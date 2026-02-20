लाइफस्टाइल

March Wedding Muhurat 2026: यंदा मार्चमध्ये लग्नासाठी फक्त 8 शुभ मुहूर्त; या महिन्यात लागतोय खरमास, जाणून घ्या संपूर्ण यादी

March Wedding Muhurat 2026: यंदा मार्च २०२६ मध्ये लग्नासाठी फक्त ८ शुभ मुहूर्त उपलब्ध आहेत. याच महिन्यात खरमास सुरू होत असल्याने, त्यानंतर लग्न व इतर शुभ कार्य करता येणार नाही. म्हणून, मार्चमधील कोणते दिवस लग्नसाठी योग्य आहेत, याची संपूर्ण माहिती आजच्या खास लेखात जाणून घ्या
March Wedding Muhurat 2026: वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, लग्नासाठी योग्य शुभ मुहूर्त निवडणे खूप महत्वाचे मानले जाते. नक्षत्रांनुसार ठरवलेली शुभ तारीख आणि शुभ वेळ जोडप्याच्या आयुष्यात आनंद, समृद्धी आणि आनंद आणते. या वर्षी मार्च २०२६ मध्ये फक्त ८ मुहूर्त उपलब्ध आहेत. कारण १५ मार्चपासून खरमास सुरू होईल. यानंतर, लग्नासारख्या शुभ कार्यांवर तात्पुरती बंदी आहे.

