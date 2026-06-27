Monsoon Hair Care: पावसाळ्यात केसांची काळजी घेताना 'या' चुका टाळा; नाही तर केस आणि टाळूचं होऊ शकतं मोठं नुकसान

पावसाळा सुरू झाला की वातावरण आल्हाददायक होतं, पण या ऋतूमुळे केसांच्या अनेक समस्या डोकं वर काढू लागतात. केस गळणं, फ्रिझी होणं, सतत टाळूला खाज येणं किंवा कोंडा वाढणं अशा तक्रारी अनेकजण करतात. यामागे फक्त दमट हवामान कारणीभूत नसतं, तर केसांची काळजी घेताना आपण नकळत करत असलेल्या काही छोट्या चुकाही जबाबदार असतात. या चुका वेळेत ओळखून टाळल्या, तर पावसाळ्यातही केस निरोगी, मजबूत आणि चमकदार ठेवणं सोपं होऊ शकतं..पावसाळ्यात या चुका टाळणं आहे गरजेचं ओले केस जास्त वेळ तसेच ठेवू नकाकेस ओले असताना त्यांची ताकद सर्वात कमी असते, त्यामुळे ते पटकन तुटण्याची शक्यता जास्त असते. याशिवाय, टाळू दीर्घकाळ ओला राहिल्यास खाज सुटणं, कोंडा होणं किंवा इतर प्रकारचे संसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. म्हणूनच केस धुतल्यानंतर किंवा पावसात भिजल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर केस कोरडे करावेत..पावसात भिजल्यानंतर केस धुणे टाळू नकाअनेकांचा समज असतो की पावसाचं पाणी पूर्णपणे स्वच्छ असतं. पण या पाण्यात धूळकण, प्रदूषक आणि इतर अशुद्ध पदार्थ मिसळलेले असू शकतात. हे घटक केसांवर आणि टाळूवर जमा झाले वेगवेगळे त्रास होऊ शकतात. म्हणूनच पावसात भिजल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर सौम्य शॅम्पू वापरून केस धुणं योग्य ठरतं.ओले केस बांधू नकाओले केस ताबडतोब पोनीटेल किंवा अंबाड्यात बांधल्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण पडतो, ज्यामुळे केस तुटण्याचा धोका वाढतो. म्हणून केस पूर्णपणे किंवा बहुतेक कोरडे झाल्यावरच त्यांना बांधणे योग्य ठरते..हीट स्टायलिंग टूल्सचा जास्त वापर टाळास्ट्रेटनर, कर्लर किंवा ब्लो ड्रायरचा सतत वापर केला तर केस जास्त कोरडे पडून त्यांची हानी होऊ शकते. पावसाळ्यात शक्य तितक्या वेळा केस नैसर्गिकरीत्या वाळू द्यावेत.जास्त तेल लावू नकाकेसांना तेल लावणं फायदेशीर असलं तरी पावसाळ्यात जास्त प्रमाणात तेल लावलं तर टाळू अजून तेलकट होऊ शकतो. त्यामुळे धूळ आणि घाण सहज चिकटते. गरज आहे तेवढंच तेल लावा आणि वेळेवर केस धुवा..अगदी ओल्या केसांवर कंगवा फिरवू नकाओल्या केसांवर जोरात कंगवा फिरवल्याने केस तुटण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे केस साधारणपणे सत्तर टक्के वाळल्यानंतर, खालच्या टोकापासून सावकाश विंचरायला सुरुवात करा.ओल्या केसांसह झोपू नकाओल्या केसांसह झोपल्याने टाळूवर जंतू वाढण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे खाज, कोंडा आणि केस तुटण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. झोपण्यापूर्वी केस व्यवस्थित कोरडे करा. केस किंचित ओले असतील तर हलकी वेणी घाला आणि शक्य असल्यास सॅटिन किंवा सिल्कच्या उशीचे कव्हर वापरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.