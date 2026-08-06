कानमंत्र : पावसाळ्यातही त्वचा तजेलदार राहण्यासाठी...

सीमा पवारपावसाळ्यात हवेतला ओलावा सत्तर-ऐंशी टक्क्यांनी वाढतो. त्यामुळे मुरूम, बुरशी, खाज आणि निस्तेज त्वचा या समस्या जास्त होतात. त्यामुळे त्वचेला तजेलदार ठेवण्यासाठी काही कानमंत्र बघूया.. दिवसातून दोन वेळा फक्त जेल किंवा फोम बेस्ड फेसवॉश वापरा. जास्त धुतल्याने नैसर्गिक तेल निघून जाते. बाहेरून आल्यावर लगेच चेहरा धुवा. पावसाच्या पाण्यात प्रदूषण आणि ॲसिड असते, ज्यामुळे मुरुमे येतात. आठवड्यातून एक वेळा मुलतानी माती + गुलाबजलचा फेसपॅक लावा. मॉइश्चरायझर स्किप करू नका. ‘ओलावा आहे म्हणून मॉइश्चरायझर नको’ हा सर्वांत मोठा गैरसमज आहे. जेल बेस्ड/ वॉटर बेस्ड मॉइश्चरायझर वापरा. कोरडी त्वचा असेल, तर हायलुरॉनिक ॲसिड असले जेल उत्तम. सनस्क्रीन रोज लावा. पाऊस असला, तरी ढगाळ हवेतही यूव्ही किरणे ऐंशी टक्के आत येतात. एसपीएफ ३० ते ५०, वॉटरप्रूफ जेल सनस्क्रीन वापरा. बुरशी आणि मुरुमांपासून बचाव आवश्यक. पावसात बुरशी खूप वाढते. काख, मान, मांड्या, पायाच्या बोटांमध्ये अँटी-फंगल पावडर लावा. मुरुमांसाठी चहाच्या झाडाचे तेल एक थेंब पाण्यात मिसळून लावा. घट्ट कपडे, सिंथेटिक कपडे टाळा. सुती कपडे घाला. एक्सफोलिएशन आठवड्यातून एक वेळा. कॉफी + मध किंवा ओट्स + दही याचा सौम्य स्क्रब वापरा.जास्त घासू नका, नाहीतर त्वचा सेंसिटिव्ह होईल. त्वचेसाठी घरगुती उपाय करू शकता. बेसन + हळद + दही : आठवड्यातून दोन वेळा. टॅन आणि तेल कमी करते. कोरफड जेल : रात्री झोपण्याआधी लावा. खाज आणि लालसरपणा कमी होतो. नीम पाणी : चेहऱ्यावर स्प्रे करा. अँटी-बॅक्टेरियल आहे. सेन्सिटिव्ह त्वचा असल्यास नवीन उत्पादनाची आधी हातावर पॅच टेस्ट करा..काय खाऊ नये? जास्त तळले, गोड, दुग्धजन्य पदार्थ uमुरुमे वाढतात. उघडी ठेवलेली, कापलेली फळे, स्ट्रीट फूड टाळा uइन्फेक्शनचा धोकाकाय करावे? पाणी भरपूर प्या : तीन-चार लिटर. डिटॉक्स होईल. व्हिटॅमिन सी : संत्री, पपई, आवळा खा. ग्लोसाठी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.