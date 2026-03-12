Cosmetic Treatment Safety: लेसर, बोटॉक्स, हेअर ट्रान्सप्लांट करण्यापूर्वी सावधान! तज्ज्ञांकडूनच उपचार घेण्याचा इशारा

Lifestyle News in Marathi: अलीकडील काळात त्वचारोग, सौंदर्योपचार तसेच केस प्रत्यारोपण या क्षेत्रात औपचारिक प्रशिक्षण नसलेल्या व्यक्तींमार्फत उपचार करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. याबाबत तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त करत अशा उपचारांसाठी नागरिकांनी पात्र त्वचारोग तज्ज्ञांकडेच जावे, असे आवाहन इंडियन असोसिएशन ऑफ डर्मेटॉलॉजिस्ट, व्हेनिरिओलॉजिस्ट अँड लेप्रोलॉजिस्टच्या (आयएडीव्हीएल) महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष डॉ. धनंजय दामले यांनी केले..ते पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी संघटनेचे सचिव डॉ. जय गुप्ते, माजी अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र पटवर्धन, डॉ. आदित्य हेलानी उपस्थित होते.डॉ. दामले म्हणाले, "त्वचारोग तज्ज्ञ होण्यासाठी 'एमबीबीएस 'नंतर इंटर्नशिप पूर्ण करून एम. डी. डर्मेटॉलॉजी ही तीन वर्षांची पदव्युत्तर पदवी घेणे आवश्यक असते. या शिक्षणामध्ये त्वचेचे रोग, केस व नखांचे विकार, लैंगिक संसर्गजन्य आजार, तसेच त्वचारोग शस्त्रक्रिया, लेसर आणि विविध सौंदर्यविषयक उपचारांचे सखोल प्रशिक्षण दिले जाते. लेसर उपचार, केमिकल पील, बोटॉक्स, फिलर्स आणि केस प्रत्यारोपण यासारख्या प्रक्रियांसाठी त्वचेची रचना आणि संभाव्य गुंतागुंत यांचे अचूक ज्ञान असणे आवश्यक आहे.".Smile Makeover: दातांच्या सौंदर्योपचारांकडे वाढतोय कल; आधुनिक उपचारांमुळे 'स्माइल मेकओव्हर'ला सर्वाधिक पसंती.अनेक रुग्ण चुकीच्या उपचारांनंतर गंभीर अवस्थेत त्वचारोग तज्ज्ञांकडे येतात, त्यामुळे उपचार अधिक गुंतागुंतीचे व दीर्घकालीन होतात. त्यामुळे नागरिकांनी त्वचारोग, सौंदर्योपचार आणि केस प्रत्यारोपणासाठी केवळ पात्र त्वचारोग तज्ज्ञांकडूनच उपचार घ्यावेत, असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले..रंग बदलणे, जखमा होण्याचा धोकाडॉ. पटवर्धन म्हणाले, "काही ठिकाणी त्वचारोगाचे औपचारिक प्रशिक्षण नसलेल्या व्यक्ती लेसर उपचार, इंजेक्शनद्वारे सौंदर्योपचार तसेच केस प्रत्यारोपण करत असल्याचे आढळून येत आहे. व्युटी क्लिनिक किंवा कॉस्मेटिक सेंटरमध्ये असे उपचार केल्याने रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. चुकीच्या उपचारांमुळे त्वचेवर संसर्ग, जळजळ, कायमस्वरूपी डाग, त्वचेचा रंग बदलणे किंवा जखमा होण्याचा धोका असतो.".५० व्या वर्षीही तरुण दिसण्यासाठी नवा फंडा? ‘फेशियल ड्राय ब्रशिंग’मागचं खरं सत्य काय? जॉलाइन सुधारण्यासाठी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.