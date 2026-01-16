Kharmas Restrictions: खरमास संपला तरी विवाह-गृहप्रवेशावर निर्बंध का? जाणून घ्या कारण

Traditional Beliefs Behind Kharmas Restrictions: खरमास २०२६ आता संपला असून सुर्यदेव मकर राशीत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे मुंडन, नामकरण तसेच इतर काही शुभ कार्ये सुरू होऊ शकतात. मात्र विवाह आणि गृहप्रवेशासाठी शुभ मुहूर्त आद्यप उपलब्ध नाहीत. यामागे मुख्य कारण म्हणजे शुक्र ग्रह सध्या अस्त अवस्थेत असल्याने मांगलिक कार्ये पूर्णपणे शुभ मानली जाते. .खरमास २०२६ कधी संपला आणि का?सूर्यदेवांनी १४ जानेवारी २०२६ रोजी धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश केला आहे. आणि १६ डिसेंबर २०२५ पासून सुरु असलेला खरमास आता समाप्त झाला आहे. खरमास काळात विवाह, गृहप्रवेश व इतर मांगलिक कार्ये निषिद्ध मानले जातात. आणि या कालावधीत केलेले शुभ कार्याचे फल अपूर्ण किंवा कमी मानले जाते..Marathi Friday Horoscope 2026: वृषभ, कर्क, कन्या… कोणासाठी आज आहे खास दिवस? वाचा शुक्रवारचा शुभ राशीभविष्य.सध्या विवाह आणि गृहप्रवेश का करता येत नाहीत?वैदिक ज्योतिषात शुक्र ग्रह विवाह आणि दांपत्य सुखाचा कारक मानला जातो.सध्या शुक्र ग्रह अस्त अवस्थेत असून १ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तसेच राहतील.शुक्र ग्रह उदय होईपर्यत विवाह व गृहप्रवेशासारखी मांगलिक कार्ये शुभ मानली जात नाहीत.त्यामुळे जानेवारी २०२६ मध्ये विवाह आणि गृहप्रवेशाचे मुहूर्त उपलब्ध नाहीत.खरमास संपल्यानंतर सुरू होणारी शुभ कार्ये कोणती?मुलांसाठी: मुंडन संस्कार, नामकरण,पहिला दात समारंभ, अन्न प्राशनइतर शुभ कार्ये: पूजा, दान, आराधना, आणि शिक्षणाशी संबंधित कार्यक्रम.२०२६ मधील विवाह मुहूर्तफेब्रुवारी मधील तारखा : ५, ६, ८, १०, १२, १४, २०, २१, २४, २५, २६मार्च मधील तारखा : २, ३, ४, ७, ८, ९, ११, १२एप्रिल मधील तारखा: ५, २०, २१, २६, २७, २८, २९मे मधील तारखा: १, ३, ५, ६, ७, ८, १३, १४जून मधील तारखा: २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २९जुलै मधील तारखा: १, ६, ७, ११नोव्हेंबर मधील तारखा: २१, २४, २५, २६डिसेंबर मधील तारखा: २, ३, ४, ५, ६, ११, १२.Electric Cars: 15 लाखांपेक्षा कमी किंमतीत 'टॉप 5' इलेक्ट्रिक कार्स, भन्नाट फीचर्स अन् रेंज दोन्हीमध्ये दमदार .२०२६ मधील गृहप्रवेश मुहूर्तफेब्रुवारी मधील तारखा: ६, ११, १९, २०, २१, २५, २६मार्च मधील तारखा: ४, ५, ६, ९, १३, १४एप्रिल मधील तारखा: २०मे मधील तारखा: ४, ८, १३जून मधील तारखा: २४, २६, २७जुलै मधील तारखा: १, २, ६नोव्हेंबर मधील तारखा: ११, १४, २०, २१, २५, २६डिसेंबर मधील तारखा: २, ३, ४, ११, १२, १८, १९, ३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.