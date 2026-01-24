Marital Counseling : “विवाहानंतर संवाद तुटला? समुपदेशक देतात मार्गदर्शन आणि मुलांच्या हिताचा उपाय!”

डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी, समुपदेशकप्रश्न : मी एक सुशिक्षित, नोकरी करणारा पती आहे. माझे लग्न झालेले असून, आम्हाला दोन अल्पवयीन मुले आहेत. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी माझी पत्नी कोणतीही पूर्वसूचना न देता मुलांसह तिच्या माहेरी राहायला गेली. तेव्हापासून ती वेगळीच राहते. मी संवाद साधण्याचा व मुलांना भेटण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला आहे. मात्र जेव्हा मी सासरच्या घरी मुलांना भेटण्यासाठी जातो, तेव्हा मला भेटू दिले जात नाही. अनेकदा वादविवाद होतो. संघर्ष टाळण्यासाठी मी स्वतःहून तिथे जाणे कमी केले. वडील म्हणून मुलांच्या संगोपनासाठी आवश्यक सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची माझी तयारी आहे. पत्नीच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी विमा प्रक्रियेतही मी पूर्ण सहकार्य केले आहे. पत्नीचा आध्यात्मिक मार्गदर्शनावर व काही बाबतींत बाह्य सल्ल्यांवर मोठा विश्वास आहे. तिच्या श्रद्धेचा मी आदर करतो; मात्र त्या प्रभावांमुळे कुटुंबातील संवाद व मुलांशी असलेला माझा संपर्क अधिक कठीण होत आहे, असे मला वाटते. मी कोणताही वाद किंवा जबरदस्ती करू इच्छित नाही. माझी एकच चिंता आहे, की या सर्व परिस्थितीत मुलांशी नातेसंबंध तुटू नयेत. अशा वेळी भावनिक समतोल राखत आणि मुलांच्या हिताला प्राधान्य देत, पती आणि वडील म्हणून योग्य मार्ग कोणता असू शकतो?उत्तर : तुमची परिस्थिती भावनिकदृष्ट्या कठीण आणि संवेदनशील आहे. पत्नी मुलांसह वेगळी राहू लागल्याने वडील म्हणून तुम्हाला मुलांपासून अंतर जाणवणे स्वाभाविक आहे. अशा वेळी पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भावनिक समतोल राखणे आणि मुलांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवणे. मुलांशी संपर्क कमी झाला असेल तरी मुलांची जबाबदारी तुम्हाला घ्यावी लागेल. आर्थिक, आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षिततेबाबत तुमचा सहभाग सातत्यपूर्ण ठेवा. त्यामुळे मुलांना तुमची उपस्थिती जाणवते. दुसरी गोष्ट म्हणजे पत्नीचे माहेरी जाणे आणि संवाद बंद होणे यामागे तिच्या दृष्टीने काही कारणे असू शकतात- जी कदाचित तुमच्या लक्षात आलेली नसतील. तिचा राग किंवा मनातली खदखद नेमकी कशामुळे आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. तुम्हालाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल. ‘मला नक्की काय हवे आहे?'' याबाबत तुमचे मत स्पष्ट असायला हवे. तुम्हाला पुन्हा एकत्र राहण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर तिच्या गुणावगुणांसह तिला स्वीकारावे लागेल. प्रत्येक व्यक्तीच्या आवडीनिवडी, विचार वेगळे असतात. तुमच्या पत्नीचा आध्यात्मिक मार्गदर्शनावर व बाह्य सल्ल्यांवर विश्वास आहे, ही तिची निवड आहे. परंतु त्या प्रभावांमुळे तुमचे नाते धोक्यात येत