लाइफस्टाइल

कुर्तींची निवड करताना...

योग्य कुर्तीची निवड म्हणजे केवळ फॅशन नव्हे ती आहे आत्मविश्वासाची ओळख!
Kurti Love
Kurti LoveSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुर्ता किंवा कुर्ती हा भारतीय स्त्रियांच्या वस्त्रसंग्रहातील एक महत्त्वाचा आणि सर्वमान्य पेहराव आहे. त्याची निवड करताना या काही गोष्टी लक्षात घ्या.

Loading content, please wait...
dress
Choosing Kurtas
Indian Women's Fashion
Fabric Selection for Clothing

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com