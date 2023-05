Women Health

By

मुंबई : वृद्धत्वासोबत महिलांमध्ये हार्मोन्सशी संबंधित अनेक बदल होतात. वयाच्या ४० व्या वर्षी महिलांना अनेक वैद्यकीय चाचण्या करून घेण्याचा सल्ला दिला जातो, परंतु यामागील कारणे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

जेव्हा स्त्रिया चाळीशी ओलांडतात तेव्हा त्यांच्या शरीरात अनेक बदल होतात. या वयापर्यंत, स्त्रियांना बऱ्याच वर्षांपासून मासिक पाळी येत असते. बहुतेक स्त्रियांनी या वेळेपर्यंत मुलांना जन्म दिलेला असतो. त्यामुळे त्यांच्या शरीरात गर्भधारणेदरम्यान होणारे बदल देखील झालेले असतात.

या वयात शरीरात अनेक कारणांमुळे अशक्तपणा येऊ लागतो, त्यामुळे काही चाचण्या करून घेणे अत्यंत आवश्यक असते जेणेकरून शरीरात कोणत्याही प्रकारची समस्या उद्भवत असेल तर ती वेळीच ओळखता येईल आणि योग्य उपचार करता येतील.

आयुर्वेदिक डॉक्टर नितिका गोयल महिलांना ४०व्या वर्षी काही चाचण्या करण्याचा सल्ला देतात. (medical test for women after age of 40)

हार्मोनल चाचणी

वयानुसार महिलांमध्ये हार्मोनल बदल होतात. जरी तज्ञांनी दर तीन महिन्यांनी हार्मोनल तपासणी करण्याची शिफारस केली असली तरी, विशेषत: वयाच्या ४० व्या वर्षानंतर, हार्मोन्सची तपासणी करणे फार महत्वाचे आहे कारण या वयात हार्मोन्स अधिक बदलतात.

स्तन तपासणी आणि मॅमोग्राम

या वयात स्तन तपासणी आणि मॅमोग्राम चाचणीही खूप महत्त्वाची असते. स्तनामध्ये गाठ असल्यास, स्तनाच्या कर्करोगाची कोणतीही प्रारंभिक लक्षणे दिसल्यास, याद्वारे ते ओळखले जाऊ शकते. लक्षणे वेळीच लक्षात आली तर उपचारही सोपे होतात.

कोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब चाचणी

आपण घरी देखील नियमितपणे रक्तदाब नियंत्रित करू शकता. हृदयाच्या आरोग्यासाठी योग्य रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल खूप महत्त्वाचे आहेत. वयाच्या ४० व्या वर्षी, दर २ महिन्यांनी ते तपासले पाहिजे.

रक्तशर्करा आणि थायरॉईड चाचणी

वाढत्या वयानुसार शरीर कमकुवत होते आणि अनेक प्रकारचे आजारही त्याला घेरतात. रक्तशर्करा आणि थायरॉईड ही आजकाल एक सामान्य समस्या बनली आहे. थायरॉईडची समस्या महिलांमध्ये जास्त असते. वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एकदा तपासणी करून घेणेही आवश्यक आहे.

पेल्विक अल्ट्रासाऊंड

तुमच्या शरीरात पेल्विक इन्फेक्शनची लक्षणे दिसल्यास, डॉक्टर तुम्हाला पेल्विक तपासणी आणि अल्ट्रासाऊंड करण्याचा सल्ला देऊ शकतात. या वयात पेल्विक इन्फेक्शन खूप सामान्य आहे, त्यांच्यासाठी योग्य निदान आणि उपचार खूप महत्वाचे आहेत.