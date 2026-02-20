March Wedding Muhurat 2026: यंदा मार्चमध्ये लग्नासाठी फक्त 8 शुभ मुहूर्त; या महिन्यात लागतोय खरमास, जाणून घ्या संपूर्ण यादी

March Wedding Muhurat 2026: वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, लग्नासाठी योग्य शुभ मुहूर्त निवडणे खूप महत्वाचे मानले जाते. नक्षत्रांनुसार ठरवलेली शुभ तारीख आणि शुभ वेळ जोडप्याच्या आयुष्यात आनंद, समृद्धी आणि आनंद आणते. या वर्षी मार्च २०२६ मध्ये फक्त ८ मुहूर्त उपलब्ध आहेत. कारण १५ मार्चपासून खरमास सुरू होईल. यानंतर, लग्नासारख्या शुभ कार्यांवर तात्पुरती बंदी आहे..मार्च २०२६ लग्नाची वेळसोमवार २ मार्च २०२६: दुपारी १:४६ ते दुपारी. ५:५३ चतुर्दशीमंगळवार ३ मार्च २०२६: सकाळी ७:०० ते संध्याकाळी ७:३० पौर्णिमाबुधवार ४ मार्च २०२६: सकाळी ७:३९ ते सकाळी ८:५० प्रतिपदाशनिवार ७ मार्च २०२६: सकाळी ११:१६ ते सकाळी ६:५३ (८ मार्च) चतुर्थी, पंचमीरविवार ८ मार्च २०२६: सकाळी ६:५५ ते संध्याकाळी ७:०४ पंचमीसोमवार ९ मार्च २०२६: संध्याकाळी ४:१४ ते रात्री ११:२७ षष्ठीबुधवार ११ मार्च २०२६ सकाळी ४:४१ ते सकाळी ६:५१ (१२ मार्च) नवमीगुरुवार १२ मार्च २०२६ सकाळी ६:५४ ते सकाळी ९:५९ नवमी.Highest Paying Jobs 2026: आयटीऐवजी ‘या’ क्षेत्रांत तिपटीने वाढली भरती; धक्कादायक अहवालात समोर आली आकडेवारी.१५ मार्च नंतर१५ मार्च रोजी, सूर्य कुंभ राशीत प्रवेश करेल आणि मीन राशी आणि मीनमास (खर्मास) सुरू होतील. या काळात, विवाह, गृहप्रवेश इत्यादी शुभ कार्ये टाळली जात होती. कारण सूर्यदेव गुरु (गुरु) मीन राशीत प्रवेश करतात, ज्यामुळे सूर्य आणि गुरु दोघेही कमकुवत मानले जातात. खरमास हा देवतांच्या विश्रांतीचा काळ मानला जातो. यामुळे, अशी मान्यता आहे की या किंवा त्या वेळी केलेल्या चांगल्या कर्मांचे अपेक्षित फळ मिळत नाही. १४ एप्रिल २०२६ मीन खरमास संपेल..लग्नासाठी लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टीअभिजित मुहूर्त हे लग्नासाठी शुभ मानले जातात.किस्तुघ्न, बाव, बलव, कौलव, तैतील, गर आणि वाणीज हे शुभ मानले जातात.द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी किंवा तिथी या लग्नासाठी अनुकूल मानल्या जातात..Holashtak Mantras: होलाष्टकात करा 'या’ पावरफुल मंत्रांचा जप आणि मिळवा भगवान नरसिंहाचा आशीर्वाद.सोमवार, बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवार लग्नासाठी शुभ असतात.ब्रह्ममुहूर्त हा सात्विक आणि शुभ मानला जातो. प्राचीन काळी विवाह प्रामुख्याने सकाळी किंवा सूर्यास्ताच्या वेळी होत असत.लग्नाचे नियोजन करताना, प्रत्यक्ष तारीख किंवा वेळ आणि शुभ वेळ लक्षात घेऊन निर्णय घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.