणि पितृपूजनाला विशेष महत्त्व असते.14 जुलै – दर्श अमावस्या अन् आषाढ महिन्याची सुरुवातपितरांच्या स्मरणार्थ तर्पण, दान आणि धार्मिक विधी करण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. तसेच या दिवसापासून आषाढ महिना सुरु होत आहे. जप, तप, पूजा आणि आध्यात्मिक साधनेसाठी हा काळ शुभ मानला जातो..15 जुलै – आषाढ गुप्त नवरात्री प्रारंभदेवीच्या उपासनेसाठी आणि शक्ती साधनेसाठी गुप्त नवरात्रीला विशेष महत्त्व आहे. अनेक साधक या काळात विशेष पूजन करतात.16 जुलै – जगन्नाथ रथयात्रा आणि कर्क संक्रांतओडिशातील पुरी येथे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा यांच्या भव्य रथयात्रेचे आयोजन केले जाते. याच दिवशी सूर्य कर्क राशीत प्रवेश करतो..17 जुलै – अनिरुद्ध विनायक चतुर्थीश्रीगणेशाला समर्पित हा दिवस शुभ मानला जातो. सुख, समृद्धी आणि यशासाठी भक्त विशेष पूजा करतात.25 जुलै – देवशयनी (आषाढी) एकादशीवर्षातील सर्वात महत्त्वाच्या एकादशींपैकी ही एक मानली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार या दिवसापासून भगवान विष्णू योगनिद्रेत जातात आणि चातुर्मासाची सुरुवात होते..29 जुलै – गुरुपौर्णिमा आणि आषाढ पौर्णिमागुरूंच्या पूजनासाठी आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आषाढ पौर्णिमेलाही धार्मिकदृष्ट्या विशेष स्थान आहे.2026 मध्ये चातुर्मासाचा कालावधी25 जुलै 2026 (शनिवार) ते 21 नोव्हेंबर 2026 (शनिवार)देवशयनी अर्थात आषाढी एकादशीपासून चातुर्मासाचा प्रारंभ होतो. धार्मिक मान्यतेनुसार या काळात भगवान विष्णू योगनिद्रेत जातात. चार महिन्यांच्या या पवित्र कालावधीत अनेकजण उपवास, जप, दान, सत्संग आणि धार्मिक आचरण पाळतात. चातुर्मासाची समाप्ती कार्तिक शुक्ल एकादशी, म्हणजेच विष्णुप्रबोधिनी एकादशीला होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.