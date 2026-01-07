Makar Sankranti Vaan Ideas 2026 : मकस संक्रातीच्या वाणात काय द्यायचं ठरत नाहीये? मकर संक्रांतीसाठी पाहा उपयोगी वस्तूंची लिस्ट

Haldi Kunku Gift Ideas for Womens in Budget : यंदा मकर संक्राती १४ जानेवारीला साजरी केली जाणार आहे. मकर संक्रांतीचा सण प्रत्येक महिलेसाठी खास असतो. या दिवशी महिला एकमेकींना हळदी कुंकवासाठी घरी बोलावतात आणि वाण देतात. तसेच सुगड्याची पूजा केली जाते. पण दरवर्षी हळदी-कुकंवाला वाण काय द्यावे हा प्रश्न सर्वच महिलांना पडतो. कारण महिलांना दिलेल्या वस्तू या उपयुक्त आणि खास असल्यास पाहिजेत. तुम्ही पुढील वस्तूंची यादी पाहून वाणासाठी खरेदीला जाऊ शकता..कापडाच्या पिशव्याप्लॅस्टिक बंदी असल्यामुळे तुम्ही कापडाच्या पिशव्या हलदीकुंकवाच्या वाणासाठी वाण म्हणून देऊ शकता. तसेचया पिशव्या वापरायला सोप्या असतात. हातरुमालही वस्तू एक उपयुक्त असून खास देखील आहे. हातरुमालाच्या विविध डिझाइन आणि रंग आकर्षक असतात..हळदी कुंकू कंरडासर्वच महिला देवघरात हळदकुंकवाचा करंडा ठेवतात. तुम्ही संक्रांतीनिमित्त हे वाण नक्की देऊ शकता. सध्या बाजारात सोनेरी, चंदेरी, प्लास्टिकचे मण्याचे तसेच वेगवेगळे डिझाइनचे करंडे मिळतात.पर्स किंवा वॉलेटमहिलांना पैसे ठेवण्यासाठी छोटी पर्स किंवा वॉलेट देऊ शकता. बाजारात १०० रुपयांपासून विविध रंगाचे आणि आकर्षक पर्स खरेदी करु शकता..Makar Sankranti 2026: यंदा 14 की 15 जानेवारी, कधी साजरी होणार मकर संक्रांती? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त अन् महत्व .तिकल्यांचे पॉकीटगोल, चंद्रकोर, चौकोणी किंवा स्टोनच्या डिझाइन असलेल्या टिकल्यांचे पॅकेट वाणात देऊ शकता.प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्सलहान , रंगीबेरंगी, चांगल्या क्वॉलिटिचे कंटेनर वाणात देऊ शकता. याची किंमत २० रुपयांपासून सुरू होते..सजावटीचे दिवेबाजारात आकर्षक आणि सुंदर सजावटीचे दिवे खुप मिळतात. जे बजेट फ्रेंडली देखील असतात. तुम्ही हे दिवे वाणात देऊ शकता. तुम्हाला सुमारे ५० रुपयांपासून हे दिवे खरेदी करता येतील.मोबाइल कव्हर्ससाडीच्या मटेरियलपासून बनवलेले ट्रेंडी फॅब्रिक मोबाईल कव्हर अप्रतिम आणि स्टायलिश दिसतात. ते विविधा आकारांच्या फोनसाठी परफेक्ट असतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.