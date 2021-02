डागरहित चेहऱ्यासाठी मुलतानी मातीपासून घरीच बनवा ब्लीच

अहमदनगर ः सौंदर्याची कोण काळजी घेत असतील तर स्त्रीया. चेहऱ्याची चमक वाढविण्यासाठी त्या ब्लीच वापरतात. चमकदार आणि गुळगुळीत त्वचेसाठी महिलांना फेशियल मिळतात. पार्लरदेखील फेशियलसह चेहऱ्यावर ब्लीच करतात. ब्लीचिंग चेहऱ्यावर चमक आणते. त्याचबरोबर, ब्लीच चेहऱ्यावर काळे दाट केस लपविण्यासाठी देखील खूप उपयुक्त आहे. परंतु बर्‍याच वेळा रासायनिक ब्लीच वापरल्यामुळे चेहर्‍यावर खाज सुटते. अशा परिस्थितीत आपण घरी ब्लीच लावू शकता. घरीच बनवलेल्या ब्लिचमुळे अॅलर्जीची समस्या उद्भवणार नाही. होममेड ब्लीच कसे करावे ब्लीच तयार करण्यासाठी, अर्धा चमचा मुल्तानी माती घ्या, त्यात लिंबाचा रस घाला, कोरडेपणा दूर करण्यासाठी आपण मधदेखील घालू शकता. यानंतर बटाटा घेऊन सोलून घ्या. मग ते बारीक करून घ्या आणि त्याचे रस काढा. हा रस मुलतानी मातीच्या पेस्टमध्ये घाला. आपले होममेड तयार होईल. यानंतर ही पेस्ट आपल्या चेहऱ्यावर लावा. 20 मिनिटांनी आपला चेहरा पाण्याने धुवा. चेहरा धुल्यानंतर चेहरा मलई लावा. जर ब्लीच लावल्यानंतर तुम्हाला खाज येत असेल तर तुम्ही त्वरित ते काढून टाकले पाहिजे. घरगुती ब्लीच लावण्याचा पहिला फायदा म्हणजे त्यास चेहर्‍यावर कोणत्याही प्रकारच्या अॅलर्जीची भीती नसते. होममेड ब्लीच वापरुन चेहर्‍यावरील सुरकुत्या, सुरकुत्या आणि डाग दूर होतात. घरगुती ब्लीचचा उपयोग त्वचेला चमकदार आणि ताजे ठेवतो. (डिस्क्लेमर ः ही माहिती सामान्य स्वरूपाची आहे. कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा घेणे केव्हाही उत्तम.)

