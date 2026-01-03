डॉ. सुवर्णा बोबडेमन-निर्मळसकाळचे साडेआठ वाजले होते. मृण्मयी स्वयंपाकघरात उभी होती, पण तिच्या मनात आणि घरात दोन्हीकडे गोंधळ उडालेला होता. गॅसवर भाजी होती, कुकरची शिट्टी होणार होती, मुलांचा डबा अजून पूर्ण झाला नव्हता आणि नवरा ऑफिसला निघायची घाई करत होता. त्याच वेळी लहान मुलगा म्हणाला, ‘‘आई, आज मला टिफिनमध्ये इडली नकोय, पास्ता हवाय! शर्विलची आई नेहमी देते, तू देतच नाहीस...’’ तेवढ्यात फोन वाजला. गॅसवर दूध उतू जाऊ लागलं. मृण्मयीच्या मनात विचारांची गर्दी झाली. ‘‘हे कधी संपतच नाही. सकाळी उठल्यापासून मीच सगळं करते आहे. कुणालाच कळत नाही, मी किती दमते ती. या घरात मला शून्य मदत आहे, तशीच माझ्या कष्टांची किंमतही शून्यच आहे. सगळ्यांची मनं सांभाळायची जबाबदारी माझीच. त्या बदल्यात कोणी दोन कौतुकाचे शब्दसुद्धा बोलत नाही. हे काय आयुष्य आहे माझं!’’ तिचा आवाज चढला, हालचाली घाईच्या झाल्या आणि छातीत दडपण जाणवू लागलं..तिला क्षणभर असं वाटलं की सगळं हाताबाहेर जातंय. पण तेवढ्यात ती थांबली. तिने गॅस बंद केला, डोळे क्षणभर मिटले आणि दोन खोल श्वास घेतले. पाय जमिनीवर टेकलेले आहेत, हात थोडे थरथरत आहेत, हृदय वेगाने धडधडत आहे, हे तिला जाणवलं. ‘आता मी खूप तणावात आहे,’ अशी एक शांत जाणीव तिच्या मनात आली. परिस्थिती बदललेली नव्हती, पण ती स्वतःकडे साक्षीभावाने बघू शकली..थोडा वेळ घेतल्यानंतर तिने मनातले स्वतःचेच विचार ऐकले. ते खूपच टोकाचे होते. अपेक्षांनी भरलेले होते. मग तिने स्वतःशी नव्याने बोलायला सुरुवात केली-‘‘हो, आता काम खूप आहे आणि मी थकले आहे. पण सगळं परिपूर्ण असायलाच हवं असं नाही. मी एकटी नाही, मदत मागू शकते. सगळ्यांच्या गरजा एकाच क्षणी पूर्ण होणार नाहीत आणि ते ठीक आहे. मी प्रयत्न करते आहे, ते पुरेसं आहे.’’या नव्या स्व-संवादानेही तिच्या अंगातील ताण थोडा सैल झाला. तिने मुलाला शांतपणे सांगितलं, ‘‘आज टिफिन असाच घे. संध्याकाळी आपण बदलाबद्दल चर्चा करू.’’ आणि तिने नवऱ्याला दोन मिनिटं थांबायला सांगितलं. आवाजातला राग पूर्ण गेला नव्हता, पण अधिक स्पष्टपणा आणि ठामपणा आला होता. सकाळ अजूनही धावपळीचीच होती, पण आता ती तिला असह्य वाटत नव्हती. अगदीच सुसह्य नसली तरी निदान सह्य तरी झाली होती!\\.हा प्रसंग अनेक गृहिणींच्या रोजच्या आयुष्याचं प्रतिबिंब आहे. घर चालवताना कामांचा ताण असतोच. बाह्य परिस्थितीला कधी कधी पर्याय नसतो, पण त्यातून मनात निर्माण होणाऱ्या अंतर्गत ताणाला पर्याय नेहमीच असतो. आपले विचार म्हणजेच आपला आपल्याशी चालू असलेला संवाद- ‘सेल्फ-टॉक’ किंवा ‘स्व-संवाद’ आपल्या भावनांवर परिणाम करत असतो. विचार आणि भावना आपल्या वर्तनावर परिणाम करतात. विचार-भावना-वर्तन हे तिघे एकमेकांचे घट्ट मित्रच असतात जणू! एकाचं काही बिनसलं तर उरलेले दोघे पण हलून जातात. आपल्याच विचारांच्या भावनेवर आणि वर्तनावर होणाऱ्या परिणामाबद्दलची जागरूकता प्रयत्नपूर्वक वाढवणं म्हणजेच ‘माइंडफुलनेस’..परिस्थिती क्लिष्ट असतेच; पण कधी कधी आपले विचार ती परिस्थिती प्रत्यक्षात वास्तवात आहे त्यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीची बनवून ठेवतात. स्व-संवादाबद्दलची जागरूकता अर्थात माइंडफुलनेस आपल्याला काय शिकवतो?... त्या गोंधळात थांबायला, श्वासाकडे आणि वर्तमान क्षणाकडे यायला, भावनेच्या आहारी जाणाऱ्या विचारांना लगाम घालायला शिकवतो. तर्कशुद्ध आत्मचिंतन आपल्याला अधिक वास्तववादी, लवचिक आणि उद्दिष्टांकडे नेणारे स्वसंवाद विकसित करायला मदत करतं. त्यामुळे आपल्याला समस्येकडून पर्यायांकडे नेणारे विचार निर्माण करण्यास मदत होते..उद्दिष्ट ‘अडचणी नाहीशा करणं’ हे नाही, तर त्यांना सामोरं जाताना स्वतःला कमीत कमी मानसिक ताण देत पुढे जाणं आहे. गृहिणींनी कायम शांत, संतुलित, कायम ‘त्यागी’ असावं अशी अपेक्षा अवास्तव आहे. चिंता, राग, निराशा या भावना मानवी आहेत. त्या जाणवणारच आहेत. पण त्या क्षणी सजगपणे थांबून, जाणीवपूर्वक स्वतःशी थोडं वेगळं बोलायला शिकलं, तर घरातलं वातावरण बदलेल की नाही माहीत नाही पण मनातलं वातावरण मात्र नक्की बदलेल!.एक खोल श्वास... एका क्षणाची जागरूकता.... आणि एक नवा, वास्तववादी आणि पर्यायांकडे नेणारा स्वसंवाद. मानसिक स्थैर्याची सुरुवात अशीच होते!घर चालविताना भांडीकुंडी आणि वेळ यांबरोबरच नातीही सांभाळावी लागतात. त्यातही विशेषत: स्त्रियांकडून अपेक्षा इतक्या अधिक असतात, की त्यांच्यासह त्यांच्या मनाचीही प्रसंगी तारांबळ उडते. मन सांभाळायला हवा एक सजग ‘स्व-संवाद’. ती वाट दाखविणारे हे खास सदर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.