असेल, तर या टप्प्यावर समुपदेशनाची गरज आहे. कारण समुपदेशनात ‘दोष कुणाचा’ यापेक्षा परिस्थिती समजून घेणे आणि उपाय शोधणे समाविष्ट असते. लक्षात घ्या, की वाद, जबरदस्ती किंवा कायदेशीर दडपण यांमुळे नाती अधिक ताणली जातात. संवाद, सातत्य आणि व्यावसायिक मार्गदर्शन यांमुळे नात्यातील दरवाजे पुन्हा उघडण्याची शक्यता वाढते..Premium| Prataprao Pawar: 'सकाळ'सोबतची ४० वर्षांची वाटचाल; प्रतापराव पवार यांचा नजरेतून... .प्रश्न : तीन वर्षांपूर्वी मी माझ्या पतीला एका स्त्रीशी बोलताना पकडले. ती त्यांच्याकडे पैसे मागत होती. मी विचारल्यावर पतीने सांगितले, की ‘मी केवळ शारीरिक संबंधांसाठी लॉजवर जात होतो. आता नाही जाणार.’ आता परत तीन वर्षांनी मी पतीला दुसऱ्या एका स्त्रीसोबत पकडले. पतीने सांगितले, की ‘मी तिच्याकडे दोनदाच गेलो होतो. आता नाही जाणार. तिचे नि माझे लफडे नाही. मी केवळ शारीरिक संबंधांसाठी जातो. तिच्याशिवाय राहू शकत नाही असे काही नाही.’मी नोकरी करते व नोकरीचे ठिकाण घरापासून दूर आहे. दर आठवड्यालाच घरी जाणे होते. अशा वेळी मी काय करावे? मी पतीला असेही म्हटले, की ‘मी नोकरी सोडून देते.’ पण नवरा म्हणतो की, ‘नोकरी सोडू नको. पैशांची समस्या येईल.’ मी कोंडीत सापडले आहे.उत्तर : तुमचा प्रश्न अत्यंत वेदनादायक आणि गुंतागुंतीचा आहे. अशा परिस्थितीत लगेच निर्णय घेण्यापेक्षा स्वतःसाठी स्पष्टता आणि सुरक्षितता मिळवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला काय स्वीकार्य आहे आणि काय नाही याचा पूर्ण विचार करा. तुमचा पती वारंवार चुका करतो आणि ‘पुन्हा होणार नाही’ असे सांगूनही पुन्हा त्याच्याकडून तीच कृती होत आहे. त्याच्यावर विश्वास ठेवणे आता तुम्हाला अवघड झाले आहे. जोपर्यंत स्वतःची चूक स्वतःला मान्य होत नाही तोपर्यंत कोणी कितीही समजावले तरी सुधारणा आणि बदल घडणे अवघड असते. पतीचे हे वागणे ही एक विकृतीही असू शकते. यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांकडून काही चाचण्या करून घेतल्यास त्यांच्या मानसिक स्थितीवर योग्य उपचार करून घेणे शक्य होईल.भावनांच्या भरात घाईने घेतलेले निर्णय चुकीचे ठरू शकतात. म्हणूनच तुम्ही नोकरी सोडल्याने परिस्थिती बदलेल याची हमी नाही. उलट तुम्हाला आर्थिक अडचणी येतील आणि तुमची निर्णयक्षमताही कमी होऊ शकते. नात्यात राहणे, विराम देणे की दूर जाणे, यांपैकी कोणता निर्णय घ्यावा, याबाबत तुम्ही गोंधळलेल्या मनस्थितीत आहात. म्हणूनच दोघांनाही समुपदेशनाची गरज आहे. वर दिलेल्या क्यूआर कोड चा वापर करून तुम्ही समुपदेशन सेवेची मदत घेऊ शकता..आवाहन तुमच्या मनातील नातेसंबंधविषयकप्रश्न पाठवा या सदराच्या माध्यमातून वाचकांनी पाठवलेल्या वैयक्तिक, कौटुंबिक व भावनिक प्रश्नांना अनुभवी समुपदेशकांकडून मार्गदर्शन दिले जाईल. वाचकांची नावे पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जातील. आपले प्रश्न तुम्ही ८४८४९७३६०२ या मोबाइल क्रमांकावर ‘व्हॉट्सॲप’द्वारे पाठवू शकता. प्रश्न नेमक्या शब्दांत लिहिलेला असावा व प्रश्नांच्या वर ‘मोकळे व्हा सदरासाठी प्रश्न’ असा स्पष्ट उल्लेख करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 