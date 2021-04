उन्हाळ्यात स्वतःला सुंदर आणि घामापासून दूर ठेवण्यासाठी जाणून घ्या सोपे उपाय

औरंगाबाद - उन्हाळ्यात स्वतःला सुंदर आणि घामापासून दूर ठेवण्यासाठी सर्वात सोपे आणि सहज उपाय जाणून घ्या. घामापासून होणाऱ्या समस्यांविषयी जाणून घेऊ या.. १.घामाच्या दुर्गंधीपासून बचावासाठी - जर तुम्ही जास्त घामाने त्रस्त आहात तर उन्हाळ्यात तुरटीच्या पाण्याने अंघोळ करा. असे केल्याने तुम्हाला लक्षात येईल की पूर्वीच्या तुलनेत आता कमी घाम येत आहे आणि शरीरातून येणारी दुर्गंधीही कमी झाली आहे. अंघोळ करताना तुरटी वापरण्याची योग्य पद्धत जाणून घ्या..

- .अंघोळ करण्यापूर्वी कमीत-कमी दोन तासांपूर्वी पाण्याची बादली भरुन ठेवा आणि त्यात तुरटीचे छोटे तुकडे टाका. त्यानंतर अंघोळ करा आणि टाॅवेलने शरीर पुसल्यानंतर पूर्ण शरीरावर अॅलव्हेरा जेल लावा. २. केसातील चिकटपणा - उन्हाळ्यात डोक्यात खूप घाम येतो. यामुळे केसात धूळ जमा होते. यामुळे ती चिकट होतात. अशा स्थितीत तुम्हाला तुरटी मदत करु शकते. रात्री बादलभर पाण्यात तुरटी भिजून ठेवा आणि सकाळी या पाण्याने केसाला शॅम्पू लावून धुवा. यामुळे तुमचे केस दीर्घकाळासाठी चिकटपणापासून दूर राहतील. ३.सुरकुत्या घालवण्यासाठी - जर तुमच्या चेहरा सुरकुत्यांच्या समस्येने त्रस्त असेल तर तुम्ही त्वचेवर तुरटीने मसाज करा. त्याच्या अनेक पद्धती आहेत. आम्ही तुम्हाला दोन पद्धती सांगणार आहोत..

१.पहिल पद्धत - तुरटीच्या पाण्यात रुमाल भिजून ठेवा आणि त्यानंतर हातांनी ते पिळा. काही वेळ रुमालने चेहरा हळुवारपणे पुसा. असे १५ ते २० मिनिटांपर्यंत केल्यानंतर चेहरा ताज्या पाण्याने धुवून स्वच्छ करा.

२.दुसरी पद्धत - चेहरा चांगल्या प्रकारे धुवून स्वच्छ करा. हवे तर फेसवाॅश करा. त्यानंतर तुरटी ओले करा आणि हुळवारपणे चेहऱ्यावर फिरवा. असे दररोज १० ते १५ मिनिटांपर्यंत करा.

