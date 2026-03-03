Mathura Holika Dahan 2026

Unbelievable Holi Tradition in Mathura: Man Walks Into Holika Pyre in Phalain Village

sakal

लाइफस्टाइल

Mathura Holika Dahan: जळत्या होळीमध्ये चालतो माणूस; मथुरेतील 'या परंपरेमागचं रहस्य काय? ४५ दिवसही करतो अन्नत्याग

Holika Dahan 2026: मथुरेतील एका गावात होलिका दहनाच्या आदल्या दिवशी माणूस ४५ दिवस उपवास करून थेट जळत्या होळीच्या चितेतून चालतो, ही श्रद्धेने भारलेली परंपरा आजही जिवंत आहे.
Published on

Man Walks Through Burning Holi Pyre in Mathura: काल संपूर्ण राज्यात होलिका दहन मोठ्या आनंदात आणि जल्लोषात साजरं करण्यात आलं. कोकणातही शिमगोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात आला. भारतात इतर राज्यांमध्येही होळीचा सण प्रचंड स्फूर्तीने आणि आनंदात साजरा करण्यात आला.

