Monsoon Skin Care: पावसाळ्यात चेहऱ्यावर येईल 'ग्लो'! फॉलो करा या ५ सोप्या स्कीन केअर टिप्स

Best Monsoon Skin Tips: पावसाळा सुरू झाला की वातावरणात गारवा येतो, पण सोबतच दमटपणा (Humidity) देखील वाढतो. या बदलेल्या हवामानामुळे त्वचा तेलकट होणे, पिंपल्स येणे, त्वचा कोरडी पडणे आणि फंगल इन्फेक्शन होण्याचा धोका खूप वाढतो. पावसाळ्यातही तुमची त्वचा सुंदर, मऊ आणि चमकदार ठेवण्यासाठी खालील सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा..१. भरपूर पाणी प्या आणि त्वचा हायड्रेट ठेवापावसाळ्यात तहान कमी लागते, ज्यामुळे आपण पाणी कमी पितो. परिणामी शरीर आणि त्वचा डिहायड्रेट होऊन कोरडी पडते. म्हणूनच, दिवसातून किमान ८ ते १० ग्लास पाणी प्या. याशिवाय जेवणात लिंबू पाणी आणि नारळ पाण्याचा समावेश करा..२. दिवसातून दोनदा चेहरा धुवा आणि मॉइश्चरायझर लावादमट वातावरणामुळे त्वचेची छिद्रे (Pores) बंद होऊन पिंपल्स येतात. यासाठी दिवसातून दोनदा सौम्य फेसवॉशने चेहरा स्वच्छ धुवा. चेहरा धुतल्यानंतर त्वचेचा ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी जेल किंवा वॉटर-बेस्ड (हलके) मॉइश्चरायझर आठवणीने वापरा.३. ढगाळ वातावरण असले तरी 'सनस्क्रीन' कम्पलसरी वापरा अनेकदा पाऊस किंवा ढगाळ वातावरण असल्यावर आपण सनस्क्रीन लावत नाही, पण ही मोठी चूक आहे. ढगांमधूनही सूर्याची घातक अतिनील (UV) किरणे त्वचेला नुकसान पोहोचवू शकतात. त्यामुळे घराबाहेर पडताना सनस्क्रीन लावणे कधीही चुकवू नका..Climate Change Health Impact: हवामान बदलाचा आरोग्याला फटका! ताप, सर्दी-खोकला आणि श्वसनविकारांच्या रुग्णांत मोठी वाढ.४. खूप जास्त गरम पाण्याने अंघोळ करणे टाळावातावरणात थंडावा असल्याने अनेक जण खूप गरम पाण्याने अंघोळ करतात. परंतु, जास्त गरम पाण्यामुळे त्वचेतील नैसर्गिक तेल निघून जाते आणि त्वचा रखरखीत होते. म्हणूनच पावसाळ्यात नेहमी कोमट पाण्याने अंघोळ करावी..५. तळलेले पदार्थ टाळा आणि योग्य आहार घ्यापावसाळ्यात भजी किंवा तेलकट-चमचमीत पदार्थ खाण्याची इच्छा होते, पण याचा थेट परिणाम तुमच्या त्वचेवर होतो. त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी आहारात ताजी फळे, सॅलेड आणि हिरव्या भाज्यांचा समावेश करा. तसेच आठवड्यातून एकदा चेहरा हलक्या हाताने स्क्रबरने स्वच्छ करा आणि मेकअप कमीत कमी ठेवा.महत्त्वाची टीप: पावसाळ्यात फंगल इन्फेक्शन टाळण्यासाठी पाऊस लागल्यास ओले कपडे लगेच बदला आणि शरीर (विशेषतः पाय) नेहमी कोरडे ठेवा. त्रास जास्त असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने अँटी-फंगल पावडर वापरा..Collagen for Skin & Joint Health: कोलेजन खरोखरच त्वचा सुधारण्यास आणि सांधेदुखी कमी करण्यास मदत करते का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.