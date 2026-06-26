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Monsoon Skin Care: पावसाळ्यात चेहऱ्यावर येईल 'ग्लो'! फॉलो करा या ५ सोप्या स्कीन केअर टिप्स

Get Glowing Skin This Monsoon: दमट हवेमुळे त्वचा तेलकट आणि रखरखीत होते, मग 'हे' उपाय नक्की करून पाहा…
Rainy Day Skin Routine.

Rainy Day Skin Routine.

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Best Monsoon Skin Tips: पावसाळा सुरू झाला की वातावरणात गारवा येतो, पण सोबतच दमटपणा (Humidity) देखील वाढतो. या बदलेल्या हवामानामुळे त्वचा तेलकट होणे, पिंपल्स येणे, त्वचा कोरडी पडणे आणि फंगल इन्फेक्शन होण्याचा धोका खूप वाढतो. पावसाळ्यातही तुमची त्वचा सुंदर, मऊ आणि चमकदार ठेवण्यासाठी खालील सोप्या टिप्स नक्की फॉलो करा.

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