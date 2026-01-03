विवाहापूर्वी मनाची स्पष्टता!

सावनी देशपांडेसध्याच्या काळात मुले-मुली दोघेही आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि उच्चशिक्षित झाल्यामुळे त्यांच्या विवाहाच्या बाबतीतल्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्याबरोबर पालकांच्याही अपेक्षा वाढल्या आहेत. विवाहाच्या वेळी मुले-मुली दोघांची वये बरीच वाढलेली दिसून येतात. जोडीदार निवडताना एकमेकांच्या अपेक्षा, विवाहाबाबतच्या कल्पना आणि विचार जरी स्पष्ट असले, तरी मनासारखा जोडीदार मिळेलच याची खात्री कुणालाही देता येत नाही. अशा वेळी विवाहपूर्व समुपदेशनाचा चांगला फायदा होतो. .जोडीदार निवडीचा निर्णय घेताना कोणत्या अपेक्षांना महत्त्व द्यावे? एकमेकांना समजून घेणे म्हणजे काय? एकमेकांशी कोणते विषय लग्नापूर्वी बोलणे गरजेचे आहे? दोघांच्या पालकांची काय भूमिका असावी? करियर आणि कुटुंब या दोन्ही गोष्टी कशा सांभाळाव्यात? विवाहानंतर होणाऱ्या कोणत्या बदलांची माहिती असावी? नातेसंबंध टिकवण्यासाठी दोघांनी काय काळजी घ्यावी? विवाहनंतर लैंगिक सहजीवन कसे असावे? दोघांनीही विवाह नंतर लागणाऱ्या तडजोडींना तयार कसे राहावे? असे सगळे मुद्दे विवाहपूर्व समुपदेशनामध्ये बोलले जातात. ज्या गोष्टी मुले पालकांसमोर किंवा नातेवाईक, मित्रपरिवारासमोरही बोलू शकत नाहीत ते सर्व विषय समुपदेशकासमोर बोलू शकतात. या चर्चेने त्यांचे विचार स्पष्ट व्हायला खूप मदत होते आणि आत्मविश्वास वाढतो. लग्नाची मानसिकताही तयार होते. यात पालकांनाही समुपदेशन केले जाते..विवाहपूर्व समुपदेशन कायदेशीररित्या वय झालेले विवाहेच्छुक मुलेमुली घेऊ शकतात. तसेच ज्यांची विवाह करण्याची तयारी नाही आणि पालकांची इच्छा आहे, अशी मुले-मुली आणि पालकही समुपदेशन घेऊ शकतात. घटस्फोटानंतर विवाहेच्छुक व्यक्तींनाही समुपदेशन केले जाते. विवाहपूर्व समुपदेशन करणे अजून महत्त्वाचे समजले जात नाही, कारण अनुभवी पालक, नातेवाईक सगळी माहिती देऊ शकतात असे अनेकांना वाटते. परंतु काळाप्रमाणे विचार बदलणे, या पिढीच्या मुलांची बाजू समजून घेणे गरजेचे आहे. विवाहानंतर कराव्या लागणाऱ्या तडजोडींचे स्वरूप सध्याच्या काळात बदलले आहे. पूर्वीच्या काळी नोकऱ्यांचे स्वरूप वेगळे होते. आता घर आणि नोकरी सांभाळून समतोल राखणे ही दोघांचीही जबाबदारी झाली आहे. या बाबतीत बऱ्याच पालकांची तयारी नसते, असे आपल्याला दिसून येते. यासाठी विवाहपूर्व समुपदेशन खूप उपयोगी पडते..विवाहसंस्थेचा महत्त्वाचा पाया असलेल्या लैंगिक संबंधांबाबत दोघांचेही विचार एकमेकांना समजणे खूप महत्त्वाचे आहे. त्याबद्दलचे समज-गैरसमज एकमेकांनी एकमेकांशी बोलणे, ही भविष्यातील घटस्फोट थांबवण्याची पहिली पायरी आहे. दोघांनीही आरोग्यदायी आणि आनंददायी लैंगिक सहजीवन कसे सांभाळायचे, यावर एकमेकांशी मोकळेपणाने बोलण्याबद्दल विवाहपूर्व समुपदेशनात त्यांना समुपदेशकाकडून समजावून सांगितले जाते. त्यामुळे दोघांनाही भावी पती-पत्नीची भूमिका आणि जबाबदारी स्पष्ट होते..विवाहपूर्व समुपदेशनात दोघांच्या पालकांचाही सहभाग असल्यामुळे त्यांचे विचार, त्यांच्या पद्धती, रितीरिवाज, सवयी या सर्व गोष्टी बोलल्या जातात. पालकांच्या अपेक्षा आणि मुलांच्या अपेक्षा एकमेकांना समजून त्यावर विचारविनिमयाने ते निर्णय घेतात. दोन्ही कुटुंबांत एक नाते तयार व्हायला लागून वरपक्ष आणि वधूपक्ष असे दोन गट एक व्हायला सुरुवात होऊ लागते. एकमेकांशी सर्व विषय मोकळेपणाने बोलायची त्यांना सवय व्हायला लागते आणि विवाहनंतरचे जास्तीत जास्त वादविवाद, गैरसमज याच गोष्टींवर होत असल्याने विवाहानंतरही समुपदेशनाचे चांगले परिणाम दिसायला लागतात..दोघांचेही पालक जागरूक राहून स्वतःची भूमिका योग्य पार पाडत मुलामुलींना त्यांच्या समस्या आणि तडजोडींमध्ये समजून साथ देतात. स्वतःचे अहंकार बाजूला ठेवून नात्यांचा आनंद कसा घेता येईल हे अशा समुपदेशनात नक्की समजते. पती-पत्नींमध्ये जास्तीत जास्त कलह हे नातेवाईकांमुळे होतात असे दिसून आलेले आहे. त्यामुळे पालकांनी जर या गोष्टीची काळजी घेतली तर नवविवाहित दांपत्याची छान सुरुवात होऊन विवाह आयुष्यभरासाठी आनंददायी सोहळा होईल. शेवटी सुसंवाद हीच कोणतेही नाते टिकवण्याची गुरुकिल्ली असते. त्याची सुरूवात करण्याचा विवाहपूर्व समुपदेशन हा एक मार्ग असू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.