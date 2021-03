त्सुनामीने केला घात! १० वर्षांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या पत्नीचा शोध अजूनही सुरुच

प्रेम ही भावना तसं शब्दांत व्यक्त करणं कठीण आहे. कारण, प्रत्येकाची प्रेमाची व्याख्या आणि संकल्पना निराळी असते. प्रेम करणं सोपं आहे मात्र ते निभावणं तितकंच कठीण असं कायमच म्हटलं जातं. आज रोमिओ-ज्युलिएट, हीर-रांझा अशा अनेक प्रेमवीरांची उदाहरणं दिली जातात. मात्र, खऱ्या जीवनातदेखील अशी काही जोडपी आहेत, ज्यांच्या प्रेमाने अनेकांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. यातल्याच एका प्रेमवीराची गेल्या कित्येक वर्षांपासून सोशल मीडियावर चर्चा आहे. १० वर्षांपूर्वी त्सुनामीमुळे बेपत्ता झालेल्या आपल्या पत्नीचा हा अवलिया अजूनही शोध घेत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरु असलेल्या या त्यांच्या शोधमोहिमेत जराही खंड पडलेला नाही. वयाची ६० पार केल्यानंतरही ते पत्नीचा सातत्याने शोध घेत आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रेमाने जगासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. म्हणूनच, अविरतपणे आपल्या पत्नीचा शोध घेणारी ही व्यक्ती नेमकी कोण हे जाणून घेऊयात. जपानमध्ये राहणारे यासुओ ताकामात्सु हे गेल्या १० वर्षांपासून आपल्या बेपत्ता झालेल्या पत्नीचा शोध घेत आहेत. २०११ मध्ये जपानमध्ये आलेल्या त्सुनामीमध्ये त्यांची पत्नी बेपत्ता झाली होती. तेव्हापासून यासुओ आजतागायत त्यांच्या पत्नीचा शोध घेत आहेत. विशेष म्हणजे ते खास अंडरवॉटर ड्रायव्हिंगदेखील शिकले आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून ते एकटेच खोल समुद्रात जाऊन आपल्या पत्नीचा शोध घेत आहेत. आपल्या पत्नीच्या शोधमोहिमेत कोणताही खंड पडू नये यासाठी ते शक्य होतील तितके सगळे प्रयत्न करत आहेत. जपानमधून गेल्या काही वर्षांमध्ये जवळपास दीड हजारांच्या आसपास लोक बेपत्ता झाले असून त्यांचा शोध जपानमधील प्रशासन घेत आहे. त्यामुळे या तपासयंत्रणेच्या संपर्कांतदेखील यासुओ आहेत. यासुओ यांची पत्नी नेमकी कशी बेपत्ता झाली?

यासुओ यांची पत्नी एका बँकेत काम करत होती. ज्यावेळी त्सुनामी येणार असल्याची माहिती बँकेला मिळाली. त्यावेळी सर्व कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आलं होतं. मात्र, त्सुनामीची तीव्रता वाढल्यामुळे या बँक कर्मचाऱ्यांनादेखील त्याचा फटका बसला. अनेक कर्मचारी या पुरात वाहून गेले. यामध्येच यासुओ यांच्या पत्नीचादेखील समावेश होता. विशेष म्हणजे बेपत्ता झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांचे मृतदेह सापडले. मात्र, यासुओ यांच्या पत्नीचा कोणताच ठावठिकाणा लागला नाही. २०११ मध्ये आलेल्या त्सुनामीमुळे जपानला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं. ७०० किलोमीटर प्रती तासाच्या वेगाने त्सुनामीच्या लाटा आल्या होत्या. ज्यांची उंची जवळपास १३३ फूट लांबपर्यंत होती. या त्सुनामीमध्ये १५ हजारांपेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला. तर, २ लाख ३० हजार विस्थापित झाले.



