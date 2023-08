Makeup Mistakes Solution: मेकअप करताना झालेल्या चुका अशा सावरा;चेहरा अधिक विद्रुप दिसण्यापासून वाचवा!

Makeup Mistakes Solution: अनेकवेळा मेकअप करायला वेळ झाला त्यामुळे उशीर झाला असे कारण अनेकजणी देत असतात. मुलींच्या मेकअप करण्यापेक्षा तो ठिक करण्यात अधिक वेळ जातो. एकतर घाई गडबडीत मेकअप करताना तो नीट सेट होत नाही. आणि दुसरं म्हणजे, मेकअप नीट सेट होण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो.

अचानक ठरलेल्या पार्टी किंवा कार्यक्रमाला जाताना तर हमखास हा घोळ होतो. घाईत काजळ, किंवा आयशॅडो विस्कटतं आणि डोळे अवस्था पाहुन आपल्यावर सगळे हसतात. कुठं लिपस्टीकच पसरलेली असते, तर कधी आयब्रो जास्त डार्क झालेले असतात. तुमच्याकडूनही अशा चुका झाल्या असतील तर या काही टिप्स तुमच्या कामाच्या आहेत.

सध्या काजळ वॉटरप्रूफ आहेत. त्यामुळे ते पसरण्याची भिती नसते. पण, तरीही तुम्ही चांगल्या काजळाची निवड केली नाही. तर, काजळ पसरण्याची भिती असते. जर तुमचं काजळही पसरत असेल तर काजळ लावल्यानंतर ब्राऊन आयशॅडोचा कोटींग द्या. आयशॅडो काजळ सील करते, ज्यामुळे ते पसरण्याची समस्या उद्भवत नाही.(Makeup Mistakes Solution: If these mistakes happen while doing make-up, then fix it like this without washing or wiping your face)

ऐन टायमाला फाउंडेशन संपलं तर...

फाउंडेशन संपल्यावर तुम्ही मॉइश्चरायझर कन्सीलरमध्ये मिसळून वापरू शकता. यासाठी चिमूटभर पावडर किंवा कन्सीलरमध्ये मॉइश्चरायझर चांगले मिसळा आणि चेहऱ्याला लावा. झटपट चमक मिळेल. तुम्ही लूज पावडर किंवा कॉम्पॅक्ट देखील लावू शकता.

कंसीलर नसेल तर

जर कन्सीलर नसेल तर त्याऐवजी फाउंडेशन वापरू शकता. कन्सीलर नसताना तुम्ही ते कन्सीलरच्या जागी वापरू शकता. डोळ्यांखालील भागावर किंवा जिथे डाग आहेत त्या ठिकाणी बोटांनी हलके हात लावून ते चांगले मिसळा.

आयलायनर सुकले तर

जर आय लायनर सुकले असेल तर तुमचा आय लायनर कोरडा पडला असेल आणि ते विकत घेण्यासाठी वेळ नसेल तर काही वेळ आय लायनर बल्बजवळ ठेवा. हे थोडे द्रव बनवेल जे लागू करणे सोपे होईल.

मेकअप करताना या चूका टाळा

मेकअप सेट करणे

मेकअप ब्लेंडिंग ही एक सामान्य चूक आहे, जी आपल्यापैकी बरेचजण नेहमी करतात. कितीही चांगल्या आणि महागड्या ब्रँड्सची उत्पादने तुम्ही नीट एकत्र न करता वापरत असाल, तर याचा त्वचेला फायदा होणार नाही. यामुळे तुम्हाला हवा तसा बेस्ट लुक मिळणार नाही. फाउंडेशन असो किंवा कन्सीलर, आयशॅडो असो किंवा ब्लश, प्रत्येक गोष्ट नीट मिसळणे महत्वाचे आहे. नाहीतर अशा मेकअपमुळे तुमची थट्टा होऊ शकते.

मॉइश्चरायझर वापरा

तुमच्या मेकअप रुटीनमधील ही एक महत्वाची पायरी आहे. मेकअप रुटीनमधील ही पायरी चुकवल्यास तुमचा मेकअप बिघडू शकतो. सर्व मेकअप उत्पादने त्वचेवर चांगले एकत्र होऊन स्थिर होण्यासाठी त्वचेला मॉइश्चरायझेशन करणे महत्वाचे आहे. तुम्ही कोरड्या त्वचेवर मेकअप लावायला सुरुवात केली तर ते ठिसूळ आणि केकसारखे होईल. असा लुक आजिबात सूट होत नाही. (Makeup Tips)

परफेक्ट निवड न करणे

ही एक सामान्य मात्र खूप मोठी चूक असून आपल्यापैकी बहुतेकजण वारंवार ही चुक करत असतात. कारण चांगल्या मेकअप लूकसाठी परफेक्ट मेकअप बेस असणे महत्वाचे आहे. चुकीच्या फाउंडेशन शेडमुळे हे शक्य होत नाही.

ही चुक टाळण्यासाठी, तुम्ही नेहमीच नैसर्गिकरित्या लाईटमध्ये याचा वापर चेहऱ्यासाठी करा. तुम्हाला तुमच्या त्वचेच्या टोननुसार फाउंडेशन सापडत नसेल तर तुम्ही दोन शेड्स मिक्स करूनही वापरू शकता.