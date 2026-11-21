डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी समुपदेशकप्रश्न : आमच्या लग्नाला १० वर्षे झाली असून आम्हाला ५ वर्षांची मुलगी आहे. आम्ही दोघे नोकरी करतो. पूर्वी आमचा संसार आनंदाने सुरू होता. माझ्या बाळंतपणात पतीची दुसऱ्या गावी बदली झाली. मुलगी लहान असल्याने पतीबरोबर जाणे शक्य नव्हते. तो ४ वर्षे दुसऱ्या गावी राहिला आणि ६ महिन्यांपूर्वी त्याची पुन्हा आमच्या शहरात बदली झाली. आता तो माझ्याशी पूर्वीसारखा मोकळेपणाने बोलत नाही. आमच्यातील शारीरिक जवळीक कमी झाली आहे. मी एकदा त्याचा फोन तपासला व बदलीच्या काळात त्याचे ऑफिसमधील महिला सहकाऱ्याशी जवळचे संबंध निर्माण झाले होते, असे मला समजले. मी विचारणा केल्यावर त्याने सर्व कबूल केले व माफी मागितली. आता तो तिच्याशी असलेले संबंध संपवण्याचा प्रयत्न करीत आहे; मात्र ती त्याला दूर जाऊ देत नाही आणि ब्लॅकमेल करते, असे तो सांगतो. या सगळ्यामुळे पती माझ्या मनातून उतरला आहे. मी त्याला माफ करू शकत नाही. आमच्यात सतत वाद होतात. मी पतीला आणखी एक संधी द्यावी का?.उत्तर : प्रेमाने व विश्वासाने सुरू असलेल्या संसारात पतीचे दुसऱ्या महिलेशी जवळचे संबंध असल्याचे समजणे हा मोठा मानसिक धक्का आहे. विशेषतः ही गोष्ट पतीने स्वतःहून न सांगता तुम्हाला त्याच्या फोनमधून समजली व नंतर त्याने कबूल केली; त्यामुळे तुमच्या मनातील अविश्वास वाढला असणार. तुमचा राग, नाराजी आणि त्याच्यापासून दुरावण्याची भावना स्वाभाविक आहे.तरीही, आयुष्यात चुका अनेक व्यक्तींकडून होऊ शकतात. एखादी चूक झाली म्हणून त्या व्यक्तीचे संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वच नाकारावे असे नाही. तुमच्या पतीला खरोखरच आपल्या चुकीचा पश्चात्ताप होत असेल आणि त्याला तुमच्याबरोबरचा संसार प्रामाणिकपणे पुढे न्यायचा असेल, तर त्याच्या या भूमिकेचा विचार तुम्ही करू शकता. पतीचे त्या महिलेशी असलेले संबंध संपवण्याची जबाबदारी त्याचीच आहे. ती त्याला ब्लॅकमेल करीत असेल किंवा या संबंधातून बाहेर पडताना त्याला अडचणी येत असतील, तर त्याने परिस्थितीचा ठामपणे सामना करणे आवश्यक आहे. अशा वेळी तुमचा भावनिक आधार त्याला उपयोगी पडू शकतो. मात्र, त्या आधाराचा अर्थ त्याच्या चुकीकडे दुर्लक्ष करणे असा नाही. त्याने त्या महिलेशी असलेला वैयक्तिक संबंध पूर्णपणे संपवून, यापुढे तुमच्याशी कोणतीही गोष्ट लपवून न ठेवता प्रामाणिक राहण्याची स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. तुम्ही पतीशी शांतपणे संवाद साधून त्याला सांगा, की तुम्हाला केवळ माफी नको आहे, तर यापुढे त्याने मनापासून तुमच्याबरोबर संसार करण्याची व या नात्याशी एकनिष्ठ राहण्याची खात्री हवी आहे. त्याच्या शब्दांपेक्षा पुढील काळातील कृतीतून त्याची बांधिलकी दिसणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्या दोघांचे पूर्वीचे चांगले नाते, एकत्र घालवलेली वर्षे आणि तुमची मुलगी या सगळ्यांचा विचार करा. मात्र, केवळ मुलीसाठी किंवा समाजाच्या भीतीने संसार टिकवण्याचा निर्णय घेऊ नका.