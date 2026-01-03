नात्यांना थोडा वेळ द्या

स्मिता प्रकाश जोशीमोकळे व्हा आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक प्रश्न मनातच राहून जातात. नाती, कुटुंब, विवाह, पालकत्व, ताणतणाव, निर्णयक्षमता, अशा विषयांवर मोकळेपणाने बोलण्याची गरज वाढत आहे. मात्र अशी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह जागा अनेकांना मिळत नाही. तेच हे व्यासपीठ! मोकळेपणाने तुमच्या मनातील प्रश्नांना वाट करून देण्यासाठी आणि त्यावर समुपदेशकांचे मत जाणून घेण्यासाठी. समस्यांवर उपाय शोधण्याचा, योग्य संवादातून सकारात्मक दिशा मिळविण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे..प्रश्न: मी उच्चशिक्षित तरुणी असून माझ्या लग्नाला दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मला आठ वर्षांचा मुलगा आहे. आम्ही पती-पत्नी एकाच घरात राहूनही एकमेकांशी बोलत नाही. आम्हा दोघांचे विचार, आवडीनिवडी वेगळ्या आहेत. पूर्वी आमच्यात सतत भांडणे व्हायची. आता भांडणे होत नाहीत, परंतु संवादही नाही. नवरा मुलाचे सगळे व्यवस्थित करतो, पण आम्ही केवळ नातेवाईक आणि समाज यांना दाखवण्यासाठी एकत्र राहत आहोत. माझी खूप घुसमट होते. काय करावं? ही परिस्थिती बदलू शकते का?- सुचेता.उत्तर : लग्नापूर्वी प्रत्येकाने आपल्या जोडीदाराबद्दल खूप स्वप्न पाहिली असतात. पण लग्न झाल्यानंतर आपल्याला मिळालेला जोडीदार आपल्या स्वप्नांच्या साच्यात बसणारा असेलच असं नाही. खूपदा तो त्याहून वेगळाच असतो. ‘जोड्या विजोडच असतात’ असेही म्हटले जाते. दोघांच्या आवडीनिवडी भिन्न असतात. ‘मेड फॉर इच अदर’ हे स्वप्नच असतं. ‘मोल्ड फॉर इच अदर’ हे वास्तव आहे. जोडीदारांच्या आवडीनिवडी वेगळ्या असतील तरीही एकत्र राहण्यासाठी थोडे बदल करणे गरजेचे असते. थोडे मतभेद झाले तरी चालतात, पण संवादच संपला तर नाते धोक्यात येते. सध्या तुम्ही दोघं एकत्र राहत असला, तरी तुमच्यात केवळ व्यावहारिक नाते राहिले आहे. समाजासाठी तुम्ही पती-पत्नी आहात; पण तुमच्या नात्यात प्रेम, जिव्हाळा, ओढ राहिलेली नाही. याला ‘सायलेंट डिव्होर्स’ म्हटले जाते. अशा वेळी तुमची घुसमट होणे साहजिक आहे; परंतु तुम्ही दोघांनी ठरवले तर ही परिस्थिती नक्की बदलू शकते. वाद व्हायला नको म्हणून संवादच बंद करणं योग्य नाही. एकमेकांशी बोला, तुम्हाला दोघांना एकमेकांकडून नक्की काय हवं आहे, याची चर्चा करा. नात्यांसाठी थोडा वेळ द्या. तुम्ही भांडत नसला, तरी एकमेकांशी बोलतही नाही. याचा परिणाम तुमच्या मुलावर नक्कीच होणार आहे. घरातील वातावरण मुलांसाठी पोषक असेल तरच मुलांची वाढ व विकास योग्य पद्धतीने होतो. तुम्ही स्वतः तुमच्या पतीशी बोलण्याचा प्रयत्न करा. शांततेने एकमेकांशी चर्चा करा. एकमेकांसाठी कसे ‘मोल्ड’ व्हायचे याचा विचार करा. तुमचा पती तुमच्याशी बोलायला तयारच नसेल तर समुपदेशकांची मदत घ्या..प्रश्न : मी एक ३८ वर्षांचा विवाहित तरुण आहे. माझ्या विवाहाच्या आधीपासून माझे एका विवाहित तरुणीवर प्रेम होते. परंतु तिला एक मुलगी असल्याने ती तिच्या पतीला सोडून माझ्याबरोबर येण्यास तयार नव्हती. माझ्या आई-वडिलांच्या भावनिक दबावामुळे मी एका मुलीशी लग्न केले, परंतु आमच्यात पती पत्नीसारखे कोणतेही संबंध नाहीत. मी तिच्यामध्ये रमू शकत नाही, कारण प्रेयसीला मी विसरू शकत नाही. आम्ही दोघे एकमेकांना आतापर्यंत भेटत होतो, परंतु आता तिच्या पतीला आमच्या प्रेमसंबंधांबद्दल कळले आहे. त्या दोघांत वाद झाल्यामुळे ती मला भेटू शकत नाही. ‘यापुढे मी तुला कधीही भेटणार नाही,’ असे तिने मला कळवले आहे. परंतु मी तिच्याशिवाय जगू शकत नाही. माझे संपूर्ण विश्व तीच आहे. मला आता जगावेसे वाटत नाही. आम्हा दोघांना पुन्हा एकत्र येता येईल का? तिच्या मुलीसह मला तिचा स्वीकार करायचा आहे. त्यासाठी काय करता येईल?- अमित.उत्तर : अमित, तू ज्या मुलीवर प्रेम केलेस ती एक विवाहित मुलगी आहे. तिला तिचा संसार आणि एक मुलगी आहे. तूही विवाहित आहेस. तिच्याबरोबर राहणे एवढे सोपे नाही. तिला तिच्या पतीपासून घटस्फोट मिळवायला लागेल, तसेच तुलाही तुझ्या पत्नीपासून घटस्फोट घ्यावा लागेल. घटस्फोट घेताना मुलगी तिच्याकडेच राहील असेही नाही. अशा वेळी मुलीला सोडून ती तुझ्यासोबत येण्यास तयार होईल का? तुझी पत्नी तुला घटस्फोट देण्यास तयार होईल का? असे सर्व प्रश्न आहेत. एका विवाहित स्त्रीवर प्रेम करणे ही अनैतिकता आहे. कायदाही हे मान्य करणार नाही. त्यामुळे तुझ्या भावनांना आवर घालणे आणि कितीही कटू असले तरी सत्य स्वीकारणे महत्वाचे आहे. आयुष्यात आपल्याला जे हवे ते सर्वच मिळते असे नाही. या सर्व गोष्टींतून बाहेर पडताना वेळ लागेल; पण हा ‘ब्रेकअप’ तुला पचवायला हवा. इतर कामांत स्वतःला गुंतवून घे. विसरणे अवघड असले तरी अशक्य नाही..आवाहन तुमच्या मनातील नातेसंबंधविषयक प्रश्न पाठवाया सदराच्या माध्यमातून वाचकांनी पाठवलेल्या वैयक्तिक, कौटुंबिक व भावनिक प्रश्नांना अनुभवी समुपदेशकांकडून समजूतदार, संवेदनशील आणि व्यावहारिक मार्गदर्शन दिले जाईल. वाचकांची नावे पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जातील. आपले प्रश्न तुम्ही ८४८४९७३६०२ या मोबाइल क्रमांकावर ‘व्हॉट्सॲप’द्वारे पाठवू शकता. प्रश्न नेमक्या शब्दांत लिहिलेला असावा. प्रश्नांच्या वर ‘मोकळे व्हा सदरासाठी प्रश्न’ असा स्पष्ट उल्लेख करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.