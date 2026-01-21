Malaika Arora: "मनाला शांतता देणारे चंद्र नमस्कार!" मलायका अरोरा करत असलेल्या या योगप्रकाराचे फायदे, आसने आणि करायची योग्य वेळ एकाच क्लिकवर

Malaika Arora Fitness Secret: मलायका अरोरा ही केवळ तिच्या बोल्ड आयटम सॉंग्स, सौंदर्य आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळेच नाही, तर तिच्या शिस्तबद्ध फिटनेस रुटीनमुळेही कायम चर्चेत असते. ती नियमितपणे तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर व्यायाम आणि योगाभ्यास करतानाचे व्हिडीओ शेअर करत असते. अलीकडेच तिने चंद्र नमस्कार करतानाचा एक व्हिडीओ शेअर केला असून त्याने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.सूर्यनमस्कार जितके लोकप्रिय आहेत, तितके चंद्र नमस्कार मात्र प्रचलित नाहीत. त्यामुळे अनेकांना या योगप्रकाराची सविस्तर माहिती नसते. मात्र चंद्र नमस्कार हा शरीरासाठीच नव्हे, तर मानसिक आरोग्यासाठीही अतिशय शांत, सोपा आणि लाभदायक योगप्रकार मानला जातो. .चंद्रनमस्कार म्हणजे काय? What is Chandra Namaskar?जसे सूर्यनमस्कार सूर्याच्या तेजाला आणि उर्जेला समर्पित असतात, तसेच चंद्रनमस्कार हे चंद्राच्या शीतल, सौम्य आणि शांत ऊर्जेला समर्पित असलेला एक योगक्रम आहे. मात्र यामध्ये हा योग्यप्रकारे सूर्यनमस्कारापेक्षा अगदी वेगळा आणि विरुद्ध आहे. चंद्रनमस्कारात, सूर्यनमस्कारासारख्या वेगवान हालचाली नसतात. या योगामध्ये हळू, सहज आणि लयीत होणाऱ्या हालचाली केल्या जातात. त्यामुळे शरीराला जास्त उत्तेजना न देता मनाला शांतता मिळते. दिवसभराच्या धावपळीनंतर किंवा संध्याकाळच्या वेळी मन आणि शरीर शांत करण्यासाठी चंद्र नमस्कार खूप उपयुक्त ठरतो..Aamir Khan Health: डोकेदुखीसाठी सुरु केलेल्या डाएटने आमिर खानचं वजन झालं कमी; विद्या बालनही फॉलो करायची सेम प्लॅन.चंद्रनमस्कार करण्याचे फायदेWhat are the benefits of Chandra Namaskar?नियमित चंद्र नमस्कार केल्याने मज्जासंस्थेवर चांगला परिणाम होतो.यामुळे तणाव, चिंता, अस्वस्थता आणि झोपेच्या असलेल्या व्यक्तींना आराम मिळण्यास मदत होते.चंद्रनमस्कराच्या हळू हालचालींमुळे आणि खोल श्वसनामुळे पॅरासिंपथेटिक नर्व्ह सिस्टीम सक्रिय होते. ज्यामुळे मन शांत राहते आणि भावनिक संतुलन साधले जाते.या योगाभ्यासामुळे कंबर, पाठीचा कणा आणि पाय अधिक लवचिक होतात..देवी आसन, बाजूला वाकण्याची आसने यामुळे सांधे मोकळे होतात आणि पाठीच्या कण्याची हालचाल सुधारते.महिलांसाठी चंद्रनमस्कार विशेष फायदेशीर मानले जातात. यामुळे पेल्विक भाग सशक्त ठेवण्यास मदत करतो आणि मासिक पाळीतील वेदना कमी करण्यास उपयोगी ठरतो.पोटावर होणाऱ्या ताणामुळे पचनसंस्था सक्रिय होते, शरीरातील जडपणा कमी होतो आणि नैसर्गिक डिटॉक्सला चालना मिळते.नियमित सरावामुळे योग्य पोश्चर, देहभान आणि शरीराच्या आतील संतुलन विकसित होते..कसे करायचे चंद्र नमस्कार?How to practice Chandra Namaskar? Step-by-step guideचंद्र नमस्काराची सुरुवात ताडासनाने करायची असते. सरळ उभे राहा, पाय एकत्र ठेवा आणि छातीसमोर नमस्कार मुद्रेत हात जोडा. आता खोल श्वास घेत पाय थोडे रुंद ठेवा आणि देवी आसनात या. त्यानंतर गुडघे वाकवा, कंबर सैल ठेवा आणि हात बाजूला पसरवा..Sonu Sood’s Fitness: 52 व्या वर्षीदेखील सोनू सूद दिसतो तिशीतला! हिरोच्या भूमिकेसाठी ही परफेक्ट, काय आहे त्याचा फिटनेस मंत्रा?.यानंतर शरीर उजव्या बाजूला झुकवा आणि दुसऱ्या बाजूला ताण द्या. उजवा पाय बाहेर वळवून त्रिकोणासन करा, मग पुढे पार्श्वकोनासनात जा. हळूहळू मागचा गुडघा जमिनीवर ठेवत लो-लंजमध्ये या आणि त्यानंतर सौम्य अर्धचंद्रासन करा.हा संपूर्ण क्रम उलट दिशेने करत पुन्हा देवी आसनात या. नंतर हाच योगक्रम डाव्या बाजूने करा. शेवटी पुन्हा ताडासनात उभे राहा, डोळे मिटा आणि काही वेळ शांतपणे श्वासावर लक्ष केंद्रीत करा.चंद्र नमस्कार हा फक्त शरीरासाठीचा व्यायाम नसून मन आणि भावना शांत ठेवणारा योगप्रकार आहे. नियमित सराव केल्यास रोजच्या आयुष्यात शांतता आणि स्थिरता मिळण्यास मदत होते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.