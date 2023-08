Monsoon Skin Care Tips: पावसाळ्यात त्वचेचे इन्फेक्शन अन् खाज त्रासदायक ठरतात; हे घरगुती उपाय करतील मदत

Monsoon Skin Care Tips: उन्हाळ्यात त्वचा कोरडी पडते. हिवाळ्यात रूक्ष होते तर पावसाळ्यात त्वचेची विचित्रच हालत होते. पावसाळ्यात वाळले नसलेले कपडे, दमट वातावरण आणि घरभर कुबट वास यामुळे त्वचेचे इन्फेक्शन परसते. वापसाळ्यात खाज सुटणे, पिंपल्स, फंगल इन्फेक्शन, पुरळ यासारख्या समस्या सुरू होतात. त्यामुळे पावसाळ्याच्या दिवसांत त्वचेची विशेष काळजी घ्यावी लागते.

त्वचेला लावण्यासाठी आपण क्लिंजिंग, टोनिंग आणि मॉइश्चरायझर वापरतो. पण केवळ तेवढाच उपाय करणे फायदेशीर नसते. वातावरणातील आर्द्रतेमुळे त्वचेच्या समस्या वाढू लागतात.आज आपण याबद्दलच जाणून घेऊयात.(Monsoon Skin Care Tips: Skin problem has increased in the rain, so follow these remedies to get rid of it)

मुरुम आणि पिंपल्स

पावसाळ्यात ओलाव्यामुळे त्वचेशी संबंधित अनेक समस्या उद्भवतात. या ऋतूत ओलाव्यामुळे त्वचा तेलकट होते, त्यामुळे त्वचेवर बॅक्टेरिया लवकर वाढतात. त्यामुळे नखे, मुरुम आणि ब्लॅकहेड्सची समस्या वाढते. हे टाळण्यासाठी आपण चांगले सॅलिसिलिक अॅसिड फेस वॉश वापरावे.

बुरशी

या ऋतूत ओले कपडे, बराच वेळ ओले शूज घालणे किंवा जास्त घाम येणे यामुळे अॅथलीटचा पाय आणि जॉक खाज यासारखे बुरशीजन्य इन्फेक्शन होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी आपले पाय कोरडे ठेवा, जर आपल्याला बुरशीजन्य संसर्ग असेल तर आपण अँटी-फंगल फूट पावडर वापरू शकता.

एक्झामा

पावसाळ्यात अनेकदा खाज सुटणे किंवा एक्झामाची समस्या वाढते. एक्झामा हा त्वचेचा आजार आहे ज्यामध्ये शरीराच्या कोणत्याही भागात खूप खाज येते, ज्यामुळे कधीकधी कोरडेपणा आणि पुरळ येण्याची समस्या उद्भवते. हे टाळण्यासाठी त्वचेला मॉइश्चरायझ ठेवणं गरजेचं आहे. यासाठी हलके पाण्यावर आधारित मॉइश्चरायझर निवडा.

हायपरपिग्मेंटेशन

पावसाळ्याच्या दिवसात हायपरपिग्मेंटेशनसारखी समस्याही उद्भवते. जेव्हा त्वचा अतिरिक्त मेलेनिन तयार करते तेव्हा हायपरपिग्मेंटेशन होते. हायपरपिग्मेंटेशनमुळे चेहऱ्यावरील ठिपके अधिक गडद होतात. त्यामुळे पावसाळ्यातही सनस्क्रीन वापरायला विसरू नका.

हे पदार्थ पावसाळ्यात त्वचा ठेवतील मुलायम

तूप कच्चे दूध दुधाची साय हळद आणि मधाचे मिश्रण

हे पदार्थ घरी उपलब्ध असतात. त्याने रात्री झोपताना मसाज करा. कच्चे दूध तुमच्या त्वचेला उजळवते. तर, मध आणि हळदीचा लेप तुम्ही चेहऱ्याला लावू शकता. मध तुमची त्वचा मुलायम बनवतो. (Beauty Tips)

पावसाळ्यात या गोष्टींची काळजी घ्या, इन्फेक्शनपासून दूर रहा

ओले कपडे

ओले कपडे वापरू नका. तसंच ओले झालेले शूज अधिक वेळ पायात ठेऊ नका. ते लगेच बदला. कारण ओल्या कपड्यांमुळे तुम्हाला सर्दी होऊन तुम्ही आजारी पडू शकता. तसंच त्वचेचे इन्फेकशन आणि आजार होण्याची देखील संभावना असते.

पावसात भिजणे

पावसात भिजणे टाळा. बाहेर पडताना नेहमी छत्री किंवा रेनकोट सोबत ठेवा. तरी देखील पावसात भिजलात तर केस, अंग पुसून कोरडे करा. अन्यथा आजारी पडू शकता.

डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

त्वचेला खाज येत असेल किंवा कोणताही त्रास होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. त्यासाठी पार्लरला जाऊ नका. त्वचेच्या समस्यांसाठी त्वचा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक योग्य ठरेल. कारण त्यावर त्वचा तज्ज्ञ योग्य तो वैद्यकीय उपचार करतील. (Skin Care Tips)