भूतकाळातील चुकीत अडकून न राहता, वर्तमानात एकमेकांना समजून घेऊन नव्याने विश्वासाचे नाते निर्माण करता येते का, हे दोघांनीही प्रामाणिकपणे तपासणे आवश्यक आहे..प्रश्न : माझे ‘ॲरेंज मॅरेज’ झाले आहे. पत्नी माझ्यासोबत आनंदी नसल्याचे मला जाणवत होते, तसेच सुरुवातीपासूनच माझ्या आई-वडिलांवरून, नातेवाइकांवरून आमच्यात कुरबुरी व वाद होत असत. पती-पत्नींत असे मतभेद होत असतात, असे माझे आई-वडील व मित्र मला समजावायचे. लग्नानंतर ७ वर्षांनी मला समजले की पत्नीचे लग्नापूर्वी एका व्यक्तीवर प्रेम होते. तिला त्याच्याशीच लग्न करायचे होते; परंतु तिच्या आई-वडिलांनी नकार दिल्यामुळे तिने माझ्याशी लग्न केले. तिला सुरुवातीपासूनच मी आवडत नव्हतो, हेही मला समजले. आजही तिचा त्या व्यक्तीशी फोनवरून संपर्क आहे.हे समजल्यानंतर मला धक्का बसला. तरी मी संसार टिकवण्यासाठी प्रयत्न करतो. पत्नीकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही आणि ती घटस्फोट घेण्याबाबतही बोलत नाही. गेली ४ वर्षे आमच्यात शारीरिक संबंध नाहीत. अशा स्थितीत मी काय करावे?.उत्तर : तुमच्या मनातील वेदना व संभ्रम समजण्यासारखा आहे. परंतु पत्नीच्या भूतकाळातील प्रेमसंबंधापेक्षा आज ती तुमच्या वैवाहिक नात्याकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. लग्नापूर्वी कोणावर प्रेम असणे चुकीचे नाही; मात्र लग्नानंतरच्या नात्याबद्दल प्रामाणिकपणा, भावनिक बांधिलकी आणि परस्परांत आदर असायला हवा. तिचा त्या व्यक्तीशी आजही संपर्क असण्यामागे नेमके कारण काय, त्या संपर्काचे स्वरूप काय आणि तिला तुमच्या वैवाहिक नात्यात राहण्याची मनापासून इच्छा आहे का, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.तुम्ही पत्नीला आनंदी ठेवण्यासाठी स्वतःमध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहात; परंतु संसार टिकवण्याची जबाबदारी केवळ एका व्यक्तीची नसते. तुमच्या पत्नीची या नात्यात सहभागी होण्याची तयारी नसेल, तर सकारात्मक बदल घडणे कठीण आहे. त्यामुळे तिच्याशी शांतपणे आणि स्पष्टपणे संवाद साधा. तिला दोष देण्याऐवजी काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारून तिच्या मनातील गोष्टी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. गेली चार वर्षे शारीरिक संबंध नसणे हीदेखील दुर्लक्ष करण्यासारखी बाब नाही. मात्र, शारीरिक जवळीक ही दोघांच्या इच्छेने व संमतीनेच असावी. त्यामागे भावनिक दुरावा, नाराजी, वैवाहिक असमाधान किंवा आरोग्यविषयक कारणे आहेत का, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. भूतकाळ बदलता येत नाही; पण वर्तमानात एकमेकांशी प्रामाणिक राहून भविष्य घडवता येते. पत्नीला नाते टिकवण्याची इच्छा आहे का, हे स्पष्ट करून घ्या. केवळ भीतीपोटी किंवा सामाजिक दबावापोटी नाते ओढत नेण्याऐवजी, दोघांच्या भावनिक स्वास्थ्याचा आणि सन्मानाचा विचार करून निर्णय घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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