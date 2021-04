Video : समुद्र किनाऱ्यावर गात होता गाणं; पुढे काय झालं ते तुम्हीच पाहा!

समुद्र किनाऱ्यावर फिरायला जाण्याची अनेकांना हौस असते. त्यातही खासकरुन तेथे गेल्यावर फोटोसेशन किंवा व्हिडीओशूटही काही जण करतात. मात्र, समुद्र किनाऱ्यावर व्हिडीओ शूट करणं एका व्यक्तीला चांगलंच महागात पडलं आहे. गाणं म्हणत म्हणत व्हिडीओ शूट करण्याच्या नादात या व्यक्तीचं चार लोकांमध्ये हसू झालं आहे. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांना हसू अनावर झालं आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओमध्ये एक व्यक्ती समुद्र किनाऱ्यावर उभा राहून मोठ मोठ्याने गाणं गात होता. याच वेळी एक मोठी लाट त्याच्या अंगावर आली. विशेष म्हणजे हा व्यक्ती गाणं म्हणण्यामध्ये इतका गुंग होता की पाठीमागून समुद्राची लाट येतीये हेदेखील त्याच्या लक्षात आलं नाही. परिणामी, अचानक आलेल्या लाटेमुळे तो पुरता गोंधळून गेला. हा व्हिडीओ आयपीएस ऑफिसर दीपांशू काबरा यांनी शेअर केला आहे. संगीत की शक्ति.. pic.twitter.com/hHUNGmkfsa — Dipanshu Kabra (@ipskabra) April 14, 2021 दरम्यान, हा व्हिडीओ काबरा यांनी १४ एप्रिल रोजी शेअर केला असून अत्यंत कमी कालावधीत तो लोकप्रिय ठरला आहे. या व्हिडीओवर लाइक्स आणि कमेंट्सचा पाऊस पडत आहे.



Web Title: man taking selfie while singing sea waves come outside ips gives epic reaction