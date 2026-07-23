लाइफस्टाइल

अर्थपूर्ण पर्स : गरज आणि चैनीतला फरक ओळखा

कॅशलेस व्यवहार, मर्यादित शिल्लक आणि सजग खर्चातून सुरक्षित, अर्थपूर्ण पर्सची जपणूक
Using cashless payments wisely and supporting meaningful causes can help build financial discipline and long-term security.

Using cashless payments wisely and supporting meaningful causes can help build financial discipline and long-term security.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सरोज काशीकर

समाजात चोर लोकांचं जास्त लक्ष पर्स, पाकीट हे हस्तगत करणं हेच असतं.‌ त्या दृष्टीने ऑनलाइन कॅशलेस आर्थिक व्यवहार करण्याची सिस्टीम आल्यावर मला खूपच आनंद झाला आणि मी ते सगळं अगदी उत्सुकतेने लगेच शिकून घेतलं. अर्थात मी ज्या अकाउंटवरून ऑनलाइन पेमेंट करते, त्या अकाउंटवर खूप पैसे न ठेवता साधारण महिनाभर लागतील एवढेच पैसे ठेवते.

Loading content, please wait...
money
Purse
woman loses purse at station
woman loses gold purse in India
children's books on money matters
money can't buy health