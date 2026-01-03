लाइफस्टाइल

नात्यांना थोडा वेळ द्या

आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात संवाद हरवलेली नाती तुटण्याच्या मार्गावर असतात. समजूतदार संवाद, वेळ आणि समुपदेशन यांमुळे नाती पुन्हा सावरू शकतात.
मोकळे व्हा

आजच्या धावपळीच्या जीवनात अनेक प्रश्‍न मनातच राहून जातात. नाती, कुटुंब, विवाह, पालकत्व, ताणतणाव, निर्णयक्षमता, अशा विषयांवर मोकळेपणाने बोलण्याची गरज वाढत आहे. मात्र अशी सुरक्षित आणि विश्‍वासार्ह जागा अनेकांना मिळत नाही. तेच हे व्यासपीठ! मोकळेपणाने तुमच्या मनातील प्रश्‍नांना वाट करून देण्यासाठी आणि त्यावर समुपदेशकांचे मत जाणून घेण्यासाठी. समस्यांवर उपाय शोधण्याचा, योग्य संवादातून सकारात्मक दिशा मिळविण्याचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

