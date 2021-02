मेकअप काढण्याचे हे आहेत नैसर्गीक मार्ग, जाणून घ्या सविस्तर

नाशिक : मेकअप करणे बऱ्याच जणांसाठी खूप महत्वाचा भाग असू शकतो, खासकरुन स्त्रीयांच्या आयुष्यातील.पण योग्यरित्या मेकअप करणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच ते योग्य मार्गाने काढून टाकणे हे देखील महत्वाचे आहे. चेहऱ्यावरुन मेकअप न काढता तसेच झोपणे हे तुमच्या चेहऱ्यासाठी हानीकारक ठरु शकते. आपली त्वचा, विशेषत: चेहऱ्याची त्वचा ही अतिशय संवेदनशील असते . आपण कितीही महाग मेकअप प्रोडक्ट्स वापरत असलात तरीही त्यात काही रसायन असतात जी आपल्या त्वचेला हानी पोहचवू शकतात. हे सर्वच प्रकारच्या कॉस्मेटिक उत्पादनांवर लागू होते, अगदी आपल्या मेकअप रीमूव्हरवर देखील. क्लीन्झर्स म्हणजे आपला चेहरा साफ करणे होय. मेकअप काढून टाकण्यासाठी चेहऱ्यावर रसायनिक पदार्थ वापरु नयेत. कारण त्वचेवर लावलेले एक प्रकारचे रसायन म्हणजे मेकअप काढण्यासाठी इतर तशाच प्रकारचे रसायने वापरणे योग्य नाही. म्हणूनच चेहऱ्यावरुन मेकअप काढण्यासाठी नैसर्गिक घटक वापरावेत. आज आपण अशाच नैसर्गीक घटकांबद्दल जाणून घेणार आहोत.. काकडी काकडीचे तुकडे पापण्यांवर लावण्याशिवाय, त्याचे सौंदर्याशी संबंधित इतर फायदे देखील आहेत. आपण काकडीचे बारीक पेस्ट बनवून ते क्लीन्सर म्हणून वापरू शकता. हे मिश्रण कापसाच्या मदतीन चेहऱ्यावर लावा आणि मग चेहरा पाण्याने धुवा. जर आपल्याकडे वेळ कमी असेल तर आपण थेट काकडीचे तुकडेदेखील चेहऱ्यावर चोळू शकता, यामुळे मेकअप सहजतेने काढला जातो. ही पद्धत अत्यंत स्वस्त आणि नैसर्गिक आहे. नारळाचे तेल आपल्या मेकअप उत्पादनांमध्ये तेल आणि मेणासारखे पदार्थ असतात, ज्यामुळे मेकअप चेहऱ्यावर टिकून राहाते आणि मेकअप बराच काळ टिकतो. नारळ तेल हे त्या दोघांना वेगळे करते. त्यामुळे चेहऱ्यावरुन मेकअप उत्पादने काढणे सोपे जाते. हे 100% नैसर्गिक आणि खूप स्वस्त आहे. नारळ तेल हे आपल्या त्वचेवर असलेली छिद्र साफ करते आणि त्वचेला ओलावा देते. नारळ तेलाच्या सहाय्याने मेकअप काढून टाकण्यासाठी सूती कापडाच्या तुकड्यावर किंवा फेशियल पॅडवर थोडे नारळ तेल लावा आणि आपला चेहऱ्यावर तेल लावा थोड्या वेळात चेहरा धुवा. नारळ तेल आपल्या त्वचेवर राहणार नाही याची खात्री करुन घ्या. दुध दूध आणि दही हे शानदार मेकअप रिम्युव्हर आहेत. कापूस दुधात बुडवा आणि सर्व मेकअप निघेपर्यंत तो चेहऱ्यावर चोळा. दूध केवळ मेकअपच काढून टाकत नाही तर चेहऱ्यावर ओलावाही टिकवून ठेवण्यास मदत करते.

