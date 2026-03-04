Kitchen Hacks: सफरचंद-बटाटा कापल्यानंतर लगेच काळे पडतात? फक्त ‘ही’ ट्रिक वापरा अन् पाहा रिझल्ट

Kitchen Hacks: सफरचंद किंवा बटाटा कापल्यावर लगेच काळे पडलेले तुम्ही पाहिले असेल. पाहुण्यासाठी फ्रुट प्लेट किंवा एखादी डिश बनवत असाल तर या काळ्या पदार्थांमुळे सगळा मूडच जातो. अनेकांना वाटते की फळ किंवा भाजी खराब झाली आहे. पण प्रत्यक्षात हा ऑक्सिडेशनचा परिणाम असतो. हवेतल्या ऑक्सिजनच्या संपर्कात आल्यानंतर सफरचंद आणि बटाट्याचा रंग बदलतो.मात्र काळजी करण्याची गरज नाही. तुमच्या किचनमध्येच उपलब्ध असलेल्या एका सोप्या ट्रिकमुळे हा त्रास सहज कमी करता येऊ शकतो. ही पद्धत वापरल्यास कापलेले सफरचंद आणि बटाटे जास्त वेळ ताजे, पांढरे आणि आकर्षक दिसतील. अगदी काही मिनिटांत करता येणारी ही हॅक तुमचं किचन काम सोपं करेल आणि पदार्थाचा लूकही कायम ठेवेल. .हवेच्या संपर्कात आल्यावर सफरचंद आणि बटाट्यांमध्ये असलेले एंजाइम ऑक्सिजनशी प्रतिक्रिया देतात, ज्यामुळे ते तपकिरी किंवा काळे होतात. याला ऑक्सिडेशन म्हणतात. तुम्ही पुढील ट्रिक वापरु शकता. 1. बटाटे आणि सफरचंद कापल्यानंतर लगेचच त्यांना हलक्या मीठाच्या थंड पाण्यात ठेवा. त्यांना 10 ते 15 मिनिटे भिजवन ठेवा. यामुळे बटाटे रंगहीन होणार नाहीत..2. जर तुम्हाला कापलेले सफरचंद टिकवून ठेवायचे असतील तर ते कापल्यानंतर त्यावर लिंबाचा रस लावा. लिंबातील व्हिटॅमिन सी ऑक्सिडेशन रोखण्यास मदत करते. यामुळे सफरचंद किंवा बटाटे काळे होण्यापासून रोखले जातील. पर्यायी म्हणून, तुम्ही पाण्यात थोडासा लिंबाचा रस मिसळून त्यात भिजवू शकता.3. जर लगेच वापरत नसाल तर कापलेले तुकडे पूर्णपणे पाण्यात बुडवा. पाण्याने तुकडे पूर्णपणे झाकले आहेत याची खात्री करा. ते फ्रिजरेटरमध्ये ठेवणे आणखी चांगले. ही पद्धत काही तासांसाठी ताजेपणा टिकवून ठेवते..4. बटाटे ताजे आणि स्वच्छ ठेवण्यासाठी तुम्ही व्हिनेगर देखील वापरू शकता. 1 कप पाण्यात 1 चमचा पांढरा व्हिनेगर मिसळा. कापलेले तुकडे त्यात 5-10 मिनिटे भिजवा. व्हिनेगर ऑक्सिडेशन प्रक्रिया देखील मंदावते आणि रंगहीन होण्यास प्रतिबंध करते.याव्यतिरिक्त, फळे आणि भाज्या कापण्यासाठी तुम्ही फक्त स्टीलच्या चाकूंचा वापर करावा. गंजलेल्या लोखंडी चाकू फळे आणि भाज्यांच्या रंगावर देखील परिणाम करू शकतात. स्वयंपाकघरातील हे सोपे उपाय सफरचंद आणि बटाटे जास्त काळ ताजे ठेवण्यास मदत करू शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.