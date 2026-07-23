अर्थपूर्ण पर्स : गरज आणि चैनीतला फरक ओळखा

सरोज काशीकरसमाजात चोर लोकांचं जास्त लक्ष पर्स, पाकीट हे हस्तगत करणं हेच असतं. त्या दृष्टीने ऑनलाइन कॅशलेस आर्थिक व्यवहार करण्याची सिस्टीम आल्यावर मला खूपच आनंद झाला आणि मी ते सगळं अगदी उत्सुकतेने लगेच शिकून घेतलं. अर्थात मी ज्या अकाउंटवरून ऑनलाइन पेमेंट करते, त्या अकाउंटवर खूप पैसे न ठेवता साधारण महिनाभर लागतील एवढेच पैसे ठेवते..आपल्या भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणं आधुनिक तंत्रज्ञानाचा हा उपयोग करणं खूपच सोईचं वाटतं आणि गरज आणि चैन यातला फरक ओळखून आवश्यक तोच खर्च करणं हे आपलं कर्तव्यच असतं. मला परिचित आणि नातेवाईक यांना वेळप्रसंगी आवडत्या व उपयुक्त वस्तू भेट देण्याची आवड आहे. तसंच अडचणीत असलेल्या किंवा आजारी व्यक्तींना आर्थिक मदत करणं, आवश्यक वस्तू किंवा खाऊ त्यांच्याकडे नेताना हात सढळ ठेवणं मला आवडतं. यामुळे आपले सर्वांशी संबंध चांगले राहतात आणि त्यांची प्रसन्नता हाच आपला आनंद असतो. मी कधी खूप खर्च करून व्रतवैकल्य, मोठ्या मोठ्या पूजा, याग, जेवणावळी वगैरे करत नाही; पण समाजासाठी खूप चांगलं काम करणाऱ्या ज्या काही संस्था असतात, त्यांना थोडीशी आर्थिक मदत करताना मला आनंद होतो. .समाजाच्या कामासाठी जाण्यायेण्याचा खर्च झाला, तरी मी विचार न करता तो करते. त्यासाठी केव्हाही फोन जवळ असला, की आपल्याला बाहेर गेल्यावर देण्यायोग्य वस्तू दिसल्यास खरेदी करणं, कुणाला आर्थिक मदत करणं सहज शक्य होतं. त्यासाठी कायमच फार रक्कम जवळ बाळगावी लागत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा हा उपयोग करणं खूपच सोईचं वाटतं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.