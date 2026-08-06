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कानमंत्र : पावसाळ्यातही त्वचा तजेलदार राहण्यासाठी...

पावसाळ्यात वाढलेल्या ओलाव्यातही मुरूम, बुरशी, खाज आणि निस्तेजपणावर मात करून त्वचा तजेलदार ठेवण्यासाठी फेसवॉश, मॉइश्चरायझर, सनस्क्रीन आणि घरगुती उपायांचा संतुलित दिनक्रम
Keep your skin healthy and glowing this monsoon with the right skincare routine, hydration, and daily sun protection.

Keep your skin healthy and glowing this monsoon with the right skincare routine, hydration, and daily sun protection.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सीमा पवार

पावसाळ्यात हवेतला ओलावा सत्तर-ऐंशी टक्क्यांनी वाढतो. त्यामुळे मुरूम, बुरशी, खाज आणि निस्तेज त्वचा या समस्या जास्त होतात. त्यामुळे त्वचेला तजेलदार ठेवण्यासाठी काही कानमंत्र बघूया.

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