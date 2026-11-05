Marathi Film Industry: मातीशी पुन्हा जुळलेली ‘नाळ’

-दीप्ती देवी, अभिनेत्रीमाझ्या अभिनयाच्या कारकिर्दीत मला मराठी चित्रपटसृष्टीत खरी ओळख मिळाली ती ‘नाळ’ या चित्रपटामुळे. त्यामुळे या चित्रपटातील पार्वतीची भूमिका माझ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या भूमिकेने मला केवळ ओळखच दिली नाही, तर अभिनयाकडे पाहण्याचा एक नवा दृष्टिकोनही दिला.‘नाळ’ चित्रपटातील पार्वतीची भूमिका मला कशी मिळाली, याची एक वेगळी गोष्ट आहे. या क्षेत्रातील माझे मित्र ओंकार बर्वे यांनी मला या चित्रपटाबद्दल सांगितले आणि लूक टेस्ट देण्याचा सल्ला दिला. त्या वेळी माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक चढ-उतार सुरू होते. माझ्यात आत्मविश्वास नव्हता. मी घराबाहेर पडणेही टाळत होते. मात्र, मित्रांनी प्रोत्साहन दिल्यामुळे मी भेटायला गेले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुधाकर रेड्डी यंकट्टी यांनी मला येताना केस विंचरायचे नाहीत आणि घरच्या कपड्यांतच यायचे, असे सांगितले होते. तिथे गेल्यावर त्यांनी मला एक मळकट साडी दिली. साडीला पिन लावायची नाही आणि केसांचाही पिन न लावता अंबाडा बांधायचा, असे सांगितले. मी अवघ्या पाच मिनिटांत तयार झाले. त्यानंतर चित्रपटातील एक प्रसंग सादर करण्यास सांगितले. या प्रसंगात चैत्या चहा द्यायला येतो आणि पार्वती त्याच्याकडे दुर्लक्ष करते. या प्रसंगाची ऑडिशन अवघ्या दहा सेकंदांत पूर्ण झाली. त्यानंतर दोन महिन्यांनी मला हा चित्रपट मिळाल्याचे समजले.‘नाळ’चे चित्रीकरण भंडाऱ्यापुढील एका गावात सुरू होते. गावातील लोकांमध्ये राहणे, त्यांची जीवनशैली समजून घेणे आणि त्यांच्यात सहज मिसळून जाणे यामुळे मला पार्वतीची भूमिका साकारताना फार वेगळा अभ्यास करावा लागला नाही. दिग्दर्शक आणि संपूर्ण टीमने मला व्यक्तिरेखा चांगल्या प्रकारे समजावून सांगितली होती. कॅमेऱ्यासमोर मला माझ्या सहज पद्धतीने व्यक्त होण्याची मुभा होती. त्यामुळे त्या क्षणी मनात उमटणाऱ्या भावना आणि प्रतिक्रिया मी नैसर्गिकपणे व्यक्त करू शकले..या भूमिकेत अनेक भावभावना होत्या. मात्र, त्यांना शब्दांतून व्यक्त करण्याऐवजी चेहऱ्यावरील हावभावांतून दाखवायचे होते. त्यामुळे ही भूमिका साकारताना आव्हानही वाटले आणि मजाही आली. पटकथेत न लिहिलेल्या काही गोष्टी करण्याची मुभा मिळाल्यामुळे माझा अभिनय अधिक सहज आणि नैसर्गिक झाला.या चित्रपटाच्या चित्रीकरणातील एक मजेशीर आठवण म्हणजे मी संपूर्ण चित्रीकरणादरम्यान एकदाही आरसा पाहिला नाही. माझी लूक टेस्टही सेटवरच झाली होती. पार्वती ही फॅशन किंवा स्वतःच्या दिसण्याकडे लक्ष देणारी व्यक्तिरेखा नव्हती. त्यामुळे आपण कसे दिसतो, यापेक्षा व्यक्तिरेखा कशी साकारतो, हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे होते. रंगभूषाकार आणि वेशभूषाकार यांना व्यक्तिरेखेची नेमकी गरज माहीत होती. संपूर्ण टीम इतकी अनुभवी होती की त्यांनी माझ्या लूकची योग्य काळजी घेतली. स्वतःच्या दिसण्याला फार महत्त्व न देता व्यक्तिरेखेवर लक्ष केंद्रित करणे, हा अनुभवही माझ्यासाठी शिकवणारा ठरला. मी सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथील आहे. लहानपणापासून माझे अनेक मित्र गावातीलच आहेत. त्यामुळे ‘नाळ’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा गावाशी आणि तिथल्या माणसांशी नाते जोडता आले. गावातील लोकांमध्ये राहणे, त्यांच्याशी गप्पा मारणे आणि त्यांच्या भाषेत संवाद साधणे यामुळे मला त्यांच्यात सहज मिसळता आले..साधी माणसे, त्यांचे नितळ मन, प्रेम आणि जिव्हाळा या गोष्टींमुळे मी पुन्हा साधेपणाच्या प्रेमात पडले. या चित्रपटाने मला मातीशी जोडले. चित्रपटातील चैत्या या बालकलाकारासोबतही माझी चांगली गट्टी जमली होती. पडद्यावर अभिनय करताना त्याचा मला खूप उपयोग झाला. उमेश कुलकर्णी आणि नागराज मंजुळे यांच्यासह संपूर्ण टीमने मला भूमिका समजून घेण्यासाठी मदत केली आणि माझ्यातील शहरीपणा बाजूला ठेवण्यास प्रोत्साहन दिले.या चित्रपटासाठी मला माझ्या त्वचेचा रंग अधिक गडद करावा लागला होता. त्यासाठी मला उन्हात उभे केले जात असे, जेणेकरून त्वचेवर उन्हाचा परिणाम होईल. चित्रीकरण कमी वेळेत पूर्ण करायचे असल्याने सर्वांसोबत जुळवून घेत वेगाने काम करावे लागत होते. ‘नाळ’नंतर लोकांनी मला एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहायला सुरुवात केली. एक चांगली अभिनेत्री म्हणून माझी ओळख निर्माण झाली. हिंदी चित्रपटसृष्टीतही या चित्रपटामुळे माझे चांगले स्वागत झाले. दिव्या दत्ता यांच्यासह अनेक हिंदी कलाकारांनी चित्रपट पाहून माझ्या कामाचे कौतुक केले. अभिनेत्री माधुरी दीक्षित यांनी चित्रपट पाहिल्यानंतर मला घट्ट मिठी मारली. हा माझ्यासाठी खूप आनंदाचा क्षण होता..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.यापुढे मला नाटक आणि वेब सिरीजमध्येही काम करायला आवडेल. महिलाप्रधान चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारण्याची माझी इच्छा आहे. एखाद्या धाडसी महिलेची भूमिका करायला मला विशेष आवडेल. अभिनेत्री मुक्ता बर्वे यांच्यासोबत काम करण्याचीही माझी इच्छा आहे. मला असे वाटते की प्रत्येक चित्रपट आपल्याला काहीतरी नवीन शिकवतो आणि आयुष्याकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन देतो. ‘नाळ’ने मला अभिनयातील सहजता शिकवली, स्वतःवरील विश्वास वाढवला आणि पुन्हा एकदा साधेपणाशी नाते जोडून दिले. त्यामुळे हा चित्रपट माझ्या आयुष्यात नेहमीच खास राहील.(शब्दांकन : आरसिन तांबोळी) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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